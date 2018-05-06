США приступили к внешнему управлению Украиной

США приостанавливают действие системы торговых преференций (ГСП) для 155 видов украинских товаров, сообщается на сайте Минэкономразвития Украины.

Под ограничение попали продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.

Отмечается, что снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховным советом Украины (который почему-то в русскоязычных источниках называется по-украински "радой") проекта закона об организации коллективного управления.

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Вот это и называется внешним управлением.

Казалось бы, Украина суверенна и свободна, и ее свободный и суверенный парламент моет принимать законы или не принимать. Но есть Большой белый отец из Вашингтона, который прямо и не стесняясь говорит - не примете закон, который мне нужен, будете сидеть голодными.

Помните, каких трудов и жертв стоили Украине подобные соглашения? То, что они кабальные, никто не хотел слушать - ведь Запад есть источник всеобщего добра и блага. И кабала у всеблагого господина тоже есть благо.

Ну вот, оказывается, это добиваться торговых преференций тяжело и муторно, а потерять их - дело одного дня. И снова надо ползать на пузе и просить.

Ну что ж, "бачили очи, шо куповали".

А.Б.