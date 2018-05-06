Инаугурация уже началась - со взмахом нагайки над головами студентов

Член СПЧ Максим Шевченко потребовал срочно созвать Совет по правам человека в связи со вчерашними протестными акциями и массовыми задержаниями. В частности, как отмечает "Эхо Москвы", Шевченко обратил внимание, что полиции и Росгвардии помогали задерживать протестующих казаки.

Шевченко призвал "разобраться" с деятельностью казаков. Он также подчеркнул, что на заседании СПЧ обязательно должны присутствовать пострадавшие во время задержаний, а также представители СМИ.

Накануне вечером сообщения о массовых жестких задержаниях прокомментировал глава Совета по правам человека Михаил Федотов. Он заявил "Интерфаксу": "Главный вывод не меняется: лучший способ предотвратить несогласованную акцию - это ее согласовать. Но для этого нужно желание обеих сторон: и властей, и организаторов. Когда любая из этих сторон сознательно уходит от нахождения компромиссного решения, тогда возникают проблемы".

По данным сайта мониторинга "ОВД-Инфо", в 23 городах России на акциях "Он нам не царь" задержали более 1600 человек. В Москве - 704, в Петербурге - 229, в Челябинске - 164. Таким образом, нынешний день превзошел по числу задержаний 26 марта 2017 года, когда Навальный провел похожую масштабную акцию против коррупции.

Поступали сообщения о задержании несовершеннолетних, а также журналистов. "МБХ-Медиа" сообщает, что корреспонденту Александру Скрыльникову, который вёл трансляцию с Тверской и получил дубинкой от полицейского во время прямого эфира, диагностировали ушиб грудной клетки.

От редакции: Пока ещё диванные войска не наплодили демотиваторов - ведь казаки знатно попозировали на фоне памятника Пушкину, - попробуем понять, какое состояние общества они отразят. Уверен, будет что-то вроде "Защитим родного казакам Пушкина от белолетночной и радужной саранчи!" - но само явление, пусть и организованных околовластными националистическими НОДами и СЕРБами, что оно значит в контексте событий ХХ века, его истории? Казаки против толпы - это, извините, даже не дореволюционный 1917-й (их тогда Керенский безуспешно агитировал встать на защиту "революции и свободы"), а 1905-й, когда помимо семёновцев главными защитниками монархии были эти привилегированные слои весьма ещё сословного общества (приезжие из приезжих, кстати). Идеальная иллюстрация для коронации Путина, именно не инаугурации (нерусское слово-то, не любо!), а коронации - ведь все события ХХ века, связанные с большевистской, комунистической демократизацией общества и ударной модернизацией его социально-воспроизводящей инфраструктуры, "отмотались" до уровня казачьего террора, санкционированного монархической властью. Какие тут могут быть права человека - когда право свободно собираться, базовое конституционное право, попрано самой властью на Пушкинской площади?

Вот так и был убит в 1905-м большевик-агитатор, бесстрашный оптимист Николай Бауман - потому что Союз Михаил Архангела счёл его "бунтовщиком" и "КРАМОЛЬНИКОМ" (слово из словаря верноподданцев тех лет). Реакция в Путинской России дошла точно до той же отметки - и нагайка, взмывающая над головами пусть и не классово, но протестующих против ползучей монархии - это не просто символ. Это сигнал. Бзе самоорганизации и самообороны теперь выходить на любые уличные акции, будь то согласованная или стихийная - опасно. "КазарА", как звали её чапаевцы - уже взяла на прицел крамольников, а значит (надстроенные буржуазно-свободным интернетом и гаджетами) никакие технические завоевания советского народа (без должного социального обеспечения-осознания) не остановят нагайки, а если будет открытый конфликт - то и шашки не остановят. И не так важно, либерал ли выходит отстаивать общедемократические свободы, коммунист ли защищает стелу революционных мыслителей у Вечного Огня, или рабочие пытаются остановить приватизацию своего предприятия. Казаки придут на помощь не трудящимся, не "крамольной" интеллигенции, а только правящему классу - потому что такова их карма и в этой, постсоветской реинкарнации. Акция, которую не очень-то образованные либералы постеснялись назвать антимонархической - таковой стала, причём вызвала из глубин давно, казалось бы, прожитой Истории России всё те же реакционные элементы в качестве защитников социального регресса. Инаугурация уже началась - со взмахом нагайки над головами студентов, нагайки, помогающей "вязать" всё тех же, кто строил на Манежной у МГУ баррикады и в 1905-м, и в 1917-м, но тогда уже работала артиллерия большевиков, и казара попряталась на Дон и ещё дальше, в эмиграцию (которая уцелела).

Д.Ч.

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