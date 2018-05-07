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Московский листок

ВЦИОМ: россияне одобряют работу Путина, но хотят перемен

Опубликовано 07.05.2018 в разделе комментариев 6

ВЦИОМ: россияне одобряют работу Путина, но хотят перемен

Подавляющее число россиян (89%) заявили о необходимости перемен в стране, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

При этом 59% респондентов считают, что перемены нужны в большинстве сфер жизни общества. Еще 30% считают, что России требуются изменения только в некоторых сферах, лишь 2% опрошенных полагают, что стране сейчас не нужны преобразования. Еще 9% затруднились ответить на вопрос.

Вместе с тем, 82% россиян заявили, что одобряют работу Путина на посту президента.

"Общественный запрос, обращенный к нему, — это запрос на глубокие перемены в жизни нашего общества. Именно от президента избиратели ждут перемен, которые должны пойти на пользу не узким группам, а широким слоям россиян", - отметил гендиректор центра Валерий Федоров.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
стоик1161 написал 07.05.2018 12:31
7 мая русских унизят в очередной раз сортирным Карликом?
Умственно отсталый, моральный урод - это все про сортирного Карлика?
.
100 лет геноцида русских , организованного Сионизмом?
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Левада(Коган) и ВЦИОМ -врали и врем
надоело слушать написал 07.05.2018 12:13
тупую геббельсовскую пропаганду.
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(без названия)
**** написал 07.05.2018 11:33
Страна-шизофреник
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ВЦИОМу в голову не приходит, что одно противоречит другому?
корнхолио написал 07.05.2018 11:29
или пипл и не такое схавает?
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(без названия)
Финни написал 07.05.2018 11:28
Путин-это приемник Ельцина и изменник Советской Родины.Вся власть Советам!!!
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(без названия)
папа написал 07.05.2018 11:28
Страна убогих мозгов.
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