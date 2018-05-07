Курган поздравляет с Великой Победой - великими ошибками (фото)

В преддверии Дня Победы Курган украсили праздничными баннерами с орфографическими ошибками. На фасаде здания Главпочтамта появился плакат с подписью "Оборонна Севостополя", а на здании кинотеатра "Россия" - картина, посвященная защите "Бресткой крепости". В двух плакатах горожане насчитали 10 неточностей.

Фотографии праздничных растяжек с безграмотными надписями распространяются в соцсетям, первым их опубликовало сообщество "Типичный Курган" во "ВКонтакте".

На двух плакатах курганцы насчитали 10 ошибок. "Слово "оборонна" пишется с одной "н", "Севастополь" - через "а", "Бресткая Крепость" пишется как "Брестская" и "крепость" - с маленькой буквы, строчку из песни "Этих дней не смолкнет слава" переделали в "Этих дней не меркнет слава", в фамилии художника А. А. Дейнека сразу две ошибки: "А.А Дайнеко", к тому же между инициалами ставится пробел, а после них - точки. В дате "1942г." нужен пробел между цифрами и буквой", - суммировал сайт "Газета45".

"Какой-то дошкольник писал это все, хорошо, что даты не перепутали, низкий поклон", "Вот бы фамилии тех, кто составлял баннеры, проверял, подписывал. Героев надо знать в лицо!" - иронизируют интернет-пользователи.

Фотографии баннеров с насмешками над чиновниками, допустившими подобное, появились в интернете вечером 6 мая. Утром 7 мая плакаты уже сняли со зданий, отмечает "Область 45".

В администрации Кургана открестились от причастности к изготовлению баннеров, размещенных на зданиях кинотеатра "Россия" и главпочтамта. "Баннеры были изготовлены рекламным агентством "Контур" на безвозмездной основе для украшения города к празднику День Победы", - пояснили Znak.com в пресс-службе мэрии.

"Торопились, хотели быстрее", - объяснили ошибки в рекламном агентстве. По словам его представителей, плакаты откорректируют и вывесят снова.

Ошибки, связанные с изображениями ко Дню Победы и другим праздникам, случались в российских регионах и ранее. К примеру, в 2016 году на одном из телеканалов Кемерово рекламу к 9 мая "украсили" флагом Нидерландов. На заставке рекламы были изображены советский солдат, георгиевская лента и подпись "Помним, гордимся!". При этом в российском флаге была перепутана последовательность цветов и вместо белого сверху помещен красный, за ним - белый и синий.

А в торгово-развлекательном центре Благовещенска в том же году, но перед 23 февраля вывесили праздничный баннер, на котором российский флаг оказался перевернутым, а танки и самолеты - фашистскими.

- Что поделаешь, - вздыхает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - традиционный пасьянс банерных ляпсусов к 9 мая только начали раскладывать, с каждым годом их всё больше: пожинаем плоды оптимизации образования и введения Болонской системы, безграмотность, как и беспризорность вернулись в "Россию, которую мы обрели", ну а что тут советского - вы сами по пальчикам пересчитайте, ведь главная ошибка - сидит в Кремле и принимает поздравления, и заслоняет легендарный Мавзолей Ленина позорными ширмочками с изображением (бинго!) Красной площади... тут уж лучше с курганскими ошибками Дейнека, чем такое позорище в центре страны! Вы скажете - на украине ещё хуже? Так ВЕЗДЕ хуже, потому что мы одна страна, и 9 мая самое время об этом вспомнить, не на чужой для нас земле и не среди чужих для нас людей в Полтаве рисуют свастики на братских могилах и закрашивают глаза Скорбящей матери, валят советские памятники и оскверняют бюст Кирпоноса, защитника Киева, геройски погибшего за украинскую землю. Говорю вам - главная тля поселилась в центре потенциально огромной советской страны и с триколоришком коллаборационистов "встречает" праздник, как встречали вермахт иные "русские патриоты"...

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