В Париже - протест народа против власти. В Москве - акция устрашения

В Париже проходит акция протеста против социально-экономического политического курса правительства Эмманюэля Макрона. Как сообщает радиостанция France Info со ссылкой на данные полиции, в шествии принимают участие 40 тысяч человек.
В свою очередь, партия «Непокорившаяся Франция», которая является организатором протестного мероприятия в своем Twitter приводит другие цифры: около 160 тысяч.
Акция приурочена к годовщине со дня избрания господина Макрона президентом. Организаторы сообщали, что она носит название «Праздник Макрона». Шествие стартовало на площади у Оперы Гарнье и дошло до площади Бастилии.
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Это - протест против президента в демократической стране. 40 тысяч протестующих. Или 160 тысяч. В любом случае - много, очень много. И, естественно, никакого полицейского производа, никаких казаков... Настоящие казаки были в Париже 200 лет назад, и прославились как раз вежливым и толерантным отношением к людям, еще вчера бывшим их врагами.
В Москве "казаки" участвуют в разгоне демократической акции. Причем в самой паскудной роли - провокаторов.
"Деды были казаки. Отцы - сына казачьи. А вы - х...и собачьи..." (казачья поговорка)
Полиция зверела. Такого не было в 2012-м году. Может быть, потому что тогда на Болотной протестующих было много, а теперь - мало, и у полицаев кратное преимущество.
Очень трудно поверить, что эти зверьки получают свою зарплату за то, что защищают нас. От кого? От нас же?
В Париже прошел протест народа против власти. В Москве прошла акция устрашения.
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В Армении полиция сразу приняла сторону протестующего народа. В России переименованная из народной милиции полиция - не народ, антинарод. Не стану делать традиционную оговорку про "честных полицейских" - честный полицейский после вчерашнего должен снять погоны и пойти нищенствовать вместе со своим народом. Много снявших погоны? Вот то-то...
Во Франции есть народ, в Армении есть народ. В России народ поделился надвое, два народа у нас - которые бьют и которых бьют.
Теперь добром не кончится.
Анатолий Баранов
Зато референдумы по любым вопросам. И процветание. написал 06.05.2018 01:42
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ДАЕШЬ ВСЕОБЩЕЕ ВООРУЖЕНИЕ НАРОДА, КАК В ШВЕЙЦАРИИ!
Радар написал 06.05.2018 01:26
пятая колонна, США захватит
месторождение нефти и газа.
Население будет сокращено,
как на Украине.
Радар написал 06.05.2018 01:23
это у нас.
хватали впятером написал 06.05.2018 01:09
прикладывали об автобус и шмонали,как будто перед ними
ИГИЛовский террорист.Кажется,там была озверелая отзомбированная по самые гланды полиция.
!!!!!QQ-QTOTJATUTTAKI!!!&&& написал 06.05.2018 00:53
- Таки навальняшка своей поганой рожей - устрашить таки никого не может - таки только вызвать блевоту - то таки да! Вее-е! - Ик!
///\/\/\////\/\"В Армении полиция сразу приняла сторону протестующего народа. В России переименованная из народной милиции полиция - не народ, антинарод. Не стану делать традиционную оговорку про "честных полицейских" - честный полицейский после вчерашнего должен снять погоны и пойти нищенствовать вместе со своим народом. Много снявших погоны? "
- Ой, я Вас таки умоля-яяю-юю! Таки в Гордоукрии даже военные приняли сторону народа - таки только непонятно - какого! Некоторые таки говорят - жидомасонов, таки некоторые - амеров или - таки еуро-пейцев -хез! - и пошли таки кошмарить этот самый "народ" - то таки да! Если в РФ военные и поли-цаи таки перейдут нас торону "народа" (честно говоря - ублюдков!) - то будет таки да!