Страница русской истории перевёрнута...

Конечно, ещё точнее было бы процитировать про "настала новая земля и новое небо"... Но слишком высокопарно... Буду проще...

Сегодня стало понято, что завершился не только период (инверсионный цикл - по А.С.Ахиезеру) послеавгустовской истории России, но и буферный период ("мембрана" - хронолимитроф, потому что границы между эпохами я рассматриваю как границы между цивилизациями) между тем, что я называю "эонами" русской истории.

Русской я говорю потому что в эволюции Русской локальной цивилизации Россия (Русская европейская христианская империя) - лишь один из этапов.

Больше нет ни одной фигуры, порождённой Августом-91: ни ельцинских реформаторов, ни их оппонентов. Самовыдвиженец уже понял, что он не "отбрасывает тени". А 6 лет назад он бы победителем так и не состоявшейся 5 Русской революции. Он ехал по замершему покорённому городу. Теперь - решил не делать этого. И дело не в Навальном, который вновь стал скучен, героически-банален, как будто из него выпустили вдохновение... Но это не важно - он положил начало новому освободительному движению. Однако совершенно гениально он восстановил русское противостояние 120-летней давности - абсолютизм (царь) или конституция (республика). Начался новый "эон", в которые прежние представления о правом и левом иссякли. Произошли и синтез прежних антагонистических доктрин, и раскол вновь образовавшихся. Одним из следствий случившегося стала - утрата либеральной интеллигенцией своей двухсотлетней роли хранителей идеи свободы. В связи с переходом на сторону концепции умеренной прогрессивной просвещенной деспотии. Теперь всё разделилось. Есть демократическая интеллигенция и есть фашистская. Как в Германии 85 лет назад. И надо будет определяться. Потому что от "придворного либерализма" (не системного, именно придворного) остались только планы постепенного демонтажа социального обеспечения, а все "партии умеренного прогресса в рамках законности" - и старые, и спешно сооружаемые на коленке, остались в 4 мае 2018 году. Я не буду, как другие, цитировать Чёрчилля про кровь, пот и слёзы. Я приведу другую цитату: "16. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. 17. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела. 18. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. 19. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд. 20. Пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. 21. А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города - чистое золото, как прозрачное стекло." - начало которой уже привёл.