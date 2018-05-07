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Московский листок

Инаугурация пройдет в стиле венчания на царство

Опубликовано 07.05.2018 в разделе комментариев 3

путин выборы
Инаугурация пройдет в стиле венчания на царство

Церемония вступления президента России в должность 7 мая пройдёт по традиционному сценарию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: «С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, после прибытия в БКД избранный глава государства пройдёт по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.

Затем президент выйдет через Красное крыльцо дворца на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлёвского полка, продолжил пресс-секретарь. После этого в Благовещенском соборе Кремля пройдёт краткое богослужение.

***

Песков не соврал, вопреки обыкновению - церемоня пройдет по традиционному сценарию. По традиции венчания на царство в допетровский период, по так называемому "византийскому чину".

Ну скажите, какое отношение имеет к республиканской традиции выход через Красное крыльцо на Соборную площадь? Про богослужение даже не говорю - у нас вроде как церковь отделена от государства. При чем же тут богослужение и инаугуграция демократически избранного президента? К тому же Российская Федерация  страна многоконфессиональная, в отличие от Российской империи, где существовала государственная церковь.

Или на Соборную площадь приглашены и имамы, и лютеранские пасторы, и баптистские пресвитеры с ксендзами, а также якутские шаманы со своими бубнами?

Зато все "демократические" элементы инаугурации, такие как проезд по Москве или встречи с народом, убраны. Все происходит в кремле, за закрытыми воротами, строго согласно пригласительным билетам.

Эдак в следующий раз и корону нацепят тихой сапой, никто и не заметит...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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где и примет присягу.
Мытарь написал 07.05.2018 01:00
Опять сука будет клясться, что сукой будет если даст кому конституцию нарушить.
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Ой пойду я в монастырь, поомлюся богу!
!!!QQQ!!!TOTJASNO-TUT!!!&&& написал 07.05.2018 00:55
"После этого в Благовещенском соборе Кремля пройдет краткое богослужение."
- Таки - без древнеиудейского родоплеменного бошка - то таки не получается нияху - то таки да!
- Таки "люди" с"верхним" образованием - гав-нолигенция - бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины - таки могут радоваться - то таки да! - они еще в долбостройку таки стенали, что в СССР таки не было духовности - то таки да!
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=))
Арт написал 07.05.2018 00:43
Не по Сеньке шапка!
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