О местной казачьей титушне, глупых либералах и Трампе

ДЕБЮТ МЕСТНОЙ ТИТУШНИ



А вы чего клювом щелкали, господа либералы? Немного о текущих событиях



Все возмущены нагайками «казаков» на Пушкинской 5 мая? А вы чего хотели? Пальмовых ветвей? У Кремля появилась своя титушня. Как и у Яныка накануне 2013 года.

Все закономерно. Аналоги-то – не в СССР и даже не в царской России, а в Латинской Америке. А вы чего клювом щелкаете?

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Помню, как в 1990-м слышал в редакции: «Этих немногочисленных демократов в Москве будут разгонять казаки с нагайками». Тогда они только «возродились», но подобного сценария не случилось. Он осуществляется сейчас, почти тридцать лет спустя. В виде расейских титушек на жалование от ново-феодальных властей. Был, правда, эпизод с участием «казаков» при подавлении сторонников Конституции в октябре 1993 года, когда ряженые гопники помогали «русскому Ельцину воевать с чеченом Хасбулатовым». Говорят, у захваченных сторонников Верхсовета они даже звезды на плечах ножами вырезали. Но то был только эпизод, а теперь пришла система.

Верхи РФ как бы переигрывают 1989-1991 годы. Правда, могучего и научно-промышленного Советского Союза больше нет, осталась лишь сырьевая РФ с мафиозной квазигосударственностью.

Максим Калашников еще в первой своей книге «Москва – империя тьмы» в 1995-м говорил, что у новой мафиозно-феодальной власти неминуемо появятся свои частные «эскадроны смерти». (Слова «титушки» тогда просто не было). Что они будут бить и уничтожать всех непокорных и недовольных, причем без всякой там юридической канители.



И аналог сему процессу – не в СССР и не в Российской империи, а в частных бандах громил при хунтах латиноамериканских генералов. Например, в той же Аргентине 70-х. (Там еще были и тайные тюрьмы с пытками, и похищения с убийствами). Причем та хунта, в отличие от диктаторства Перона, совмещала жесткий политический режим с открытостью экономики, монетаризмом и либеральными рецептами в экономике. Ну, совсем как в нынешней РФ. Другой аналог – тонтон-макуты вудуистского диктатора Папы Дока-Дювалье на Гаити в 60-е. Ничто не ново под луной. РФ – страна третьего мира.

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В общем, использование здешних титушек, обряженных казаками, идет вполне в русле общей тенденции. Оно, конечно, понятно: если в РФ начнется суперкризис, то этих наемных гопников-бездельников как корова языком слижет. Как это уже было на Украине в начале 2014 г. Да и против настоящей опасности (в виде экономического кризиса или рокоша в «элите» РФ) оные «титушко-казаки» бесполезны.



Вопрос – не к ним. А к так называемой либеральной общественности Москвы. Ну, повозмущались вы бесчинствами титушни 5-го мая. А чего ж не использовали разрешенный митинг Удальцова на Суворовской площади 6 мая? Пришли бы с гневными осуждениями произвола «казаков», запрудили бы площадь парой десятков тысяч демонстрантов. Против такой массы титушки не попрут: там ведь нагайки отобрать могут и по башке настучать. Чего ж вы по кухням ахали-возмущались да в Интернете?



А поскольку шанс сей вы не использовали, то теперь пеняйте на себя. Проба проведена, и теперь титушню начнут бросать против любых акций протеста, для запугивания. Они-то в МВД и роснацгвардии не состоят, им законы не писаны. Я вам, граждане прозападные либералы, никак не брат, но и титушня мне омерзительна. Гопники, которые работают на воровскую «элиту» - это двуногое гуано.



Так что маразм продолжит крепчать. Какое-то время. Покуда Трамп готовит обострение мировой торговой войны на лето 2018-го…

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Сегодня именно Трамп и его торговая война представляют для Кремля наибольшую опасность. Ибо затеянная Дональдом Фредовичем деглобализация имеет «побочным эффектом» уничтожение сырьевой экономики РФ. А значит – и базы расейской власти. Ибо раздел мира на несколько протекционистских империй повлечет за собой болезненный спад экономики и в США, и в ЕС, и в КНР. То есть, в основным потребителях сырья. С закономерным падением цен на него.

Так что коли у Кремля есть местный компромат на Трампа, то самое время мобилизовать пригожинских троллей и вбрасывать его в медиапространство Америки. Чтобы еще больше подтолкнуть события к импичменту Трампа.



Может получиться интересная комбинация: Трамп уже обеспечил снижение налогов на корпорации. Но эта мера, не дополненная протекционизмом и торговой войной с КНР и ЕС, приведет лишь к впадению Соединенных Штатов в системный кризис. Без роста производства в стране, но зато с нарастанием бюджетного дефицита. Янки попросту лишатся возможности вооружаться и вести активную внешнюю политику. У них самих внутри могут начаться – из-за сокращения социальных расходов казны – гражданские бунты. Так что если «импичнуть» Трампа сейчас, то создастся смертельное сочетание. То есть, никто снова налоги на прибыль корпораций не повысит, но зато сломается программа Трамповых протекционизма и нео-индустриализации.



Хотя, если разобраться, Москве сие поможет ненадолго. Ибо сильный экономический кризис в США после «детрампизации», став Великой депрессией-2, по цепочке потянет за собой экономики ЕС, КНР, Индии, Японии, Южной Кореи. А значит, снова получится падение спроса на сырье и цен на оное. Да и в Сирии один черт Москва угодила в переплет. Она не может не потратиться на восстановление разрушений на Асадовой территории. Ей один черт придется повышать налоги (и вводить новые) в РФ, порождая новое экономическое падение…

От редакции: Почему либералы не использовали митинг Удальцова? Так ведь Сергей со своим Левым фронтом полностью лег под КПРФ, а эта организация в свою очередь легла и под Администрацию президента, и под "Единую Россию". Поэтому не только либералы, но и левые не пришли, и даже члены КПРФ явились в количестве человек десяти.

А всему виной кампания Грудинина и позиция в ней Левого фронта с его липовыми "праймериз". Максим Калашников уже достаточно резко высказывался о кампании Грудинина - с правых позиций. Дескать, Грудинин оказался не кандидатом от народно-патриотических сил, а только от КПРФ.

Но точно такие же претензии к этой кампании и у левых, только с прямо противоположным знаком. Что там несистемные левые - половина организаций КПРФ отказылась агитировать за этого кандидата, согласованного в Администрации президента.

Только в кремле довольны - "клубничный оппозиционер" отлично сыграл свою роль и при этом набрал всего 11 процентов, меньше, чем любой другой кандидат от КПРФ за всю ее историю.

Не говорю уже о том, что у доброй половины "титушек" с Пушкинской в карманах вполне могут оказаться и партбилеты КПРФ. Во всяком случае, деятели КПРФ весьма активно поддерживают "казачьи" формирования в их борьбе с "либерастами".

Удивительно ли, что Навальный в такой ситуации отказался от услуг Удальцова в подготовке акции 5 мая? Ну а 6 мая прошла пародия с участием невеликого числа активистов.

В целом жаль, но закономерно.

А.Б.