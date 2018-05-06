В Париже - протест народа против власти. В Москве - акция устрашения

В Париже проходит акция протеста против социально-экономического политического курса правительства Эмманюэля Макрона. Как сообщает радиостанция France Info со ссылкой на данные полиции, в шествии принимают участие 40 тысяч человек.

В свою очередь, партия «Непокорившаяся Франция», которая является организатором протестного мероприятия в своем Twitter приводит другие цифры: около 160 тысяч.

Акция приурочена к годовщине со дня избрания господина Макрона президентом. Организаторы сообщали, что она носит название «Праздник Макрона». Шествие стартовало на площади у Оперы Гарнье и дошло до площади Бастилии.

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Это - протест против президента в демократической стране. 40 тысяч протестующих. Или 160 тысяч. В любом случае - много, очень много. И, естественно, никакого полицейского производа, никаких казаков... Настоящие казаки были в Париже 200 лет назад, и прославились как раз вежливым и толерантным отношением к людям, еще вчера бывшим их врагами.

В Москве "казаки" участвуют в разгоне демократической акции. Причем в самой паскудной роли - провокаторов.

"Деды были казаки. Отцы - сына казачьи. А вы - х...и собачьи..." (казачья поговорка)

Полиция зверела. Такого не было в 2012-м году. Может быть, потому что тогда на Болотной протестующих было много, а теперь - мало, и у полицаев кратное преимущество.

Очень трудно поверить, что эти зверьки получают свою зарплату за то, что защищают нас. От кого? От нас же?

В Париже прошел протест народа против власти. В Москве прошла акция устрашения.

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В Армении полиция сразу приняла сторону протестующего народа. В России переименованная из народной милиции полиция - не народ, антинарод. Не стану делать традиционную оговорку про "честных полицейских" - честный полицейский после вчерашнего должен снять погоны и пойти нищенствовать вместе со своим народом. Много снявших погоны? Вот то-то...

Во Франции есть народ, в Армении есть народ. В России народ поделился надвое, два народа у нас - которые бьют и которых бьют.

Теперь добром не кончится.

Анатолий Баранов