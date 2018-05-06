Умер Марат Мусин Основатель информагентства Anna News, военный корреспондент Марат Мусин скончался. Мусин скончался в Казани во время сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2018 — Наследники Победы», сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия. Причиной смерти журналиста называют тромбофлебит. Политолог и журналист Марат Мусин основал агентство Anna News в 2011 году, официально оно зарегистрировано в Абхазии. Сам он вел репортажи из зон боевых действий в Ливии, Украине и Сирии. Ему было 59 лет.



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