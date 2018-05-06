"Он нам не царь". Да и вам, очевидно, тоже…

Когда содрогается Кремль

Не скажу, чтобы в советские годы газетная цензура как-то меня донимала. Ну, сидит себя в где-то кабинете редакции дядечка - уполномоченный Главлита и пусть себе сидит.

В «Правде» я вообще с ним вроде ни разу не сталкивался, хоть и работал в отделе фельетонов, которому по статусу полагалось лезть на рожон.

Один раз крупно поскандалили с ней в «Социалистической индустрии». Это когда в отчете с «круглого стола» о качестве цветных телевизоров «привязали» заводы-изготовители к министерствам.

Допустим, Львовский завод «Электрон» - к Минпромсвязи. Так и делали это для того, чтобы легонько «вздрючить» высокое начальство союзных Минрадиопрома, Минэлектронпрома, Минпромсвязи, Минбыта и т.д.

Цензор встал на дыбы. Отчет наш в номер из-за этой «привязки» не пропустил. Мы со скрипом ее сняли, и через пару дней все уладилось.

Так и без того шуму было, когда вышел наш отчет «Помехи на цветном экране». Все-таки газета ЦК, а там ее заметили.

Занимаются нынче этим газеты? Не занимаются. Потому что и министерств таких нет - Ельцин все угробил. Да и вся радио-, видео-, компьютерная техника покупные. Своего ничего реформаторы не делают. Даже перочинных ножей. Начинка в ракетах заморская. А на Марс собираются.

Нынче по Конституции цензура запрещена. Но есть цензура страха. И это отдельный увлекательный разговор.

А пока скажу, что, по моему убеждению, по подконтрольным Администрации президента СМИ и соцсетям прошла жесткая команда насчет 4-й инаугурации г-на Путина 7 мая.

Чтобы никаких, понимаешь, сомнений, подколок, подначек и смешков. Так что мне, к примеру, ни под каким соусом не удалось завести в независимых вроде ресурсах дискуссий про «бессмысленность и беспощадность» 4-го инаугурирования.

Мои заметки или сразу удалялись модераторами, или задвигались подальше от глаз людских. Поэтому всем любителям свободы слова и мысли (ст.29 Конституции) нужно сказать спасибо порталу ФОРУМ.мск за возможность высказать здесь свое мнение.

С тотальным наступлением Кремля и Госдумы на Интернет таких оазисов вольтерьянства будет все меньше и меньше. К примеру, мне, проработавшему в «Правде» немало лет, сегодня невозможно там тиснуть даже крохотную реплику.

Потому что она обслуживает партайгеноссе Зюганова, а тот обслуживает дорогого ему Владимира Владимировича. А главред бывшей ленинской «Правды» - ставленник Кремля Комоцкий, и трусость его беспредельна.

Мы с Борисом Немцовым были в разных политических лагерях. Но если кто не понял, за что его так бескровно застрелили - пора задуматься.

Коронация от княгини Мухранской

А говорить сегодня есть о чем. Согласно хроникам обретающегося в Испании «Дома Романовых», знакомство его управительницы самозваной «государыни императрицы великой княгини Марии» с Владимиром Путиным состоялось в мае 1992 года.

Тогда она прилетела в Санкт-Петербург на похороны своего отца - тоже самозваного князя Владимира («фашистского прихвостня»), прах которого по его завещанию доставили сюда из Америки для похорон.

Тогда как раз мэр города А.Собчак и назначил своего заместителя В.Путина председателем погребальной комиссии. Так они и познакомились.

Это знакомство продолжается 26 лет. За эти годы авантюристка Мария Мухранская-Гогенцоллерн свыше 50 раз приезжала в нашу страну. И, как пишет независимая газета «Президент», активно занималась подготовкой «неодворян» для реставрации монархии в России.

Среди «награжденных» ее орденами с присвоением «дворянских» титулов десятки приближенных к телу персонажей. Называют, в частности, генералов Балуевского, Корабельникова, Громова, Герасимова, Макарова, Шаманова, Коржакова.

А еще «чекиста» С.Иванова в бытность главой АП. А еще Козака,Чурова, Меня, Потанина...

У нее, надо сказать, в наградантах вообще весь цвет наших силовиков. Секретарь Совбеза Н.Патрушев, глава СВР С.Нарышкин, председатель ВерхСуда В.Лебедев... Про орденок на грудь Натальи Поклонской вы знаете.

Пенсионерка Мухранская-Гогенцоллерн постоянно клянчит официальное признание в России «дома Романовых». А состоит он аж из двух жильцов - ее самой и великовозрастного сыночка Гоши.

В мае 2016 г. самозванку даже пригласили в Крым на открытие очередного бюста Николая II, где она сразу заговорила о передаче «дому Романовых» Левадийского дворца под резиденцию.

Отслеживающие активность этой авантюристки считают, что после инаугурации г-на Путина ей как раз и будет поручено начать процедуру его коронации на пожизненное правление...

И вот тут, похоже, эти планы немного подпортил правдоруб Леша своей вчерашней акцией «Он нам не царь».

Возможно, потому что Конституция страны была написана до переезда в Москву бывших членов КПСС господ Путина и Собянина, ее статья 31 звучит так:

«Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

Видите? Все эти протестные действия носят уведомительный характер и не требуют никаких «согласований» с властями. Требования «согласований» неконституционны. Все это знают: и в Кремле, и в мэрии.

Явно «несогласованными» в 90-е годы были походы на «империю лжи «Останкино», «марши пустых кастрюль» и другие шествия.

Президент Ельцин и мэр Лужков были против этих акций протеста. Даже отдавали приказы на применение силы против их участников.

Но согласований от лидера «Трудовой России» Виктора Анпилова не требовали. А я его знавал лично.

Мораль. По моему разумению, значение вчерашней «бузы» ФБК даже не в том, что она охватила примерно 100 больших и малых городов.

И не в том, что на нее пришло очень много молодых людей, которым - увы и ах - принадлежит будущее страны.

А в том, думается, что слоган «Он нам не царь» стал общероссийским.

Удивительно метким, точным, всем понятным и объединяющим.