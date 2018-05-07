Россияне назвали главные претензии к Путину

Около половины россиян (45% против 39% в марте 2015 года) считают, что президенту РФ Владимиру Путину за долгие годы пребывания у власти не удалось обеспечить справедливое распределение доходов. Об этом, как передает РБК, свидетельствуют данные опроса, проведенного в преддверии инаугурации Путина "Левада-центром".

Кроме того, 39% респондентов заявили, что Путину не удалось вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ. В 2015 году этот показатель составил 34%.

Еще 32% россиян считают, что президент не смог добиться повышения зарплат, стипендий, пособий (15% — в 2015 году). 27% опрошенных заявили, что президент не смог справиться с кризисом в экономике и остановить спад производства (23% в 2015 году).

Вместе с тем, 48% опрошенных заявили, что Путин вернул России статус великой и уважаемой державы. Еще 38% убеждены, что заслугой президента является стабилизация обстановки на Северном Кавказе. 27% россиян уверены, что Путину удалось "преодолеть сепаратистские тенденции, удержать Россию от распада".