В РПЦ выступили против запрета на ввоз западных лекарств

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион не рекомендует россиянам отказываться от западных лекарств и переходить на боярышник и кору дуба.

"Я бы не дал такой совет своим прихожанам. Я не думаю, что эта инициатива была удачной. Для того, чтобы импортозамещение в полной мере работало, нужно создать для этого условия. Таких условий у нас сейчас нет, об этом ясно заявил Минздрав", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

Митрополит отметил, что желание наказать западных поставщиков не должно отражаться на простых людях.

Он также признал, что отечественный рынок лекарств сейчас сильно зависит от западных поставок и в случае запрета может лишиться многих игроков. По его словам, запрет должен быть взвешенным, продуманным, подчеркнул митрополит. Сейчас подготовки не было.

Напомним, 13 апреля в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран об ответе на санкции США. Среди предлагаемых мер оказались запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, а также технологического оборудования и программного обеспечения.

Комментируя инициативу вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что лекарства, произведенные в "странах вероятного противника" можно заменить боярышником или корой дуба. "Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте", - заявил "народный" избранник во время эфира программы "60 минут" на канале "Россия 1".