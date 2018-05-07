ВЦИОМ: россияне одобряют работу Путина, но хотят перемен

Подавляющее число россиян (89%) заявили о необходимости перемен в стране, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
При этом 59% респондентов считают, что перемены нужны в большинстве сфер жизни общества. Еще 30% считают, что России требуются изменения только в некоторых сферах, лишь 2% опрошенных полагают, что стране сейчас не нужны преобразования. Еще 9% затруднились ответить на вопрос.
Вместе с тем, 82% россиян заявили, что одобряют работу Путина на посту президента.
"Общественный запрос, обращенный к нему, — это запрос на глубокие перемены в жизни нашего общества. Именно от президента избиратели ждут перемен, которые должны пойти на пользу не узким группам, а широким слоям россиян", - отметил гендиректор центра Валерий Федоров.
стоик1161 написал 07.05.2018 12:31
Умственно отсталый, моральный урод - это все про сортирного Карлика?
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100 лет геноцида русских , организованного Сионизмом?
надоело слушать написал 07.05.2018 12:13
**** написал 07.05.2018 11:33
корнхолио написал 07.05.2018 11:29
Финни написал 07.05.2018 11:28
папа написал 07.05.2018 11:28