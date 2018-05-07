В пятидесятые, шестидесятые, семидесятые самым позорным для гражданина ли, чиновника ли, милицейского ли, спецслужбистского ли было, если о нём говорили: "хуже фашиста" - это было простонародное клейко, обозначавшее жестокость, бездушие, крайнюю степень унижения, на которую способен человек по отношению к ближнему.

Сейчас так уже не принято сравнивать.

Но зато сейчас принято пытать, публично избивать нагайками и принародно топтать сапогами вышедших на мирный протест.

А чем, собственно, какой-нибудь казак с нагайкой или полицейский с дубинкой, "охаживащий" по спине ли, по животу ли, по лицу ли невинную жертву или бьющий ей ногой в пах, так уж отличается для пострадавшего, от какого-нибудь штурмовика Эрнста Рема, применявшего аналогичные приёмы к гражданским лицам в Германии в двадцатые годы прошлого века?

По-моему, ничем: и российской жертве, и немецкой одинаково больно, а при этом казак, полицейский или штурмовик остаются(вался) безнаказанными.

Иногда исторические аналогии условны, а порой - безусловны.