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Московский листок

Мать выбросилась из окна с трёхлетним ребёнком на глазах шестилетнего сына в Самаре

Опубликовано 05.05.2018 в разделе комментариев 1

суицид самара
Мать выбросилась из окна с трёхлетним ребёнком на глазах шестилетнего сына в Самаре

В Самаре мать убила себя и ребенка на глазах старшего сына, следует из сообщений регионального СУ СК и агентства РИА "Новости". Следователи рассказывают о способе самоубийства, а собеседник агентства уточняет, что в этот момент в квартире находился шестилетний ребенок. 

Следователи начали проверку по факту гибели местной жительницы и ее трехлетнего ребенка, сообщили в Следственном комитете. 

Инцидент произошел утром в субботу в Куйбышевском районе Самары, тела женщины и ребенка были обнаружены около одного из домов по улице Казачьей. "В квартире находилась женщина и двое ее детей трех и шести лет. По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством". 

Она добавила, что семья была благополучной, отец в момент происшествия вышел из дома, предположительно, в аптеку. 

Telegram-канал Mash утверждает, что женщина работала в полиции, а старший ребенок, на глазах которого она совершила суицид - ее сын, которому мама жаловалась, как сильно устала от работы и жизни.

Напомним, похожий случай - выход в окно явно на нервном срыве, - был в 2013-м году в Ростове. 8 октября жительница Ростова-на-Дону выбросила свою трехлетнюю дочь с десятого этажа, а затем выбросилась сама, сообщает областное ГУ МВД России. Ребенок от полученных травм скончался в реанимационном отделении местной больницы, 27-летняя женщина на свою беду выжила.

ЧП произошло утром в многоквартирном доме, расположенном по улице Королева, 4. По словам отца семейства, который находился на тот момент дома, его супруга сначала выбросила своего ребенка, а затем, свесившись, спрыгнула сама, сообщают ЮГА.ру. Все случилось в считанные секунды, мужчина не успел остановить жену. По неофициальным данным, на попытку самоубийства и убийство своего ребенка девушку могла толкнуть депрессия. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Это просто сумасшедшие
насрать! написал 05.05.2018 16:41
Но режим все равно виноват?
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