Воздаяние за Новороссию

Репортаж Максима и Петра Калашниковых о том, что волнует сегодня соратников Игоря Стрелкова по обороне Славянска в 2014 году. «Родина всегда предаст тебя, сынок!».

Комбат Керчь, Юрий Юрченко, Юрий Краснов, Александр Барков и другие.

Как помочь тем, кого Кремль выдает в руки Киева? Или тем, кто попал в застенки новой бандеровщины?

В целях организации оперативной помощи ополченцам, попавшим в трудную ситуацию на территории России, военнопленным на Украине и ополченцам, имеющим неприятности на территории ЛДНР, а так же родственникам пропавших без вести добровольцев, пожалуйста, передавайте свои данные на следующие электронные адреса:

1. plen_ru@mail.ru – для тех у кого возникли проблемы на территории России

2. plen_ua@mail.ru - для тех у кого возникли проблемы на территории Украины

3. plen_nov@mail.ru – для тех у кого возникли проблемы на территории ЛДНР