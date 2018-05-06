В богатом Ноябрьске торговые центры, скорее всего, подожгли соперничающие богачи

Спасатели, тушившие пожары в двух торговых центрах в Ноябрьске, подозревают, что причиной мог быть поджог. ТЦ "Таурус" и "Семья" не работали во время ЧП, однако во втором случае площадь пожара превысила 2000 кв. м. В сообщении ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу сказано, что сейчас на месте пожаров в Ноябрьске работают дознаватели МЧС. "Наиболее вероятная причина пожаров - поджог", - подчеркивают спасатели.

URA.ru отмечает, что оба торговых центра принадлежат одному предпринимателю. "Семья" работает в Ноябрьске уже почти пять лет, а "Таурус" открылся недавно. В ТЦ "Таурус" в результате первого пожара здание было повреждено ориентировочно на площади 100 кв.м, горели стены.

Во время второго пожара в ТЦ "Семья" наблюдалось открытое горение торгового центра в центральной части на площади 400 кв.м. "Пожарные спасли левое и правое крыло здания торгового центра и материальных ценностей на сумму приблизительно 28 млн рублей. В результате пожара здание повреждено на площади 2200 кв.м", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Оба пожара были потушены, в момент возгорания посетителей в торговых центрах не было. Пострадавших нет.

От редакции: Кто-то вздохнул с облегчением: ну, хоть не само загорелось... Но ведь и это всё с той же закономерностью являющиеся следствия капиталистического "хозяйствования" - как некачественная (точнее, несоответствующая пожарной безопасности) отделка торговых центров, так и войны господ собственников, всё это капиталистическая реальность. И уж конечно с позиций трудящихся понять необходимость поджога такого нагромождения материальных ценностей, собранных в одном месте - невозможно. Может, лучше бы просто раздать задаром этим самым трудящимся? Хоть вещи-то не пострадали бы. Но, увы, логика трудового элемента - который и создаёт все материальные богатства планеты - тут не работает. Тут - шантаж!

А шантаж это уже жизнь по "понятиям", и в такой жизни буржуев - что пустое здание торгцентра поджечь, что довести до возгорания здание, до верху наполненное людьми - одно и то же. Австралийский совладелец "Зимней вишни" - так и не показался в Кемерово. Да о нём уже и забыли - народ у нас не очень-то памятливый, хоть и обидчивый. Губернатор ушёл - вроде как и концы в воду. Но нет же! Сколько возгораний в торгцентрах с того момента произошло по всей РФ - просто внимание общества стало тут фокусироваться. А Ноябрьск, набитый деньгами от "успехов" сырьевой экономики - сейчас уже не образцовый социалистический город, но клубок капиталистических змей, не только друг друга жалящих но и разбрызгивающих яд вокруг. Расслабляться тут нельзя - пока всех этих змей, больших и малых, не уничтожим, будет гореть, будет полыхать междоусобицами "свободной конкуренции" буржуазное "застолье рынка" - и только когда классовая ненависть пролетариата выжжет сама буржуазию как класс с земли советской, тогда можно будет говорить о каких-то гарантиях от подобных инцидентов. А лучшие торгцентры уцелевшие переделаем в досуговые центры - бесплатные.

Д.Ч.

Новости по теме:

Архангельский торговый центр "Фокус" полыхает очередной "Зимней вишней"

МЧС подтверждает замыкание в светильнике в "Зимней вишне" и оправдывает пожарных

Выпрыгнувшего с 4-го этажа при пожаре в "Зимней вишне" Серёжу Москаленко выписали из больницы