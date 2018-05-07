Припутинская правозащита пытается раскопать схемы финансирвания казачьих банд Собяниным

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) направит запрос в правоохранительные и другие компетентные органы с просьбой объяснить, почему казаки участвовали в охране общественного порядка на акциях протеста 5 мая. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник, 7 мая, глава СПЧ Михаил Федотов.

"Я уже говорил, что присутствие казаков и НОДовцев [активистов организации "Национально-освободительное движение", НОД] на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались и кто были эти люди", - сказал Федотов.

"Нас, естественно, интересует картина субботних событий не только в Москве, но и по всей стране, поэтому запросы будут направлены и в другие регионы, в том числе туда, где протестные акции были согласованы с местными властями", - добавил глава СПЧ.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Максим Шевченко ранее потребовал назвать имена чиновников, которые принимали решение об использовании казаков для разгона митинга в Москве. По мнению правозащитника, покровители казаков должны ответить перед москвичами за введение в город полувоенных вооруженных формирований. Шевченко назвал произошедшее "чрезвычайным событием".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный прикидывает:

- Как теперь будут прятать окропленных святой водицей МП РПЦ казачков собянинские чинуши? Закроют весь сайт Мос.ру? Сотрут оттуда новости об успехах казаков-дружинников в боевой, православной и политической подготовке - охранять царя Путина чтоб?.. Ведь транспарентность, ведь демократия - и финансирование этих погромщиков, публично избивавших безоружных москвичей, желавших воспользоваться конституционным правом на свободу собраний, велось из бюджета Москвы. То есть из средств, принадлежащих всей Москве, всем москвичам. Вот такое удовольствие Собянин научился доставлять тем, над кеми он "избранный" мэр - нагаечкой да ещё и за их собственный счёт. Я бы предложил в квитанцию ЕИРЦ рядом с графой "на капремонт" внести "на казачков" - а что? Так честнее. Замахнётся на тебя как на баусрманина белоленточного нагаечкой националистический православный защитник околопутинской олигархии, всей этой полузарубежной сволочи - абрамовичей-вексельбергов-усмановых, - так ты ему квитанцию показывай! "Это ж я тебе плачу миллионы!" Он нагаечкой - а ты квитанцией шмяк-шмяк по щекам. Вполне равноправно...

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