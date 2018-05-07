Инаугурация пройдет в стиле венчания на царство

Церемония вступления президента России в должность 7 мая пройдёт по традиционному сценарию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: «С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец», — цитирует Пескова ТАСС.
По его словам, после прибытия в БКД избранный глава государства пройдёт по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.
Затем президент выйдет через Красное крыльцо дворца на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлёвского полка, продолжил пресс-секретарь. После этого в Благовещенском соборе Кремля пройдёт краткое богослужение.
***
Песков не соврал, вопреки обыкновению - церемоня пройдет по традиционному сценарию. По традиции венчания на царство в допетровский период, по так называемому "византийскому чину".
Ну скажите, какое отношение имеет к республиканской традиции выход через Красное крыльцо на Соборную площадь? Про богослужение даже не говорю - у нас вроде как церковь отделена от государства. При чем же тут богослужение и инаугуграция демократически избранного президента? К тому же Российская Федерация страна многоконфессиональная, в отличие от Российской империи, где существовала государственная церковь.
Или на Соборную площадь приглашены и имамы, и лютеранские пасторы, и баптистские пресвитеры с ксендзами, а также якутские шаманы со своими бубнами?
Зато все "демократические" элементы инаугурации, такие как проезд по Москве или встречи с народом, убраны. Все происходит в кремле, за закрытыми воротами, строго согласно пригласительным билетам.
Эдак в следующий раз и корону нацепят тихой сапой, никто и не заметит...
Анатолий Баранов
Мытарь написал 07.05.2018 01:00
!!!QQQ!!!TOTJASNO-TUT!!!&&& написал 07.05.2018 00:55
- Таки - без древнеиудейского родоплеменного бошка - то таки не получается нияху - то таки да!
- Таки "люди" с"верхним" образованием - гав-нолигенция - бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины - таки могут радоваться - то таки да! - они еще в долбостройку таки стенали, что в СССР таки не было духовности - то таки да!
Арт написал 07.05.2018 00:43