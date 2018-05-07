Роскомнадзор получил 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов

В Роскомндзор поступило порядка 46 тыс. жалоб на неправомерную блокировку интенет-адресов, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. По его словам, все жалобы будут рассматриваться в индивидуальном порядке и только через суд.

"Я не очень понимаю, что такое "Рунет под ударом". Есть сообщения о том, что в рамках блокировки блокируются адреса, которые не имеют отношения к организатору распространения информации, а имеют отношение к другим ресурсам. Но эти обращения нужно рассматривать индивидуально… По информации целого ряда общественных организаций, есть информация о порядке 46 тыс. обращений о недоступности тех или иных сервисов, каждое из них нуждается в отдельном рассмотрении ", - цитирует Интерфакс Никифорова.

Министр напомнил, что и блокировка мессенджера Telegram была начата по решению суда. "Именно судебный порядок в правовом государстве является основой, чтобы такие сложные ситуации разбирать. Если какие-то ресурсы считают, что они заблокированы неправомерно и у них есть какая-то оценка ущерба, который они понесли, они могут обратиться в суды, чтобы оспорить это решение и даже рассматривать вопрос компенсации ущерба, который они понесли. Но это надо опять же доказать в суде", - подчеркнул глава Минкомсвязи.

Напомним, 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов столкнулись с трудностями при доступе к сервисам и сайтам.

От блокировок пострадали и крупнейшие российские компании, среди которых "Яндекс", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", чьи IP-адреса также попали в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.