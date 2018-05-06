Новое правительство или роспуск Госдумы?

Дума - это ублюдочный парламент. Она только на словах будет обладать решающим голосом, на деле же у неё будет лишь совещательный голос, ибо в качестве цензоров над нею будут стоять верхняя палата и вооружённое до зубов правительство.

И. Сталин, Государственная Дума и тактика социал-демократии

Либеральные и патриотические СМИ переполнены слухами, предположениями и прогнозами о новом правительстве РФ. Чего тут только нет. Одна «сенсация» подгоняет другую, одно сообщение «пикантнее» другой. Эксперты, аналитики и политологи либеральной и патриотической масти гадают, кто станет председателем нового правительства РФ, каков будет состав этого нового правительства, кто останется, а кто не останется в нём. Обывательская публика, развеся уши, слушает эти побасенки, принимая их за чистую монету, и слепо идёт за этими записными писаками, которые стараются сфокусировать «общественное» внимание как раз на том, что требуется им и их хозяину - олигархии.

Обывательская публика не подозревает, что её просто дурачат, что громкими заявлениями о «либералах», «патриотах», «санкциях», о «мобилизационной экономике» и «правительстве народного доверия», умышленно прикрывают проделки финансовых мошенников и политических дельцов, торгующих министерскими и депутатскими должностями. Сенсационные сообщения, круглосуточно фабрикуемые крупными буржуазными СМИ, которые тем и за╛няты, что продают за хорошие деньги "самые свежие" и "самые сенсационные" новости, пред╛назначены как раз для того, чтобы отвлекать внимание трудового народа от действительно важных вопросов.

СМИ патриотические ведут эту игру аляповато и грубо, например, они ежедневно страшат простых россиян тем, что, если председателем нового правительства РФ станет какой-нибудь либерал, вроде А. Кудрина, то Россия потеряет свою независимость, превратиться в колонию США и Европы и изображают патриотов «защитниками» России. И это говорятся в то время, когда сами «защитники» России уже давно обосновались в США и Европе.

СМИ либеральные ведут ту же самую игру, только тоньше, прикрывая её лицемерными фразами о неприкосновенности частной собственности, о неприкосновенности частной жизни, о личной и семейной тайне, о тайне переписки, телефонных переговоров, о свободном интернете, о свободе слова и т.д. Короче говоря, либеральные СМИ морочат голову обывателю равенством прав граждан и политическими свободами, которые в буржуазном обществе в принципе нельзя обеспечить в силу безраздельного господства частной собственности в этом обществе. Частная собственность неизбежно связана с отношениями господства и подчинения, поэтому все громкие фразы о равенстве прав человека в буржуазном обществе есть лицемерие. Буржуазное государство формально провозглашает равенство прав граждан и политические свободы, но не обеспечивает их осуществления реальными условиями. Буржуазные Конституции, одни прямо, другие при помощи бесчисленных оговорок, ограничений и изъятий, отрицают равенство прав граждан и политические свободы.

На деле вся эта борьба патриотов с либералами есть лишь борьба между двумя крупнейшими фракциями буржуазии: либералов и патриотов, за контроль над Центральным банком, за расходование государственного бюджета, за госзаказы и т.д. Обыватель не понимает, что всеми этими гаданиями о составе нового правительства его просто втягивают в обсуждение вопроса о том, какая из этих двух фракций должна эксплуатировать трудовой народ, какая из них должна присваивать себе львиную долю общественного богатства, которое создаётся исключительно усилиями трудового народа. Словом, постоянная грызня между либералами и патриотами, которой буржуазные СМИ круглосуточно пичкают обывательскую публику, служит одним из способов отвлечения трудового народа от проблем социальной жизни, от размышления о необходимости её переустройства на социалистический лад, а именно: уничтожить частную и установить общественную собственность на землю, средства производства и банки.

Но с избранием нового президента РФ должно быть сформировано новое правительство РФ. И допустим, что оно сформировано. Но что даст нового это новое правительство в смысле улучшения условий жизни трудового народа? Ничего, ибо каким бы ни было новое правительство: либеральным, патриотическим или либерально-патриотическим, оно должно будет действовать на основе принципа неприкосновенности частной собственности, прописанного в Конституции РФ. Следовательно, новое правительство РФ будет неукоснительно отстаивать экономические интересы буржуазии в ущерб интересам трудового народа.

Вместе с тем внутри буржуазии всегда имеется противоречие между частными интересами отдельных буржуа и общеклассовыми интересами буржуазии. В этом смысле правительство, как исполнительная власть, т.е. как гарант классового господства буржуазии в обществе, ставит общеклассовые интересы буржуазии выше личных интересов отдельного буржуа. И если личный интерес отдельного буржуа ставит под угрозу классовое господство буржуазии в обществе, тот этот отдельный буржуа жестко наказывается, силой подавляется буржуазным государством, которое является комитетом по управлению и защите экономических интересов буржуазии, её классового господства в обществе. Яркий пример этого √ истории с М. Ходорковским, с А. Улюкаевым и прочими высшими чиновниками и крупными бизнесменами, которые были посажены именно потому, что своими амбициями и неприкрытым воровством расшатывали, ставили под угрозу общеклассовое господство буржуазии в современном российском обществе. Но как бы то ни было, новое правительство РФ будет действовать в интересах буржуазии. А так как всякое буржуазное правительство формируется самой могущественной фракцией буржуазии √ олигархией, то новое правительство РФ будет отстаивать исключительно интересы именно олигархии (и неважно какой: либеральной или патриотической) в ущерб интересам трудового народа и мелкой буржуазии.

Действительно, повышение пенсионного возраста и перевод подоходного налога на прогрессивную налоговую систему, о чём уже открыто сказано на самом верху; усиление налогового пресса вообще и постоянное искусственное повышение цен, что снижает реальную зарплату рабочих и доходы мелкого буржуа; сокращение всех социальных гарантий государства, что выражается в умышленном снижение покупательной способности рубля; наконец, милитаризация экономики, которая уже проводится, √ короче, все эти «реформы», которые навязывает МВФ слаборазвитым странам, в интересах трудового народа и мелкой буржуазии или олигархии? Только и только в интересах олигархии.

Но было бы ошибкой думать, что олигархия может эксплуатировать народные массы уже в силу одного того, что формирует правительство. Отнюдь. Для этого требуется нечто большее, чем просто формирование правительства. Для этого требуется определённая степень согласия эксплуатируемых её трудящихся масс с существующими капиталистическими порядками. С этой целью олигархия нанимает манипуляторов общественного сознания, которые морочат трудящимся голову, будто сегодняшние тяготы жизни временны, связаны с просчётами депутатов, губернаторов и президента в управлении экономикой. А отсюда эти псы олигархии изображают дело так, будто для исправления этих просчётов нет иной возможности, кроме как один раз в 5 или 6 лет переизбирать депутатов, губернаторов и президента. Всё это, конечно, парализует волю трудящихся масс к борьбе за освобождение от ига олигархии, обрекает их на пассивность, бездействие, внушает им смиренное ожидание очередных выборов депутатов, губернаторов и президента. В то же время болтовнёй о том, что, дескать, пока не появится новый Ленин, социалистическая революция невозможна, парализуется революционная энергия марксистски (большевистски), настроенных противников капитализма. Но хорошо известно, что не Ленин поднял десятки миллионов людей на революцию. Наоборот, угнетённые условия жизни десятков миллионов российских рабочих и крестьян хотя и медленно, но неуклонно пробуждали их к политической жизни и тем самым √ к созданию революционной политической партии: партии большевиков. Партия же большевиков выдвинула из своей среды наиболее революционно настроенного вождя рабочего класса √ Ленина, который поднял активность трудящихся масс и мобилизовал их на совершение первой в истории социалистической революции √ Великой Октябрьской социалистической революции.

Короче, новое правительство ничего не даст трудящимся, а, наоборот, создаст иллюзию, будто оно начнёт "работать" в их интересах. А это последнее обстоятельство будет притуплять, ослаблять борьбу народных масс против олигархии.

А между тем законом политической борьбы, т.е. борьбы за государственную власть, является то, что партия, обладающая государственной властью, заинтересована в ослаблении, притуплении этой борьбы, в то время как партия, которая стремится завоевать государственную власть, наоборот, должна усиливать, обострять эту борьбу.

Отсюда следует, что революционно настроенные противники капитализма должны оживлять политическую жизнь с тем, чтобы обострить борьбу за государственную власть. Для того же, чтобы обострить борьбу за государственную власть, надо всякие возмущения в обществе направлять на ту ветвь государственной власти, которая больше всех раздражает, бесит не только трудящиеся классы, но и всё общество.

И вряд ли я ошибусь, если скажу, что таким раздражителем является Государственная Дума РФ. Действительно, депутаты Государственной Думы делают такие заявления, предлагают такие законы, которые выходят за рамки здравого смысла. Разве требование некоторых депутатов преподавать в школе теорию божественного сотворения земли не является маразмом? Разве предложение депутатов ввести закон о тунеядстве, - когда Конституцией РФ запрещается принуждение к труду, - не доказывает, что эти депутаты просто невежды или идиоты? Разве предложение депутатов в обязательном порядке распределять на место работы тех выпускников ВУЗов, которые учились на государственный счёт, не показывает, что эти депутаты вообще не понимают природы капиталистического производства? Ведь в любое время может случиться так, что, ещё до окончания учёбы, предприятие, на которое распределён учащийся, просто обанкротиться. Разве публичные выступления В. Жириновского, Н. Поклонской, В. Милонова и т.д. не показывают, что эти и им подобные депутаты просто издеваются над народными массами, всем обществом? Ни один здравомыслящий человек не поверит в то, что эти депутаты не понимают, что несут ахинею, издеваются над всем обществом, да ещё за его же счёт. Все депутаты всё это прекрасно понимают; и поэтому и дальше будут издеваться над обществом, пока общество не даст этим паразитам почувствовать, что оно не стадо баранов, не быдло. Как бы поступил бы в обыденной жизни простой человек, если бы его оскорбили, обокрали и т.д.? Стал бы он просто причитать или вообще молчать? Нет. Всякий человек в таких случаях стал бы практически действовать: либо обратился бы к властям, либо сам бы разобрался со всякого рода подонками.

Так почему же общество терпит издевательства над собой со стороны Государственной Думы РФ, которая на 90% состоит из невежд или вообще из идиотов? Не Государственная Дума «формирует» общество, а, наоборот, общество формирует Государственную Думу. И поэтому здесь надо действовать соответственно или, выражаясь словами Тараса Бульбы: «Я тебя породил, я тебя и убью».

Итак, уже самый факт, что депутаты просто издеваются над нами, над всем обществом обязывает всех, всё общество прибегнуть к таким практическим действиям, которые привели бы как можно скорее к роспуску нынешней Государственной Думы РФ, а отсюда √ досрочные выборы в Государственную Думу РФ.

Досрочные выборы в Государственную Думу РФ с необходимостью оживят, застывшую на мёртвой точке, политическую жизнь в масштабах всего общества. А это, в свою очередь обострит борьбу за государственную власть, - что, в данных политических и экономических условиях, в высшей степени вероятности изменит соотношение политических сил в борьбе за государственную власть между сторонниками капитализма и сторонниками социализма в пользу сторонников социализма. А тем самым ускорится процесс замены капитализма социализмом.