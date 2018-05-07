Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Курган поздравляет с Великой Победой - великими ошибками (фото)

Опубликовано 07.05.2018 в разделе комментариев 0

позор бойкотпобеды курган
Курган поздравляет с Великой Победой - великими ошибками (фото)

В преддверии Дня Победы Курган украсили праздничными баннерами с орфографическими ошибками. На фасаде здания Главпочтамта появился плакат с подписью "Оборонна Севостополя", а на здании кинотеатра "Россия" - картина, посвященная защите "Бресткой крепости". В двух плакатах горожане насчитали 10 неточностей. 

Фотографии праздничных растяжек с безграмотными надписями распространяются в соцсетям, первым их опубликовало сообщество "Типичный Курган" во "ВКонтакте". 

На двух плакатах курганцы насчитали 10 ошибок. "Слово "оборонна" пишется с одной "н", "Севастополь" - через "а", "Бресткая Крепость" пишется как "Брестская" и "крепость" - с маленькой буквы, строчку из песни "Этих дней не смолкнет слава" переделали в "Этих дней не меркнет слава", в фамилии художника А. А. Дейнека сразу две ошибки: "А.А Дайнеко", к тому же между инициалами ставится пробел, а после них - точки. В дате "1942г." нужен пробел между цифрами и буквой", - суммировал сайт "Газета45".

"Какой-то дошкольник писал это все, хорошо, что даты не перепутали, низкий поклон", "Вот бы фамилии тех, кто составлял баннеры, проверял, подписывал. Героев надо знать в лицо!" - иронизируют интернет-пользователи. 

Фотографии баннеров с насмешками над чиновниками, допустившими подобное, появились в интернете вечером 6 мая. Утром 7 мая плакаты уже сняли со зданий, отмечает "Область 45". 

В администрации Кургана открестились от причастности к изготовлению баннеров, размещенных на зданиях кинотеатра "Россия" и главпочтамта. "Баннеры были изготовлены рекламным агентством "Контур" на безвозмездной основе для украшения города к празднику День Победы", - пояснили Znak.com в пресс-службе мэрии. 

"Торопились, хотели быстрее", - объяснили ошибки в рекламном агентстве. По словам его представителей, плакаты откорректируют и вывесят снова. 

Ошибки, связанные с изображениями ко Дню Победы и другим праздникам, случались в российских регионах и ранее. К примеру, в 2016 году на одном из телеканалов Кемерово рекламу к 9 мая "украсили" флагом Нидерландов. На заставке рекламы были изображены советский солдат, георгиевская лента и подпись "Помним, гордимся!". При этом в российском флаге была перепутана последовательность цветов и вместо белого сверху помещен красный, за ним - белый и синий. 

А в торгово-развлекательном центре Благовещенска в том же году, но перед 23 февраля вывесили праздничный баннер, на котором российский флаг оказался перевернутым, а танки и самолеты - фашистскими.

- Что поделаешь, - вздыхает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - традиционный пасьянс банерных ляпсусов к 9 мая только начали раскладывать, с каждым годом их всё больше: пожинаем плоды оптимизации образования и введения Болонской системы, безграмотность, как и беспризорность вернулись в "Россию, которую мы обрели", ну а что тут советского - вы сами по пальчикам пересчитайте, ведь главная ошибка - сидит в Кремле и принимает поздравления, и заслоняет легендарный Мавзолей Ленина позорными ширмочками с изображением (бинго!) Красной площади... тут уж лучше с курганскими ошибками Дейнека, чем такое позорище в центре страны! Вы скажете - на украине ещё хуже? Так ВЕЗДЕ хуже, потому что мы одна страна, и 9 мая самое время об этом вспомнить, не на чужой для нас земле и не среди чужих для нас людей в Полтаве рисуют свастики на братских могилах и закрашивают глаза Скорбящей матери, валят советские памятники и оскверняют бюст Кирпоноса, защитника Киева, геройски погибшего за украинскую землю. Говорю вам - главная тля поселилась в центре потенциально огромной советской страны и с триколоришком коллаборационистов "встречает" праздник, как встречали вермахт иные "русские патриоты"...

Материалы по теме:

Гордость Путинской России выдержала опрос у "костоломов" Мюллера

Директриса ереванской школы, которая была за стабильность, уволилась 

Собянинские чинуши используют "Наш город" в целях охраны своих доходов 

Орёл вновь проявляет образцовый вандализм в отношении к Великой Победе

Губернатор Валерий Радаев побрезговал яичницей советских железнодорожников 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы счастливы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стихийный митинг в Бурятии перешёл в перекрытие федеральной трассы
Стихийный митинг в Бурятии перешёл в перекрытие фе...
04.05.2018
Воздаяние за Новороссию
Воздаяние за Новороссию
07.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Роскомнадзор получил 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов (1)
О местной казачьей титушне, глупых либералах и Трампе (2)
В РПЦ выступили против запрета на ввоз западных лекарств (2)
Бессмертный полк в Лиссабоне примирил ДНР, РФ и Украину, забыв про СССР... (0)
ВЦИОМ: россияне одобряют работу Путина, но хотят перемен (6)
Россияне назвали главные претензии к Путину (0)
Курган поздравляет с Великой Победой - великими ошибками (фото) (0)
"А судьи кто?" Да кто попало (2)
Счастье жить под Путиным (22)
"Хуже фашиста" (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Летали в ставку великого хана
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о текущем
Максим Калашников Максим Калашников: О местной казачьей титушне, глупых либералах и Трампе
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Господа б.украинцы, не могли бы вы перестать нас учить любить Россию?
Дарья Митина Дарья Митина: Oни сделали этo, йес, йес!!...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss