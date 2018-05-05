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Московский листок

Директриса ереванской школы, которая была за стабильность, уволилась

Опубликовано 05.05.2018 в разделе комментариев 0

армения майдан
Директриса ереванской школы, которая была за стабильность, уволилась

Директор общеобразовательной школы номер 11 имени Монте Мелконяна в Ереване уволилась после акций протеста с требованием ее отставки. Рузанна Азизян не пускала учеников протестовать на улицах столицы Армении. На собрании учительского состава в школе представитель городской мэрии сообщила, что директор направила заявление об увольнении мэру Еревана Тарону Маргаряну, передает "Интерфакс". 

Накануне школьники, их родители, ряд учителей и правозащитников организовали акцию протеста с требованием уволить директора, которая не разрешала учащимся участвовать в акциях протеста, организованных кандидатом на пост премьера Армении Николом Пашиняном. Активисты утверждали, что Азизян насильно удерживала детей в школе. 

Кроме того, учителя сообщили о сборе директором выплачиваемых сотрудникам премий, незаконном сборе денег от учеников. 

Директор школы - член правящей Республиканской партии и однокурсница ушедшего в отставку премьера Сержа Саргсяна.

От редакции: Есть, над чем задуматься нашим учителям и директрисам - ведь и они частенько грешат подобными запретами, особенно когда ученики рвутся бороться с коррупцией. А вот тех, кто в взуах и школах, наоборот, пытается пробудить гражданское в юных душах - увольняют... Впрочем, конфликт в Армении мне с самого начала неясен - какой класс против какого идёт? Профессиональный демагог против коррупционеров? Что там у них на кону - нефть, вся власть - советам, или просто портфели министров? Типичный майдан, когда и накопившаяся классовая ненависть есть, и интересы кланов тоже есть, и направить выплеск протеста можно вовсе не туда, куда он изначально прицелен... Так что это - смешная какая-то расплата. Вот что там далее - возможно, если опыт Евромайдана учесть и рост популярности Дашнакцутюна, нечто пострашнее для народа и бюджета Армении, чем коррупция.

Д.Ч.

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