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Московский листок

Пока Путин обещает, США уже летят на Марс

Опубликовано 06.05.2018 в разделе комментариев 4

сша космос роскосмос марс
Пока Путин обещает, США уже летят на Марс

Автоматическая станция для исследований Марса InSight запущена с базы в Калифорнии. Это первый межпланетный запуск с западного побережья США, отмечает Reuters. 

Автоматическая межпланетная станция InSight для изучения Марса запущена с базы Ванденберг (штат Калифорния). Ракета-носитель Altas-V401 стартовала с пускового комплекса номер 3Е в 04:05 по времени Тихоокеанского побережья (14:05 по Москве). Станция выйдет на полярную орбиту Земли, а затем, после включения двигателей, выйдет на траекторию полета к Марсу. 

InSight оснащен чувствительной аппаратурой для изучения сейсмической активности на Марсе, его поверхностных слоев, мантии и ядра. Эти данные позволят ученым строить гипотезы о процессе формирования планеты. При создании посадочного модуля использованы многие из инженерных решений, примененных при создании модуля Phoenix, совершившего посадку в 2007 году неподалеку от северного полюса Марса. 

Станция достигнет Красной планеты в ноябре, 26 ноября ориентировочно в 22:00 по Москве совершит посадку на нагорье Элизий, втором по величине после провинции Фарсида вулканическом районе на Марсе. InSight в течение примерно 26 земных месяцев или одного марсианского года будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя температуру почвы и подземные толчки. 

Первые попытки таких исследований проводились с использованием сейсмографов на спускаемых аппаратах "Викинг-1" и "Викинг-2", запущенных к Марсу в 1975 году. Однако на "Викинге-1" этот прибор не заработал после посадки, а на "Викинге-2" не имел достаточной чувствительности, поскольку был установлен не на марсианской почве, а на спускаемом аппарате. Новый аппарат оснащен гораздо более чувствительной аппаратурой, созданной при участии французских и немецких специалистов, которая, как ожидается, будет регистрировать как падения метеоритов, как и глубинные процессы.

- Интересно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - Путин уже забыл о своём предвыборном обещании полететь на Марс в 2019-м? Ведь вообще-то такие полёты готовятся не год и не два, а он так вот уверенно брякнул, что полетим (март 2019-го) - я понимаю, законы пиара, надо было пощекотать гордость великороссов и "совков" - космос-то был когда-то наш, советский, первыми там мы оказались, но только что антисоветчик и поклонник Солженицына Путин имеет общего не только духовно с этим Советским космосом, но и материально? Как он сумеет возродить при нём же раздробленную и поставленную на коммерческие рельсы отрасль? Что, из космических челноков мы снова станем первооткрывателями чего-то на Марсе? Кажется, этот блеф после выборов стал наиболее очевиден, спасибо американским "ворогам"... 

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1160 написал 06.05.2018 13:14
7 мая русских унизят в очередной раз сортирным Карликом?
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(без названия)
бисер перед свиньей написал 06.05.2018 12:47
дураки максимки, мухины и прочие пропагандоны
которые отрицают полеты на Луну
и еще большие дураки те кто верят в эту чушь
т.е. такие как ты, малец
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(без названия)
риторический вопрос написал 06.05.2018 12:34
мухобойка написал 06.05.2018 11:57
ждем опровержений от мухина, калашикова и прочих специалистов
пусть докажут что полет миссии марсу невозможен ибо Земля плоская!
-------------------
Дядя ты дурак?
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(без названия)
мухобойка написал 06.05.2018 11:57
ждем опровержений от мухина, калашикова и прочих специалистов
пусть докажут что полет миссии марсу невозможен ибо Земля плоская!
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