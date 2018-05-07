Счастье жить под Путиным

Холуй США

Надо что-то сказать к инаугурации, хотя по сути всё давно переговорено.

Есть у меня комментатор, который неустанно пропагандирует КНДР, а я с симпатией отношусь к этой стране, поэтому мне реклама КНДР не мешает. Но для дебильных хомячков на моём сайте КНДР как бельмо на глазу, - северные корейцы своей независимостью и мужеством всех трусливых дебилов просто бесят, и мои дебильные хомячки отсылают этого комментатора в КНДР: «Тебе Ким Чен Ын нравится, вот и езжай к нему жить!». Для дебильного хомячка такая реакция естественна - ведь для него самого естественно жить там, где защёчные мешочки можно набить плотнее.

Однако мы люди, посему «где родились, там и пригодились», - нам этот совет не годится.

И в связи с этими перебранками возникла у меня мысль сравнить Ким Чен Ына и Путина. Понятное дело, что вместо Путина у нас артисты, однако они уже 18 лет у власти под руководством, надо думать, одних и тех же кукловодов, следовательно, для сравнения можно делать вид, что Путин на самом деле живой.

Мало этого, у этого «Путина» хозяином сами США. Тут все щёлкают зубами на Навального за то, что тот полгода учился в Америке в Йельском университете. А в статье о Путине в Википедии прямо сообщается: «В 1992—1996 годах Путин в числе «реформистски настроенных политических активистов» проходил тренинг по программе американского Национального демократического института международных отношений - National Democratic Institute for International Affairs, NDI». Об этом институте в той же Википедии: «организация, созданная правительством Соединенных Штатов, финансируемая Национальным фондом демократии (NED) для продвижения демократии в развивающихся странах». И кто будет спорить, что «Путин» в России эту самую демократию продвинул по заданию американцев «по самое немогу»? Не хуже чем Самоса или Пиночет. Под аплодисменты США.

Вот свежий факт - ФСБ плюёт на конституцию и требует ликвидировать в России тайну личной жизни, соответственно, удушает Telegram. Мирный митинг Навального окончился 1600 задержанных и избитых. Казалось бы, Штаты должны возмутиться поведением Кремля! Но на самом деле хозяин за океаном это уничтожение наших прав одобряет - люди в Рашке прав на личную жизнь не имеют! Посему читаем: «По данным Госдепартамента США, более других ущемляют права человека в Иране, Китае, Сирии, Венесуэле и Северной Корее. Об этом заявила Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли». Рашки, как видите, в этом списке нет - в Рашке права человека уже такие, как США и требуются. Ну кто будет спорить, что «Путин» американцам служит самоотверженно, если, к примеру, он присоединился к санкциям против той же КНДР, хотя его Рашка сама под санкциями.

Хотя, если присмотреться, то авторитет «Путина» в США стремительно падает, а авторитет КНДР так же стремительно растёт. Ещё в 2017 году Ким Чен Ын дипломатично называл Трампа «старым маразматиком», а Трамп Кима - «маньяком и безумцем». А уже 24 апреля 2018 Трамп сообщил Макрону: «Мы имеем достаточно конструктивные переговоры. Ким Чен Ын действительно был очень открытым и, я думаю, очень порядочным, учитывая то, что мы увидели». Прозрел даже старый маразматик.

Ладно, давайте сравним Путина и Кима не по их отношению к США, а по тому показателю, по которому хомячки и привыкли сравнивать руководителей, ничего в этом не понимая, - по экономическим успехам.

Два хозяина

Но сначала сравним наши страны в общем.

В КНДР население с 1991 года выросло с 20 миллионов до 25 миллионов, а в Рашке за это время упало со 148 до 146 миллионов. У Путина находится 12 % мировых сельскохозяйственных земель, а на душу населения по 0,8 га только пашни, и это при общемировой норме в 1 га общих сельскохозяйственных земель на человека. Больше пахотных земель на душу только в Канаде и Австралии. В Рашке свыше 50 % мировых запасов черноземных земель, 20% мировых запасов пресной воды.

А в Корее все сельхозземли остались на юге, и у КНДР на одного жителя приходится всего 0,12 га вообще всех обрабатываемых земель, а это в 3—4 раза меньше, чем даже в большинстве европейских стран. Естественно, что выращиваемого продовольствия в КНДР раньше катастрофически не хватало и компенсировалось закупками в обмен на продажу промышленной продукции.

Это чтобы был понятен смысл того, что делает «Путин», что делают американцы - они пытаются блокадой санкций не дать северным корейцам торговать на мировом рынке, и этим задушить КНДР голодом.

Итак, Ким Чен Ын вступил в должность вождя с 2011 года и в КНДР, как сообщает специалист по корейским вопросам А. Ланьков: «в результате проведённых в 2012—2013 годах преобразований в аграрной сфере (так называемых «мер 28 июня 2012 года» и «мер 30 мая 2014 года»), в КНДР резко выросли урожаи. …урожай 2013 года — «первый урожай за 25 лет, которого хватает Северной Корее, чтобы прокормить себя». Урожай 2014 года был ещё более рекордным». Причём, при Ким Чен Ыне в КНДР резко выросла и такая отрасль, как тепличное производство овощей и ягод, скажем, зимней клубники, производство которой резко выросло, а цены упали. И что интересно — в отличие от Рашки, в которой Дума и «Путин» штампуют и штампуют идиотские запретительные законы, Ким Чен Ын так грамотно устроил новую систему налогообложения в сельском хозяйстве КНДР, что это и на Западе вызывает удивление всех специалистов в этой области.

А в Рашке, в которой «Путин» как бы руководит с 1999 года?

Начну с просто наглого ограбления народа. Недавно, 27 апреля 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В. Бондарев сообщил об итогах нахождения «Путина» у власти: «По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики», — засвидетельствовал сенатор.

А что касается сельского хозяйства в Рашке с неограниченными сельскохозяйственными ресурсами, то посмотрите на этот график http://kprf21.tmweb.ru/wp-content/uploads/57619_original.png. Да, поголовье скота в России катастрофически упало в «перестройку» и в 90-х. Но ведь и при «Путине» оно продолжало падать, став ниже, чем даже было при царе 100 лет назад! Не мудрено, что при наличии такого количества сельхозземель, Рашка «Путина» является крупнейшим импортером сельхозпродуктов, не брезгуя покупать и кенгурятину!

Теперь, что касается промышленности.

С Россией КНДР торгует очень мало, и не по своей вине, а по вине «Путина», скажем, в 2007—2015 торговыми партнёрами КНДР были: Китай - 81%, Египет - 9,6%, Индия - 1,1%, Доминиканская Республика - 1,1% и ближайший сосед - Россия - аж 0,8%.

Но давайте, всё же, возьмём для примера тот ручеёк товаров, который пересекает российско-корейскую границу.

С одной стороны границы (страна №1) в 2015 году шли товары: минеральное сырьё, рыба и ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные, древесина и изделия из нее, масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно, лекарственные растения и растения для технических целей, мебель, постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, конфеты.

С другой стороны (страна №2) границу пересекали: реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, пластмассы и изделия из них, вата, войлок, фетр и нетканые материалы, специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы, инструменты музыкальные.

Вот по этому списку и оцените: что шло из России в КНДР, а что из КНДР в Россию?

Сразу скажу - вы ошибаетесь, страна №2 - это КНДР, и нет ничего удивительного, что КНДР поставляет на экспорт ядерные реакторы, КНДР, к примеру, атомную станцию строила в Сирии до того, как США развязали там гражданскую войну. Раньше КНДР поставляла в Россию (в Рашку) и станки с ЧПУ. И не удивительно, если учесть уровень развития электронной промышленности в КНДР: с 2012 года КНДР производит планшет Achim с абсолютно современными возможностями, в 2013 году завершена разработка компьютера типа HMI, который уже применяется в промышленности. В том же году поступил в продажу смартфон «Ариран», работающий на ПО Android.

Это вам не Сколково и не любимец «Путина» Чубайсом, это Ким Чен Ын руководит.

В связи с написанным, у меня вопрос: какие такие планшеты и смартфоны собственных разработки и производства выпускаются в Рашке?

КНДР поставляет на экспорт самое современное оружие, правда, поставляет туда, где ей удаётся прорвать блокаду, скажем, поставляет подводные лодки и ракетные комплексы ПВО, строит заводы по производству оружия, к примеру, в Эфиопии уже построила два таких завода.

А «Путин»?

А что «Путин»? Вот цитаты из статьи, размещённой на ещё остающейся свободной площадке Интернета.

«Эффективный менеджмент путинизма - более 35 000 закрытых завода с 2005 года. 35 тысяч - это не считая мелких заводов и предприятий. Вдумайтесь в эту цифру, говорящую о том, что страна лишалась по 9,6 завода каждый день с 2005 года. Да никакой Гитлер не мог уничтожать с такой интенсивностью нашу промышленность, как это смог сделать Путин за последние 10 лет...

Число работающих на селе — 1,17 млн. человек (за 20 лет сократилась в 5 раз). Безработных на селе — более 5 млн. человек (их не учитывают, т. к. они имеют подсобные хозяйства). 20 лет назад Россия насчитывала 48 тысяч крупных коллективных хозяйств на селе. Сегодня их количество сократилось впятеро, 30% из них убыточны. Страна вернулась к мелкотоварному производству и натуральному хозяйству с преобладанием ручного труда. Сегодня более 50% продуктов животноводства и 90% овощей производится в личных подворьях. На смену машинам пришел ручной труд. По производительности труда страна в 8 раз отстаёт от уровня ЕС.

…Россия вышла в мировые «лидеры» по количеству бедных и нищих граждан. Сегодня по уровню жизни наша страна откатилась на 91-е место в мире. Ее соседи по рейтингу - Лаос и Гватемала. В России 10% граждан имеют доходы менее 5000 рублей, 52,6% населения имеют доходы ниже 15 тыс. рублей в месяц.

…Доля населения, живущего за чертой бедности, в России выше, чем в Индии, Индонезии и Шри-Ланке».

Так, кто лучший руководитель - «Путин» или Ким Чен Ын?

Так может вам, хомячки, нужно не нас посылать в КНДР, а пригласить Ким Чен Ына из КНДР руководить Россией?

За что путина любят

Нет, вы не согласитесь, поскольку Ким не обеспечит вам то счастье, которое обеспечивает «Путин». Вы же уверены, что вы счастливее северных корейцев. Ведь так?

Это понятно, но вот вопрос, а вы задумываетесь сами, в чём именно ваше хомячье счастье?

Еда даже для вас, хомячков, не главное, хотя вы живёте исключительно для того, чтобы есть. Вы и «дошираком» счастливы будете, главное, чтобы к этой еде реклама была типа того, что это еда «супер-пупер». Сожрёте, причмокивая и захлёбываясь слюною.

Вы ведь и сегодня едите ничуть не более вкусно, чем граждане КНДР. Едите более дорогую еду, более редкую - да, но не более вкусную, поскольку не бывает еды объективно более вкусной. Еда может быть более полезной, менее полезной, но на вкус вся еда индивидуальна.

Тем более, если вы утверждаете, что северные корейцы голодают. Если это так, то тогда им готовит блюда самый искусный повар - голод.

Жильём северные корейцы обеспечены прекрасно. Одежды сегодня тоже всем хватает - в Рашке богатые хомячки для понта даже в обносках ходят.

Личные автомобили - да, это для вас радость. Но радость только для вас, поскольку вы идиоты. В КНДР, как и в СССР можно запросто и в разы быстрее и дешевле доехать куда угодно на общественном транспорте. Но вам, дебильным, транспорт нужен не преодоление расстояний, а только для понта, а понты - это мода, поэтому если вам завтра телевизор скажет - «троллейбус», то вы счастливы будете и на троллейбусе ездить.

Поездки за границу? Да корейцы ездят за границу столько же, сколько и вы, хомячки. Только вы ездите, чтобы сфотографироваться под пальмой, а они ездят творить. Они от фото под пальмой удовольствия не получают, они получают удовольствие в творчестве - в работе, а вы этого удовольствия и понять не способны. Как, скажем, болельщик на трибуне не способен понять удовольствие футболиста от гола, забитого в тяжёлом матче. Болельщик такого удовольствия никогда не испытывал, он даже не знает, что такое удовольствие есть, и что оно выше того удовольствия, которое можно купить за деньги.

И вы ничего не знаете об удовольствии от творчества. А оно выше того единственного удовольствия, о котором вы, дебильные хомячки, знаете, и о деньгах для которого мечтаете.

Объективно северный кореец, активно живя творческой жизнью, гораздо более счастлив, нежели вы, но для вас его счастья просто не существует, поскольку вы не понимаете, что это такое. Не понимаете, какое оно - это его счастье.

Так в чём же, по вашему пониманию, ваше более большое, по сравнению с северными корейцами, счастье?

Думайте, думайте!

Это ваше счастье в двух вещах. Во-первых, в отличие от «Путина», Ким заставит вас быть полезными для трудящихся, - вы жрёте хлеб, а Ким заставит вас приносить пользу тем, кто хлеб растит. Но ведь вы, дебилы, к творческой работе не способны, вы это «нутром понимаете» и ваше нутро протестует. Посему Ким и вызывает у вас ужас.

Во-вторых. Ваше счастье в той свободе Интернета, которой нет в КНДР. В КНДР Интернет работает для того единственного, для чего только и имеет смысл его иметь, - для творчества. Но вам Интернет для этого не нужен, вам нужен Интернет свободный… для порнухи.

А в КНДР такого нет!

Мне как-то молодая мать симпатичной дочурки (дочь моих старых друзей, которая сама замужем, кстати, за турком) посетовала, что у неё множество незамужних подруг, очень приличных и достойных семьи девушек, которые просто не могут встретить парня, и не могут встретить потому, что все парни сидят по домам в Интернете.

Да такие жалобы девушек, время от времени, вы и сами можете встретить там же - в Интернете.

И эта дочь моих друзей, и жалующиеся девушки деликатно не говорят, чем парни заняты у компьютеров, и что именно не даёт им встречаться с девушками, но мы-то понимаем… Понимаем, что эти российские хомячки не только дрочат на все проблемы, которые они, как мужчины, обязаны решать в стране, но и дрочат в точном смысле этого слова. Да ещё и хвастаются, что их девушка - это их правая рука.

Ну и как же тут дебильным хомячкам любить Ким Чен Ына - он же их заставит выйти из домов и встречаться с девушками. Вы же видели, как у него население КНДР растёт!

Не! Нашим тупым дрочерам только «Путин» нужен, только он их счастье. Единственное.

Так, что как там Ким не старается, а «Путин» лучший руководитель!

Для дрочеров.