От зарина до "Новичков", а также про дело Скрипалей

Научно-популярный очерк

Часть 1. Фосфорорганические отравляющие вещества – от зарина до «Новичков»

Часть 2. Идентификация яда и идентификация места производства яда – это две большие разницы

В первой части данного очерка были рассмотрены различные группы фосфорорганических отравляющих веществ (ОВ). Основной вывод – схемы синтеза этих ОВ общеизвестны (в ряде случаев – достаточно давно) и их вполне могут получить высококвалифицированные специалисты в надлежащим образом оборудованных лабораториях, которые могут располагаться в разных странах.

«Новички» являются одной из групп фосфорорганических ОВ, информацию об их разработке в СССР обнародовал В. С. Мирзаянов [1], который не являлся разработчиком «Новичков», но участвовал в испытаниях этих соединений. Это двухкомпонентные (бинарные) системы, где оба компонента малотоксичны или нетоксичны, при их смешивании и взаимодействии образуются высоко токсичные соединения группы А (которые в настоящее время также называют «Новичками», хотя в СССР этот термин применялся только к бинарным системам).

Формулы соединений группы А (которых в СССР было разработано 5) и схема их синтеза приведены Мирзаяновым в его книге [2], опубликованной в США (куда он уехал в 1995 г.). Другая схема синтеза была позже опубликована иранскими учеными, которые получили в микроколичествах метильный аналог соединения А-242 с целью его научного исследования [3].

На основании этой и другой рассмотренной информации в первой части очерка был сделан вывод, что «Новички» и соединения группы А, как и другие фосфорорганические ОВ, могут быть получены в различных лабораториях в разных странах, а не только в РФ.

Подтверждением этого вывода является наработка образцов «Новичков» и соединений группы А в британской лаборатории Портон-Даун (этот вопрос будет рассмотрен далее в этой части очерка).

Другим подтверждением стало сообщение, которое сделал 03.05.2018 г. (т.е. уже после публикации первой части очерка) президент Чехии Земан [4] о том, что один из «Новичков», А-230, был произведен в небольших количествах и проанализирован в Военно-исследовательском институте в Брно в ноябре 2017 г., а затем уничтожен.

Изначально предполагалось, что Скрипалей отравили одним из фосфорорганических ОВ нервно-паралитического действия – признаки подобных отравлений достаточно характерны.

В данной второй части очерка будут рассмотрены вопросы идентификации этого ОВ в крови пострадавших и на предметах, с которым они контактировали, а также идентификации места его производства на основании имеющейся общедоступной информации.

А. Идентификация яда (ОВ)

Идентификация яда (ОВ), которым отравили Скрипалей, имеет два аспекта.

– идентификация ОВ в крови Скрипалей, а также пострадавшего полицейского Бэйли;

– идентификация ОВ на предметах, с которым они контактировали, чтобы выявить источник отравления.

Между ними есть некоторая разница. В первом случае необходимо обнаружить собственно ОВ, видимо, также продукты его разложения (в первую очередь гидролиза). Во втором случае, если использовали бинарный «Новичок», можно обнаружить не только ОВ, т.е. соединение группы А и продукты его разложения, но также и исходные компоненты бинарной системы.

Итак, мысленно попробуем поставить себя на место британских специалистов из лаборатории Портон-Даун, в квалификации которых я не сомневаюсь.

Имеются явные признаки отравления людей фосфорорганическим ОВ. Надо найти в их крови и на предметах, с которыми они контактировали, это ОВ и/или продукты его разложения.

Все фосфорорганические ОВ специалистам известны, также как и основные продукты их разложения (при исследовании подобных веществ продукты разложения изучают в обязательном порядке с определением структуры.)

Также известны и методы выделения (разделения) и последующего обнаружения этих веществ.

Выделение чаще всего осуществляют хроматографическими методами (нередко с предварительным концентрированием экстракционными или сорбционными методами), для обнаружения наиболее надежным считается метод масс-спектрометрии.

Однако для идентификации обнаруженных методом масс-спектрометрии подозреваемых веществ необходимо сравнить их масс-спектры с масс-спектрами достоверных стандартных образцов (или образцов сравнения) фосфорорганических ОВ или их продуктов разложения.

А для этого нужно иметь полный (или почти полный) набор всех известных фосфорорганических ОВ (и их продуктов разложения). И в Портон-Дауне он должен быть – ведь это крупнейшая британская лаборатория по ОВ [5, 6], и именно там в свое время создали VX [7].

Означает ли это, что в Портон-Дауне есть также образцы сравнения известных соединений группы А (и их продуктов разложения), а также бинарных «Новичков», из которых образуются эти соединения?

Да, и это подтверждают следующие факты.

Начнем с того, что Мирзаянов в своем интервью (опубликованном 16.03.2018 г.), сказал [8]:

…по моим формулам английские эксперты создали вещество и сняли спектры и все другие физико-химические константы…

Позже руководитель лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил [9], что утечки «Новичка» из британской лаборатории быть не могло, что следует рассматривать как признание, что образцы «Новичков» (точнее, соединений группы А) у них есть.

Но самое главное – это собственно факт идентификации в Портон-Дауне вещества, которым отравили Скрипалей, как «Новичка А-234» [10, 11]. Это означает, что нужные образцы сравнения у них есть. Без этого, как очевидно для специалистов, идентификацию провести невозможно.

Причем они должны были сами сделать эти образцы, на основании информации, полученной от Мирзаянова [2], а потом охарактеризовать их известными физико-химическими методами, чтобы подтвердить, что соединения, полученные ими, соответствуют формулам, приведенным Мирзаяновым. Только в таком случае эти образцы сравнения можно считать достоверными и пригодными для целей идентификации.

Выводы специалистов из Портон-Дауна были подтверждены лабораториями ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) [12]. Следовательно, соответствующие образцы сравнения есть и у них. Они могли получить их из Портон-Дауна, а могли наработать и охарактеризовать сами (точно также, как в Портон-Дауне).

Любопытно, что точное название идентифицированного ОВ официально не было объявлено ни в Великобритании, ни ОЗХО, было объявлено только, что это соединение относится к группе «Новичков». Насколько мне известно, предположение, что это именно А-234, первым обнародовал посол РФ в Великобритании Александр Яковенко [10].

Я не сомневаюсь в квалификации специалистов Портон-Дауна и ОЗХО и полагаю, что ОВ, идентифицированное ими в крови пострадавших и на предметах, с которыми они контактировали – действительно «Новичок А-234», который образуется из соответствующей бинарной системы.

Но где был изготовлен этот «Новичок»? Другими словами – можно ли химико-аналитическими методами доказать, что «Новичок А-234», использованный для отравления Скрипалей, был произведен в России (или не в России). Этот вопрос будет рассмотрен далее.

Б. Идентификация места производства яда (ОВ)

Начало

Как сказано в заголовке этой части очерка, идентификация яда и идентификация места производства яда – это две большие разницы.

Если какое-то вещество (ОВ, лекарственный препарат, химический продукт или иное) может быть получено на нескольких предприятиях или синтезировано в ряде лабораторий – как определить, где именно оно было изготовлено?

Ведь основное вещество во всех случаях одинаковое, и его масс-спектры, как и другие характеристики, будут одинаковыми (в пределах погрешности аналитических методик).

Решение специалистам известно. Необходим анализ профиля примесей – т.е. сколько примесей имеется в веществе, какие это примеси и в каком количестве каждая из них содержится в веществе.

Для анализа профиля примесей могут использоваться как те же методы, что для выделения и определения самого вещества, так и другие, для выделения чаще всего используют хроматографические методы.

При этом имеются два обязательных условия:

– для анализа нужен испытуемый образец анализируемого вещества, который по возможности не загрязнен посторонними примесями;

– для сравнения нужны достоверные (!) образцы сравнения этого вещества, полученные в тех местах, где его производят – во всех таких местах или в большинстве из них.

Профили примесей серий (образцов) вещества, произведенных в разных местах, различаются, хотя и не всегда. Если такое различие есть, сравнением профиля примесей испытуемого образца с профилями примесей образцов сравнения из различных мест производства можно определить место производства данного испытуемого образца.

Примечание: строго говоря, могут различаться даже профили примесей разных серий вещества, произведенных в одном месте, но это различие меньше, чем между сериями вещества, произведенными в разных местах.

«Лирическое отступление»

В этом месте я хотел бы сделать «лирическое отступление» и привести пример из собственной практики.

Я довольно долго работал на пензенском «Биосинтезе», одном из крупнейших фармацевтических предприятий РФ, как ведущий специалист по химии. В то время он был единственным предприятием в нашей стране, где сохранялось производство биосинтетических антибиотиков (к сожалению, оно было остановлено в 2014 г., но это отдельная история, о которой я здесь рассказывать не буду). Одним из основных производимых биосинтетических антибиотиков была фузидиевая кислота. Тогда ее производили только три предприятия в мире – «Лео Фарма» (Дания), открывшая ее в начале 1960-х годов, «Биосинтез» и «Эркрос» (Испания).

И однажды руководство «Биосинтеза» поставило задачу определить – можно ли обычными аналитическими методами различить фузидиевую кислоту, произведенную на этих трех предприятиях. Выполнением этой работы руководил я.

Для анализа было взято три образца (которые в данном случае рассматриваются как образцы сравнения).

Один был взят из обычной серии производства «Биосинтеза» (с сертификатом анализа). Другой был получен нашими германскими партнерами у «Эркрос» (также с сертификатом анализа). Что касается «Лео Фарма», то они в принципе не продают это вещество, только готовые лекарственные препараты из него. Поэтому мы купили в аптеке крем производства «Лео Фарма», факт, что именно эта компания произвела этот крем, удостоверялся упаковкой и сопроводительным листком-вкладышем. Фузидиевую кислоту из крема экстрагировали известным нам способом.

Эти три образца были подвергнуты обычному анализу на родственные соединения согласно статье Европейской Фармакопее «Фузидиевая кислота» (разделение методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, обнаружение по поглощению света в ультрафиолетовой области).

И оказалось, что профили примесей этих трех образцов четко отличаются. Главное отличие – основная примесь в образце «Биосинтеза» присутствовала в небольших количествах в образцах «Лео Фарма» и «Эркрос». И наоборот, основная примесь в образцах «Лео Фарма» и «Эркрос» присутствовала в незначительном количестве в образце «Биосинтеза».

Профили примесей образцов «Лео Фарма» и «Эркрос» были схожи между собой по основным примесям, но в образце «Эркрос» содержание отдельных примесей было выше, также присутствовали некоторые дополнительные незначительные примеси.

На основании этого исследования мы в необходимых случаях могли проанализировать испытуемый образец любого лекарственного препарата, содержащего фузидиевую кислоту, и сравнить его профиль примесей с профилями примесей трех образцов сравнения, чтобы установить, кто производитель действующего вещества, содержащегося в этом препарате.

Надеюсь, что этот пример объясняет, как необходимо поступать в тех случаях, когда нужно установить место производства любого вещества.

Окончание

Согласно двум обязательным условиям, приведенным выше, в рассматриваемом случае отравления Скрипалей для идентификации места производства ОВ было необходимо использовать:

– испытуемые образцы, взятые с предметов, загрязненных этим ОВ (образцы крови не подходят, т.к. в них низкое содержание определяемого вещества на фоне большого количества компонентов крови);

– достоверные (!) образцы сравнения «Новичка А-234», полученные непосредственно из РФ.

Вообще, чисто теоретически, следовало бы иметь образцы сравнения и из других мест возможного производства этого «Новичка». Практически, конечно, это невозможно. Хотя один такой образец в Портон-Дауне есть – это образец их собственного производства.

В отношении испытуемых образцов ясно – эти образцы, взятые с различных предметов (больше всего найдено на ручке двери), которые были доставлены в лабораторию Портон-Даун.

Но где они могли взять достоверный образец сравнения «российского производства»? Понятно, что его на территории РФ могли бы достать только британские спецслужбы при помощи спецметодов – проще говоря, или украсть, или нелегально купить (т.е. тоже украсть).

Но как они докажут, что такой образец – достоверный, т.е. действительно имеет российское происхождение? Что, к нему будет приложен сертификат анализа или другой подобный документ, со штампами, подписями и печатями? По которому российские спецслужбы без труда раскроют все это дело?

Поэтому я совершенно не удивился, когда прочитал сообщение (04.04.2018 г.) [11], что:

Эксперты Портон-Дауна не смогли установить «точное место происхождения» Новичка, которым отравили шпиона [Скрипаля]

Это название публикации. В ее тексте приведены слова руководителя лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхеда:

Нашей задачей было получить научные данные о том, чем является это конкретное нервно-паралитическое отравляющее вещество, мы установили, что оно из этой конкретной группы [«Новичков»] и что оно военного типа, но нашей задачей не было высказать предположение о том, где оно было произведено.

Из этого заявления можно сделать вывод, что достоверного образца сравнения «российского происхождения» в Портон-Дауне просто нет. Иначе бы они предприняли попытку сравнения имеющихся испытуемых образцов с ним и сделали бы какие-то выводы об их сходстве или различии.

А без «российского» образца сравнения специалисты Портон-Дауна в принципе не могли определить, произведены испытуемые образцы ОВ в России или не в России. Поэтому они не ставили перед собой задачу определить место производства, т.е. отказались делать это.

Полностью согласен с их позицией, в данном случае они поступили так, как должны были поступить специалисты.

Примечание

Дополнительно можно было бы задать вопрос – а сравнивали ли в Портон-Дауне профиль примесей испытуемых образцов ОВ с профилем примесей образца сравнения их собственного производства?

В лабораториях ОЗХО профиль примесей испытуемых образцов определяли, поскольку в их отчете [12] сказано:

…группа отмечает, что это токсичное химическое вещество было высокой чистоты. Последнее следует из почти полного отсутствия примесей.

Полагаю, что профиль примесей испытуемых образцов определяли и в Портон-Дауне – планы экспериментов и там, и там должны быть схожими. Полагаю, что и сравнение профилей примесей они делали.

Было бы интересно узнать результаты такого сравнения, но вряд ли мы об этом когда-нибудь узнаем.

Пусть отдуваются правительство Великобритании и спецслужбы

В той же публикации (04.04.2018 г.) [11] приведено мнение руководителя лаборатории Портон-Даун, что:

…для установления его [ОВ] происхождения нужны «другие входные данные», некоторые из них разведывательные, к которым имеет доступ правительство.

Тем самым британские специалисты «перевели стрелки» на свое правительство и спецслужбы и, несомненно, поступили совершенно правильно.

Кстати, ответ британского правительства на эту публикацию не заставил себя ждать. Практически сразу после ее появления МИД Великобритании удалил свой твит (от 22.03.2018 г.) о российском происхождении «Новичка», что тут же заметило российское посольство в Великобритании, написавшее в своем твите (от 04.04.2018 г.) [13]:

Почему @foreignoffice [МИД] удалил этот твит от 22 марта?

Далее воспроизводится текст удаленного твита:

Анализ, сделанный ведущими мировыми экспертами в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне, ясно показал, что это нервно-паралитическое отравляющее вещество Новичок военного типа, произведенное в России. Портон-Даун – лаборатория, аккредитованная и назначенная ОЗХО.

Один из первых комментариев под твитом посольства следующий:

Я полагаю, что это риторический вопрос. Я могу видеть только одну причину. Это (некомпетентная) попытка скрыть, что правительство Соединенного Королевства лжет. Потому что они стоят перед очень реальной перспективой быть вынужденными уйти в отставку и назначить всеобщие выборы, которые они проиграют.

Рекомендую также почитать и другие комментарии (все на английском, конечно).

МИД Великобритании был вынужден признать очевидный факт удаления своего спорного твита [14], что, по существу, означает признание его недостоверности или недоказанности.

Также последовал и быстрый ответ британских спецслужб, что они якобы знают место расположения тайной лаборатории в России, где был сделан «Новичок» (05.04.2018 г.) [15]. На следующий день появилось уточнение, что этот «Новичок» якобы был изготовлен на предприятии в Шиханах, которое именуется «российским Портон-Дауном» [16].

Что касается Шихан, то в данном случае можно сказать «Открыли Америку». Специалистам-химикам в России и других странах это военное НИИ давным-давно известно. Да, никто не сомневается, в принципе там можно изготовить любое ОВ (и не только ОВ). Но возможность изготовления – это одно, а реальное производство – это совсем другое. Никаких доказательств производства «Новичка» в России британскими спецслужбами до настоящего времени не предъявлено.

Под этими сообщениями также есть комментарии. Вот один из них (под сообщением [16]), явно принадлежащий специалисту, в котором говорится то же, о чем я написал в данном очерке:

«Думаем, что произвели в российском Портон-Дауне…» – это весьма неопределенная секретная информация, на основании которой запускают новую холодную войну. На самом деле, конечно, могли бы получить, но предоставляла ли эта российская лаборатория образец своего Новичка, который соответствовал бы (методом масс-спектрометрии и другими испытаниями) тому, который использовали против Скрипалей. Когда и почему русские предоставили бы этот образец? Без такого образца, полученного до нападения, нельзя утверждать, что это оружие происходит именно из российской лаборатории.

Некоторые замечания

1) Основными продуктами разложения фосфорорганических ОВ являются продукты гидролиза (взаимодействия с водой). Именно продукты гидролиза прежде всего образуются в крови (которая, напомню, в основном состоит из воды), а также на открытом воздухе (под действием влаги воздуха).

Формулы фосфорорганических ОВ приведены в первой части этого очерка. В результате гидролиза в них происходит замена фтора (F) или замещенной меркаптогруппы (SR) на гидроксигруппу (OH). Поскольку именно фтор или замещенная меркаптогруппа отвечают за токсичность, продукты гидролиза не токсичны.

Например, для А-234:

А-234 Продукт гидролиза А-234

2) Руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко заявил [17], что «Новичок А-234» был внесен в спектральную библиотеку Национального бюро стандартов США еще в 1998 г.

Полагаю, что так оно и есть.

В связи с этим следует пояснить два момента.

– Подобные библиотеки позволяют провести предварительную идентификацию исследуемого вещества по имеющимся в них масс-спектрам без достоверных образцов сравнения. Но, подчеркиваю – только предварительную, т.к. разные вещества в принципе могут давать схожие масс-спектры. Поэтому далее обязательно нужно выполнить окончательную идентификацию с образцом сравнения, о чем говорилось выше.

– Чтобы внести масс-спектр любого вещества в такую библиотеку, очевидно, вначале нужно получить образец этого вещества и охарактеризовать его. Отсюда следует, что еще в 1998 г. в США такой образец «Новичка А-234» был получен и охарактеризован.

Примечание: сейчас эта организация называется Национальный институт стандартов и технологий США.

3) Также в российских СМИ появилось сообщение [18] о патенте США (опубликованном в 2015 г.), в котором фигурируют «Новички» как вещества для наполнения специальных пуль, наряду с другими известными ОВ.

Я без труда нашел этот патент [19] на сайте Европейского патентного ведомства, проверил – да, «Новички» в довольно длинном списке наполнителей пуль присутствуют, ими заканчивается часть этого списка, где перечисляются ОВ нервно-паралитического действия. Из этого возникает предположение, что американскому автору этого патента «Новички» были достаточно хорошо известны. С учетом предыдущего пункта это выглядит вполне возможным.

4) Министром иностранных дел РФ Лавровым было высказано предположение о том, что ОВ, которым отравили Скрипалей – BZ [20]. Оно было основано на сообщении из швейцарского центра радиологического и химико-радиологического анализа в городе Шпиц, в котором анализировали испытуемые образцы ОЗХО и якобы обнаружили в них следы BZ.

Это предположение вызвало у меня недоумение. Со времен учебы в институте помню, что BZ – это нелетальное психохимическое ОВ, вызывающее психоз и временно, всего на несколько дней, выводящее людей из строя. Симптомы его применения совершенно другие, чем у ОВ нервно-паралитического действия, да и формула у него совершенно другая (см. Википедию [21]).

В ответ руководитель нидерландской лаборатории ОЗХО Марк-Михаэль Блум заявил, [22], что никакие другие ОВ (кроме установленного «Новичка А-234») лабораториями идентифицированы не были, а прекурсор BZ содержался в контрольном образце, приготовленном в лаборатории в соответствии с используемыми методиками контроля качества.

С учетом этого возникает предположение, что Лаврова подставили.

5) Советую посмотреть ролик [23], где министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон «абсолютно категорично» настаивает, что «Новичок», которым отравили Скрипалей, был сделан в России. Правда, это интервью телерадиокомпании «Немецкая волна» было дано им еще в марте, т.е. до публикации решения специалистов Портон-Дауна [11].

И комментарии под ним (привожу первые три):

Явная ложь в мировом масштабе

Лжец, лжец, лжец

Как может кто-либо серьезно воспринимать этого безумца?

Заключение части 2

Специалисты Портон-Дауна установили яд (ОВ), которым отравили Скрипалей, «Новичок А-234», но не установили место его производства. Они в принципе не могли установить место производства имеющимися в их распоряжении химико-аналитическими методами, поскольку у них, очевидно, нет достоверного образца сравнения данного ОВ «российского происхождения».

Следовательно, этот «Новичок А-234» могли получить в любой надлежащим образом оборудованной лаборатории в любой стране (кроме наиболее отсталых).

Отказавшись определять место производства ОВ, британские специалисты «перевели стрелки» на свое правительство и спецслужбы. Позиция последних, по существу, сводится к следующему: мы знаем, что это ОВ сделано в России, но ничего в доказательство не скажем. Никаких доказательств «российского происхождения» ОВ, которым отравили Скрипалей, до настоящего времени ими не предъявлено.

Свое отношение к позиции британского правительства и спецслужб я выскажу в заключении данного очерка.

Но перед этим в третьей части будет рассмотрен вопрос о том, как могли применить это смертельно опасное вещество «Новичок А-234» таким образом, что никто не умер.

Михаил Яхкинд

канд. техн. наук, выпускник МИТХТ 1981 г.,

фрилансер и эксперт в области химии и фармацевтики

Следующие части:

Часть 3. Как могли применить «Новичок А-234» в Солсбери?

Заключение. «Ищи, кому выгодно»

Список литературы

Вся информация взята из открытых источников, доступных в Интернете, список которых приведен ниже. Доступ – 06 мая 2018 г.

При этом доступ ко всем источникам, кроме одного, бесплатный, заплатить мне пришлось только за книгу Мирзаянова [2].

Для статей Википедии, где возможно, приведены ссылки на английскую и русскую страницы, т.к. тексты отличаются.

[1] Мирзаянов, Вил Султанович

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мирзаянов,_Вил_Султанович

Vil Mirzayanov

https://en.wikipedia.org/wiki/Vil_Mirzayanov

[2] Mirzayanov V. S. State Secrets: An Insider’s Chronicle of the Russian Chemical Weapons Program. Outskirts Press Inc., 2008.

Доступна на Amazon в электронном формате Kindle ($9.44), а также в печатном виде:

https://www.amazon.com/State-Secrets-Insiders-Chronicle-Chemical/dp/1432725661

[3] Hosseini S. E., Saeidian H., Amozadeh A., Naseri M. T., Babri M. Fragmentation pathways and structural characterization of organophosphorus compounds related to the Chemical Weapons Convention by electron ionization and electrospray ionization tandem mass spectrometry. // Rapid Comm. Mass Spectrom. 2016, 30, 2585-2593.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rcm.7757

[4] V Česku se vyráběl a testoval nervový jed novičok, řekl Zeman

03.05.2018

https://zpravy.idnes.cz/mios-zeman-novicok-sergej-skripal-bezpecnostni-informacni-sluzba-100-/domaci.aspx?c=A180503_182619_domaci_nub

[5] Porton Down

https://en.wikipedia.org/wiki/Porton_Down

Портон-Даун

https://ru.wikipedia.org/wiki/Портон-Даун

[6] Как устроена британская военная лаборатория, занимающаяся делом Скрипалей

24.03.2018

http://www.bbc.co.uk/russian/features-43524952

[7] VX (nerve agent)

https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent)

VX

https://ru.wikipedia.org/wiki/VX

[8] Вил Мирзаянов: "Новичок" можно синтезировать или украсть, но применить его смогут немногие

16.03.2018

http://www.bbc.com/russian/features-43429973

[9] Глава Портон-Дауна: утечки "Новичка" из британской лаборатории быть не могло

23.03.2018

http://www.bbc.com/russian/news-43522409

[10] Russian spy: What are Novichok agents and what do they do?

19.03.2018

http://www.bbc.com/news/world-europe-43377698

[11] Porton Down experts unable to identify 'precise source' of novichok that poisoned spy

04.04.2018

https://news.sky.com/story/porton-down-experts-unable-to-identify-precise-source-of-novichok-that-poisoned-spy-11315387

[12] OPCW Issues Report on Technical Assistance Requested by the United Kingdom

12.04.2018

https://www.opcw.org/news/article/opcw-issues-report-on-technical-assistance-requested-by-the-united-kingdom/

[13] Why would @foreignoffice delete this tweet from 22 March?

04.04.2018

https://twitter.com/RussianEmbassy/status/981495510753300486

[14] Foreign Office deletes tweet claiming Salisbury nerve agent made in Russia

04.04.2018

https://news.sky.com/story/foreign-office-deletes-tweet-claiming-salisbury-nerve-agent-made-in-russia-11316445

[15] Britain and Russia set for UN showdown as Moscow denies it made nerve agent

05.04.2018

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/uk-locates-source-of-salisbury-nerve-agent-nx8p39kqv

[16] Salisbury poison ‘made at Russia’s Porton Down’

06.04.2018

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/salisbury-poison-made-at-russia-s-porton-down-7p7kfcs3c

[17] Минобороны: формулу отравляющего вещества "Новичок" опубликовали в США еще в 1998 году

25.03.2018

http://tass.ru/politika/5064174

[18] Шульгин: РФ доказала в ОЗХО, что "Новичок" патентовался в США в качестве химоружия

18.04.2018

http://tass.ru/politika/5138964

[19] Патент США US9200877, заявлен в 2012 г., опубликован в 2015 г. Biological active bullets, systems, and methods.

[20] Лавров рассказал, что Скрипалей отравили веществом BZ

14.04.2018

https://ria.ru/world/20180414/1518659174.html

[21] 3-Quinuclidinyl benzilate

https://en.wikipedia.org/wiki/3-Quinuclidinyl_benzilate

Хинуклидил-3-бензилат

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хинуклидил-3-бензилат

[22] OPCW rejects Russian claims of second Salisbury nerve agent

18.04.2018

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/apr/18/opcw-rejects-russian-claims-of-second-salisbury-nerve-agent

[23] 'Absolutely categorical': Boris Johnson insists novichok was made in Russia

04.04.2018

https://www.youtube.com/watch?v=Jmxj-p7EiR4