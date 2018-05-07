Может, Путин хочет войти в историю как "Владимир Нагаечный"?

11 лет назад зампред Комитета Госдумы по безопасности Виктор Илюхин назвал г-на Путина «президентом катастроф и трагедий» (https://forum-msk.org/material/politic/16088.html).

За минувшие годы это звание подтверждалось не раз. Последний общенациональный траур 28 марта он объявил после пожарища в тулеевском «крематории», где живьем сгорели 60 посетителей, в т.ч. 41 ребенок.

После субботнего, бессмысленного и беспощадного, подавления уличных шествий мальчишек и девчонок со слоганом «Он нам не царь» в соцсетях засверкал другой эпитет - «Владимир Нагаечный».

Присоединяюсь к тем, кто считает не слишком удачными для России просветительские беседы неженатого Главковерха с трижды незамужней хохлушкой Нат. Поклонской. Удачными, но не слишком.

Она в итоге получила должность прокурора Крыма. Но как публично заявила директор Института правоприменения профессор Елена Лукьянова, - получила совершенно незаконно.

То есть, не имея на это никаких прав, подготовки, опыта. Ничего, кроме охоты усесться в новой, оглушительно-прибыльной для себя должности.

И что характерно. Сенсационное разоблачение проф.Лукьяновой никто не отважился опровергнуть. Ни заботливый папенька Артемки и Игорька Чаек, вручивший перебежчице служебную «ксиву». Ни сама самозванка - героиня скандала.

Смолчал и кремлевский «усатый нянь» Песков, чей патрон был выставлен в самом сублимациозном свете. Начались пересуды. Дескать, мы сами любим куртизанок, но не до такой же степени.

А что получил трижды нацлидер в ходе душеспасительных бесед с трижды незамужней Няшей? Говорят, очень запал ему в душу живительный опыт «Николая Кровавого». Так и хочется повторить.

И для начала ОМОН, полицаи, казаки, нагайки, дубинки, побои, автозаки для инакомыслящих, школьников и студентов.

Пока «силовое Политбюро» (Золотов, Колокольцев, Патрушев, Чайка и др.) думает, что в понедельник соврать обществу по поводу очередного всемирно-исторического «избиения младенцев», независимые СМИ и соцсети уже все выяснили.

Как и после захвата в плен «ментами» на Арбате 9-летнего «мальчика с Гамлетом» 27 мая 2017-го.

Ведь почему Володины холопы стремятся побыстрее удушить

Интернет? Потому что у него, как и у шахматистов, «все ходы записаны». И там значится, что вооруженные бандформирования под названием «казаки» специально готовятся московской мэрией оленевода Собянина. Только официально потрачено их тренировки по крушению черепов демонстрантам 16 млн. руб.

Вот если бы так оперативно работала Федеральная служба государственной нашей с вами безопасности, а?

Цитирую специально для директора ФСБ А.Бортникова с официального сайта мэра Москвы:

«4 марта 2018 года завершился первый этап обучения и практической подготовки казаков-дружинников.

В течение трех дней 100 казаков-дружинников, членов хуторских, станичных и районных казачьих обществ Московского окружного казачьего общества, познавали специфику работы по охране общественного порядка и обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий» (https://www.mos.ru/news/item/37338073).

Только подмосковные блогеры интересуются при этом: «Что это у нас в Подмосковье за «хуторские, станичные и районные казачьи общества» появились? Откуда и зачем? По какому закону учатся дубасить детей? А, может, это как раз базы подготовки террористов? Надо все тщательно проверить».

Любознатцы другого популярного сайта установили: «В 2016-2018 годах «Центральное казачье войско» получило от департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы три контракта на 15,9 млн. рублей.

Цель контрактов - обучение и закрепление необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории Москвы ( https://www.znak.com/2018-05-06/the_bell_vlasti_moskvy_vydelyali_16_mln_na_obuchenie_kazakov_razgonu_mitingov).

«Прикладные навыки» - это по делу. Страна и мир в субботу их видели. Сети полемика. Разве в нашей Конституции есть Центральное казачье войско? Нет такого. Что, Путину уже не хватает 500-тысячной Росгвардии и МВД лупить студентов?

Реплика: «Подумаешь, нагайкой кого-то огрели. Не стреляют же». Ответ: «А откуда мы знаем, что они не будут завтра стрелять по толпе? Кто даст гарантию?».

Гарантию не может, а главное - не хочет дать никто. Особенно если учесть, какими карательными полномочиями наделены костоломы ФСБ и особенно Росгвардии г-на Золотова - бывшего охранника Ельцина и Собчака.

Вспомним, против кого «гвардейцы» имеют право применять оружие на поражение? Цитирую: «В отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц».

Конечно, команда «Пли!» может последовать только в «особом случае». А им может стать даже плохое настроение командира.

Ну, не дала баба с утра...