"А судьи кто?" Да кто попало

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил 40-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы за комментарий в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина заявил, что Крым не является территорией России. Суд квалифицировал его мнение как «Призыв к экстремистской деятельности посредством интернета».

https://ura.news/news/1052333585

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинувшаяся в качестве кандидата на президентских выборах в 2018 году, считала, что ее нельзя судить за слова о Крыме, который она назвала "украинским". "Крым – украинский. Точка", – сказала Собчак. И никакого суда над ней не было.

https://www.dni.ru/polit/2017/10/25/383396.html

Мораль?

Вопрос к прокуратуре: у нас одно и то же высказывание одним сходит безболезненно, а другие попадают за него в колонию?

От редакции: В России, как известно, право не прецедентное, поэтому в разных судах одно и то же деяние может быть оценено совершенно по-разному.

Но в Крыму вопрос "А судьи кто?" носит особенный, я бы сказал, прикладной характер.

Не секрет, что украинское законодательство и его применительная практика существенно отличаются от российских. Как сильно отличается и юридическое образование, как по качеству, так и по программному наполнению. Это естественно, даже при пересечении границы на автомобиле, и то рекомендуется ознакомиться с особенностями местных правил дорожного движения - они есть, эти особенности.

Но в момент присоединения Крыма и Севастополя к России там просто не было необходимого количества специалистов со знанием российской правовой системы. Как и других специалистов с российским образованием и соответствующим опытом. Поэтому верстали тех, кто имелся в наличии. Сотрудники СБУ стали офицерами ФСБ, местные отделения "Партии регионов" почти в полном составе стали отделениями "Единой России", а КПУ влилась в КПРФ. Сам лично видел в кабинете частного нотариуса в Севастополе "диплом" о подтверждении ее российской квалификации - срок переобучения указан в 2 дня...

Уже давно наделало скандала заключение доктора юридических наук Елены Лукьяновой о несоответствии квалификации г-жи Поклонской должности прокурора Крыма, которую она занимала. Но мы же помним - не было других прокуроров в Крыму на тот момент, верстали из кого было.

Отчего же иная ситуация будет с судьями? Были украинские - стали российские. И судят.

Поклонская, кстати, и вовсе теперь законодатель, то есть уже не трактует российские законы, а сама их пишет и принимает.

О качестве тех "профессионалов", что достались нам вместе с Крымом, немало говорят соцсети, где бывшие украинцы высказывают такие мысли и взгляды, что хоть святых выноси.

Вот вчера бывший министр иностранных дел ДНР, имевший, кстати, репутацию человека интеллигентного и вменяемого, пишет:

"Если митинги не разгонять, это приведет к повторению украинского сценария. А майданизация, неизбежно, вызовет раскол РФ.

Если разгонять, то это даст возможность западным "партнёрам" обвинить власти РФ в античеловеческих, антидемократических позициях и, как следствие, получить основания для дальнейших санкционных войн.

Поэтому, я бы лидеров протестов тихо давил в подъездах. Лучше десяток трупов сейчас, чем десятки, а то и сотни тысяч потом".

Ну и множество постов с одобрением. А на замечание, что российская оппозиция не затем поддерживала Донбасс, чтобы благодарные донбассцы теперь давили нас в подъездах ("подвиги" крымского казачества на Пушкинской площади в Москве у всех на слуху), понятный визг и оскорбления. Так сказать, коллективное спасибо от благодарного бывшего украинского народа.

"Вы, майданное говно, никого не поддерживали. А тех, кто поддерживает, называете "вата"..." (Александр Роджерс)

Действительно, тех, кто может подтвердить обратное, уже "придавили в подъездах": Мозгового, Дремова, Моторолу... И сделали это отнюдь не "украинские ДРГ", как принято формулировать на официальном уровне.

Тенденция примечательная и весьма тревожная. Не случайно на майке одного из разгонщиков митинга на Пушкинской была надпись: "Путин - наш государь!" И ничего ему за эту надпись не было, хотя налицо призыв к нарушению конституционного порядка, прямо первой статьи Конституции РФ.

Но новые патриоты России "конституциев не читают"...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск