Инаугурация уже началась - со взмахом нагайки над головами студентов

Член СПЧ Максим Шевченко потребовал срочно созвать Совет по правам человека в связи со вчерашними протестными акциями и массовыми задержаниями. В частности, как отмечает "Эхо Москвы", Шевченко обратил внимание, что полиции и Росгвардии помогали задерживать протестующих казаки.
Шевченко призвал "разобраться" с деятельностью казаков. Он также подчеркнул, что на заседании СПЧ обязательно должны присутствовать пострадавшие во время задержаний, а также представители СМИ.
Накануне вечером сообщения о массовых жестких задержаниях прокомментировал глава Совета по правам человека Михаил Федотов. Он заявил "Интерфаксу": "Главный вывод не меняется: лучший способ предотвратить несогласованную акцию - это ее согласовать. Но для этого нужно желание обеих сторон: и властей, и организаторов. Когда любая из этих сторон сознательно уходит от нахождения компромиссного решения, тогда возникают проблемы".
По данным сайта мониторинга "ОВД-Инфо", в 23 городах России на акциях "Он нам не царь" задержали более 1600 человек. В Москве - 704, в Петербурге - 229, в Челябинске - 164. Таким образом, нынешний день превзошел по числу задержаний 26 марта 2017 года, когда Навальный провел похожую масштабную акцию против коррупции.
Поступали сообщения о задержании несовершеннолетних, а также журналистов. "МБХ-Медиа" сообщает, что корреспонденту Александру Скрыльникову, который вёл трансляцию с Тверской и получил дубинкой от полицейского во время прямого эфира, диагностировали ушиб грудной клетки.
От редакции: Пока ещё диванные войска не наплодили демотиваторов - ведь казаки знатно попозировали на фоне памятника Пушкину, - попробуем понять, какое состояние общества они отразят. Уверен, будет что-то вроде "Защитим родного казакам Пушкина от белолетночной и радужной саранчи!" - но само явление, пусть и организованных околовластными националистическими НОДами и СЕРБами, что оно значит в контексте событий ХХ века, его истории? Казаки против толпы - это, извините, даже не дореволюционный 1917-й (их тогда Керенский безуспешно агитировал встать на защиту "революции и свободы"), а 1905-й, когда помимо семёновцев главными защитниками монархии были эти привилегированные слои весьма ещё сословного общества (приезжие из приезжих, кстати). Идеальная иллюстрация для коронации Путина, именно не инаугурации (нерусское слово-то, не любо!), а коронации - ведь все события ХХ века, связанные с большевистской, комунистической демократизацией общества и ударной модернизацией его социально-воспроизводящей инфраструктуры, "отмотались" до уровня казачьего террора, санкционированного монархической властью. Какие тут могут быть права человека - когда право свободно собираться, базовое конституционное право, попрано самой властью на Пушкинской площади?
Вот так и был убит в 1905-м большевик-агитатор, бесстрашный оптимист Николай Бауман - потому что Союз Михаил Архангела счёл его "бунтовщиком" и "КРАМОЛЬНИКОМ" (слово из словаря верноподданцев тех лет). Реакция в Путинской России дошла точно до той же отметки - и нагайка, взмывающая над головами пусть и не классово, но протестующих против ползучей монархии - это не просто символ. Это сигнал. Бзе самоорганизации и самообороны теперь выходить на любые уличные акции, будь то согласованная или стихийная - опасно. "КазарА", как звали её чапаевцы - уже взяла на прицел крамольников, а значит (надстроенные буржуазно-свободным интернетом и гаджетами) никакие технические завоевания советского народа (без должного социального обеспечения-осознания) не остановят нагайки, а если будет открытый конфликт - то и шашки не остановят. И не так важно, либерал ли выходит отстаивать общедемократические свободы, коммунист ли защищает стелу революционных мыслителей у Вечного Огня, или рабочие пытаются остановить приватизацию своего предприятия. Казаки придут на помощь не трудящимся, не "крамольной" интеллигенции, а только правящему классу - потому что такова их карма и в этой, постсоветской реинкарнации. Акция, которую не очень-то образованные либералы постеснялись назвать антимонархической - таковой стала, причём вызвала из глубин давно, казалось бы, прожитой Истории России всё те же реакционные элементы в качестве защитников социального регресса. Инаугурация уже началась - со взмахом нагайки над головами студентов, нагайки, помогающей "вязать" всё тех же, кто строил на Манежной у МГУ баррикады и в 1905-м, и в 1917-м, но тогда уже работала артиллерия большевиков, и казара попряталась на Дон и ещё дальше, в эмиграцию (которая уцелела).
Д.Ч.
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Святой Пигидий написал 06.05.2018 16:23
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Ну, а о том, как путлеры заблаговременно готовили черносотенцев для подобного ублюдcтва, подробнее здесь: https://msk.newsru.com/article/06may2018/kazak.html
Victor написал 06.05.2018 16:15
"Кубань вошла в лидеры российского рейтинга по всем демографическим показателям, в регионе в начале 2018 года выросла рождаемость и увеличилось количество заключаемых браков." Не думаю что там что-то серьезное. Наверняка нет. Но хоть некая интенция.Тогда как у геев и эффективных менеджеров- строго ноль. Ну и зачем. Разве что представить что геев проплачивают хасиды, чтобы те удержали казаков пока хасиды подтягиваются. Но ведь вряд ли. Я за этим как то слежу.
Так что: чемодан вокзал Майами. А уже там в тепле определитесь. Кому из вас в хасиды кому в казаки кому в индусы кому в муча самаранча. Кто так и сдохнет геем и эффективным менеджером.
и то верно! написал 06.05.2018 16:00
Victor написал 06.05.2018 15:57
Вместе с отказом от публично рационального поведения: вы выбрали средневековье. Боюсь что казаки ситуации средневековья более адекватны, чем вы. А равно турки индусы и хасиды. Вы чужие на добровольно избранном вами празднике жизни. Чемодан вокзал Майами. Там правда тоже муча самаранча. Но хоть погреетесь напоследок.
бу-га-га написал 06.05.2018 15:30
произошла чудовищна ошибка!!
Разоблачитель написал 06.05.2018 15:11
Пепел Клааса Сибирского Класса написал 06.05.2018 15:07
40.000.000,00 русских людей. Протесты десять тысяч по стране. Остальные довольны.
И что теперь? Человек имеющий поддержку народа может позволить себе сварить в молоке двадцать тысяч протестующих, не то что казаков подрядить!!!!!
Волоколамск задыхается от вони и поддерживает.
Кемеровчане потеряли малюсеньких деток и поддерживают.
Москва в пробках и поддерживает.
Форумчане поддерживают Крымнаш, лднр, травлю либералов.
НЕТ ПУТИНУ АЛЬТЕРНАТИВЫ. Инаугурации нужны чтоб газ, алюминий, титан покупали, лучше бы работали и приносили Путину доход, тогда б страна полностью закрылась от тлетворного влияния на Русские Скрепы.
Слабо?
стоик1160 написал 06.05.2018 15:04
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Казаки не приняли сионисткую власть советов, как и все русские?
Почему этих ряженных выдают за казаков, защищающих сионистов-олигархов?
gudvin написал 06.05.2018 15:02