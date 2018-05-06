США приступили к внешнему управлению Украиной

США приостанавливают действие системы торговых преференций (ГСП) для 155 видов украинских товаров, сообщается на сайте Минэкономразвития Украины.
Под ограничение попали продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.
Отмечается, что снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховным советом Украины (который почему-то в русскоязычных источниках называется по-украински "радой") проекта закона об организации коллективного управления.
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Вот это и называется внешним управлением.
Казалось бы, Украина суверенна и свободна, и ее свободный и суверенный парламент моет принимать законы или не принимать. Но есть Большой белый отец из Вашингтона, который прямо и не стесняясь говорит - не примете закон, который мне нужен, будете сидеть голодными.
Помните, каких трудов и жертв стоили Украине подобные соглашения? То, что они кабальные, никто не хотел слушать - ведь Запад есть источник всеобщего добра и блага. И кабала у всеблагого господина тоже есть благо.
Ну вот, оказывается, это добиваться торговых преференций тяжело и муторно, а потерять их - дело одного дня. И снова надо ползать на пузе и просить.
Ну что ж, "бачили очи, шо куповали".
А.Б.
Крон Принц Пафнутий Петтрович написал 06.05.2018 11:44
И Путинское население и на Украине. 70 лет нацизма красного оставило тяжелейшую травму в душе русского, украинского, белорусского, казахского народов. Ублюдочная мораль и подонки коммунисты.
.,...
Не просто менять это. Польше помогали и теперь ращвитая страна. Эстония. Латвия Литва подтягиваются. Теперь Украина, медленно и верно к нормальному государству. Я и говорю красножопых просто убивать. Мра зоту барнановых шариковых чернявых кучеренка Олин полоуктов муха.... Без разговоров, без предъяв, сжигать с детьми!
Predskazanie написал 06.05.2018 11:19
землями с русским населением.США -четвертый рейх совместно с европейскими государствами ранее породившими
гитлеризм ради очередного нашествия на восток переформатировали украину в фашистское образование опять же
для очередного набега на Русское Государство.
Но и эта фашистская авантюра закончится точно также -уничтожением фашизма и на украине и в европе, а
четвертый рейх будет стер с лица Земли Великими Силами Природы!
АМИНЬ!
Сермяжная правда! написал 06.05.2018 10:52