В пятидесятые, шестидесятые, семидесятые самым позорным для гражданина ли, чиновника ли, милицейского ли, спецслужбистского ли было, если о нём говорили: "хуже фашиста" - это было простонародное клейко, обозначавшее жестокость, бездушие, крайнюю степень унижения, на которую способен человек по отношению к ближнему.
Сейчас так уже не принято сравнивать.
Но зато сейчас принято пытать, публично избивать нагайками и принародно топтать сапогами вышедших на мирный протест.
А чем, собственно, какой-нибудь казак с нагайкой или полицейский с дубинкой, "охаживащий" по спине ли, по животу ли, по лицу ли невинную жертву или бьющий ей ногой в пах, так уж отличается для пострадавшего, от какого-нибудь штурмовика Эрнста Рема, применявшего аналогичные приёмы к гражданским лицам в Германии в двадцатые годы прошлого века?
По-моему, ничем: и российской жертве, и немецкой одинаково больно, а при этом казак, полицейский или штурмовик остаются(вался) безнаказанными.
Иногда исторические аналогии условны, а порой - безусловны.
Дед Еремей написал 07.05.2018 01:18
Иногда исторические аналогии условны, а порой - безусловны.
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Тут эти аналогии явно безусловны. Как говорил еще древний Платон, все в мире повторяется по спирали на несколько другой основе. И товарищ Ленин, заявляя, что центр мирового революционного движения переместился в Россию, создал ЧК и террор, а его национально ориентированный сподвижник Гитлер, который в 1919 участвовал в коммунистической революции в Германии - создал СС, гестапо и штурмовиков его мнение поддержал. Ну а товарищу Путину осталось только все это совместить.
Арт написал 07.05.2018 00:54
Разделяй и властвуй - настолько хрестоматийно-банальная стратегия, что не замечать этого как-то странно. А еще говорят: "ищи кому выгодно".
Евгений Ихлов написал 07.05.2018 00:50
Но тут уровня последствий.
Американцы никогда бы не нанесли удар по российскому контингенту, но с удовольствием выкосили тех, кто был объявлен "наемниками".
Насилие против полиции, "гвардии" или должностных лиц - трактуется как война с государством, но удары по "эскадронам смерти" - легитимная самооборона.
Они так старательно сооружали декорации "Серебряного века" ("Россия, которую мы потеряли"), что архаизировали политическую реальность до той степени, что попытались ее вернуть. Поиграв в "самодержавие", они возродили российскую антимонархическую, республиканско-демократическую традицию 112-летней давности. Теперь они показали лицо погромщиков и нагаечников (термин того времени).
Облик 1905 года - охотнорядцы и казаки против студентов, кричащий "долой царя"...
И еще, как всегда, в конце - самое главное: четверть века тому назад власть легитимировала себя как защитник от "красно-коричневых" (фашисто-сталинистов), теперь она сама превратилась в них, напялив на себя тот образ врага.
А вместо послесловия: поздравим же Кудрина с завидной должностью визиря при дворе царя Геродуса Великого...
Евгений Ихлов написал 07.05.2018 00:47
Но тут уровня последствий.
Американцы никогда бы не нанесли удар по российскому контингенту, но с удовольствием выкосили тех, кто был объявлен "наемниками".
Насилие против полиции, "гвардии" или должностных лиц - трактуется как война с государством, но удары по "эскадронам смерти" - легитимная самооборона.
Они так старательно сооружали декорации "Серебряного века" ("Россия, которую мы потеряли"), что архаизировали политическую реальность до той степени, что попытались ее вернуть. Поиграв в "самодержавие", они возродили российскую антимонархическую, республиканско-демократическую традицию 112-летней давности. Теперь они показали лицо погромщиков и нагаечников (термин того времени).
Облик 1905 года - охотнорядцы и казаки против студентов, кричащий "долой царя"...
И еще, как всегда, в конце - самое главное: четверть века тому назад власть легитимировала себя как защитник от "красно-коричневых" (фашисто-сталинистов), теперь она сама превратилась в них, напялив на себя тот образ врага.
А вместо послесловия: поздравим же Кудрина с завидной должностью визиря при дворе царя Геродуса Великого...
Трамп отдал приказ своему Путину написал 07.05.2018 00:42
геноцидрусижидами написал 07.05.2018 00:30
Далее разрушение Россиянской недоимперии, возглавляемой перекрасившимися коммуняками, пойдет по наростающей.
Кровавая путинистическая власть планирует утопить РФ в крови, а затем расчленить ее на множество кусочков, чтобы не нести ни перед кем ответственности за все античеловеческие преступления, совершенные в России.