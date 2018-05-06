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Московский листок

В Париже - протест народа против власти. В Москве - акция устрашения

Опубликовано 06.05.2018 в разделе комментариев 5

В Париже - протест народа против власти. В Москве - акция устрашения

В Париже проходит акция протеста против социально-экономического политического курса правительства Эмманюэля Макрона. Как сообщает радиостанция France Info со ссылкой на данные полиции, в шествии принимают участие 40 тысяч человек. 

В свою очередь, партия «Непокорившаяся Франция», которая является организатором протестного мероприятия в своем Twitter приводит другие цифры: около 160 тысяч. 

Акция приурочена к годовщине со дня избрания господина Макрона президентом. Организаторы сообщали, что она носит название «Праздник Макрона». Шествие стартовало на площади у Оперы Гарнье и дошло до площади Бастилии.

***

Это - протест против президента в демократической стране. 40 тысяч протестующих. Или 160 тысяч. В любом случае - много, очень много. И, естественно, никакого полицейского производа, никаких казаков... Настоящие казаки были в Париже 200 лет назад, и прославились как раз вежливым и толерантным отношением к людям, еще вчера бывшим их врагами.

В Москве "казаки" участвуют в разгоне демократической акции. Причем в самой паскудной роли - провокаторов. 

"Деды были казаки. Отцы - сына казачьи. А вы - х...и собачьи..." (казачья поговорка)

Полиция зверела. Такого не было в 2012-м году. Может быть, потому что тогда на Болотной протестующих было много, а теперь - мало, и у полицаев кратное преимущество.

Очень трудно поверить, что эти зверьки получают свою зарплату за то, что защищают нас. От кого? От нас же?

В Париже прошел протест народа против власти. В Москве прошла акция устрашения.

***

В Армении полиция сразу приняла сторону протестующего народа. В России переименованная из народной милиции полиция - не народ, антинарод. Не стану делать традиционную оговорку про "честных полицейских" - честный полицейский после вчерашнего должен снять погоны и пойти нищенствовать вместе со своим народом. Много снявших погоны? Вот то-то...

Во Франции есть народ, в Армении есть народ. В России народ поделился надвое, два народа у нас - которые бьют и которых бьют.

Теперь добром не кончится.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 5
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В Швейцарии нет демонстраций, а полиция чуть-что сразу же открывает стрельбу резиновыми пулями.
Зато референдумы по любым вопросам. И процветание. написал 06.05.2018 01:42
И все благодаря народному ополчению.
.
ДАЕШЬ ВСЕОБЩЕЕ ВООРУЖЕНИЕ НАРОДА, КАК В ШВЕЙЦАРИИ!
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Скучно, девочки
Радар написал 06.05.2018 01:26
После того, как власть захватит
пятая колонна, США захватит
месторождение нефти и газа.
Население будет сокращено,
как на Украине.
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Скучно, девочки
Радар написал 06.05.2018 01:23
США сделали салат из Украины и готовят
это у нас.
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многие полицаи производили впечатление обдолбанных веществами
хватали впятером написал 06.05.2018 01:09
щуплого пацана,переворачивали,тащили по асфальту,потом лицом
прикладывали об автобус и шмонали,как будто перед ними
ИГИЛовский террорист.Кажется,там была озверелая отзомбированная по самые гланды полиция.
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(без названия)
!!!!!QQ-QTOTJATUTTAKI!!!&&& написал 06.05.2018 00:53
"В Париже прошел протест народа против власти. В Москве прошла акция устрашения"
- Таки навальняшка своей поганой рожей - устрашить таки никого не может - таки только вызвать блевоту - то таки да! Вее-е! - Ик!
///\/\/\////\/\"В Армении полиция сразу приняла сторону протестующего народа. В России переименованная из народной милиции полиция - не народ, антинарод. Не стану делать традиционную оговорку про "честных полицейских" - честный полицейский после вчерашнего должен снять погоны и пойти нищенствовать вместе со своим народом. Много снявших погоны? "
- Ой, я Вас таки умоля-яяю-юю! Таки в Гордоукрии даже военные приняли сторону народа - таки только непонятно - какого! Некоторые таки говорят - жидомасонов, таки некоторые - амеров или - таки еуро-пейцев -хез! - и пошли таки кошмарить этот самый "народ" - то таки да! Если в РФ военные и поли-цаи таки перейдут нас торону "народа" (честно говоря - ублюдков!) - то будет таки да!
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