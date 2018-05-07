Бессмертный полк в Лиссабоне примирил ДНР, РФ и Украину, забыв про СССР...

В преддверии открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне 6 мая едва не произошли стычки между выходцами из России и Украины. Поводом послужила акция "Праздник Победы и Мира", в которой приняли участие около 1200 человек.

Ее центральным элементом стало шествие колонны "Бессмертного полка", которую возглавляла российская участница конкурса певица Юлия Самойлова. Также в акции приняли участие члены российской делегации конкурса, передает ТАСС. В память о героях Великой Отечественной войны активисты несли портреты погибших солдат, а также флаги России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии и копии Знамени Победы, сообщает сайт посольства РФ в Португалии.

Также участники несли флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщают СМИ. Снимок участников акции, держащих флаг ДНР, опубликовала газета "Комсомольская правда".

Глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха также заявил "Общественному радио", что видел на акции и флаг самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Сайт посольства РФ сообщает, что акция была организована рядом общественных организаций при содействии мэрии Лиссабона. Она прошла уже не в первый раз. Мероприятие проходит уже четвертый год подряд, рассказала ТАСС координатор акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне Жанна Кунчева.

В этом году акция едва не омрачилась скандалом. Как сообщает радио "Говорит Москва", в какой-то момент акцию попытались сорвать украинские радикалы. Пятеро людей с флагами украинской националистической организации УНА-УНСО* и украинского батальона "Азова"* пришли в парк, где проходили празднества после шествия "Бессмертный полк", и вступили в словесную перепалку с группой людей, несущих флаг ДНР. До драки дело не дошло, так как вмешались участники "Бессмертного полка". Полиция вмешиваться не стала.

Украинские СМИ сообщают, что украинцы, живущие в Лиссабоне, также провели свою акцию: они надели футболки с оскорбительными надписями в адрес президента России Владимира Путина. Фотографию этой акции разместил в своей Facebook Садоха.

От редакции: Я понимаю, мир-дружба, жвачка-горилка - наверное, это всё хорошо. Триколоры-двуколоры - в рядочек. Уж лучше так, чем воевать под ними друг против друга... Но ответьте мне, "поклонники Великой Победы", - где самой Победы-то знамя, где знамя страны, которая вас и ваших отцов, матерей выростила, выкормила, выучила, и которую вот эти, триколорные "москали" потом порубили на части? Что, забыли как родина называется - которую в 1945-м отстояли, и которую в 1991-м убили? Звалась она СССР - и для этой страны любой из ваших триколоров-двуколоров - флаг сепаратистов. Да, в этой стране не було границ между РФ и Украиной, и немыслима была война на Донбассе. Задумайтесь, какие флаги выносить - в следующий раз. И уверен - конфликтов не будет. Одна страна, один красный флаг, один правящий класс - рабочий! И никаких прочих - все национальные и транснациональные буржуазии одной ленинской метлой - вон!

Д.Ч.

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