Инаугурация пройдет в стиле венчания на царство

Церемония вступления президента России в должность 7 мая пройдёт по традиционному сценарию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: «С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, после прибытия в БКД избранный глава государства пройдёт по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.

Затем президент выйдет через Красное крыльцо дворца на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлёвского полка, продолжил пресс-секретарь. После этого в Благовещенском соборе Кремля пройдёт краткое богослужение.

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Песков не соврал, вопреки обыкновению - церемоня пройдет по традиционному сценарию. По традиции венчания на царство в допетровский период, по так называемому "византийскому чину".

Ну скажите, какое отношение имеет к республиканской традиции выход через Красное крыльцо на Соборную площадь? Про богослужение даже не говорю - у нас вроде как церковь отделена от государства. При чем же тут богослужение и инаугуграция демократически избранного президента? К тому же Российская Федерация страна многоконфессиональная, в отличие от Российской империи, где существовала государственная церковь.

Или на Соборную площадь приглашены и имамы, и лютеранские пасторы, и баптистские пресвитеры с ксендзами, а также якутские шаманы со своими бубнами?

Зато все "демократические" элементы инаугурации, такие как проезд по Москве или встречи с народом, убраны. Все происходит в кремле, за закрытыми воротами, строго согласно пригласительным билетам.

Эдак в следующий раз и корону нацепят тихой сапой, никто и не заметит...

Анатолий Баранов