На пропутинские митинги свердловчане не ходят

В Екатеринбурге на три из четырех заявленных акций в поддержку инаугурации президента РФ Владимира Путина никто не пришел. В то же время "Левому фронту" на этих площадках власти запретили проводить протестный митинг, аргументируя тем, что там соберутся сторонники президента РФ.

Фотографии пустынных площадок у памятника Ленину, в Историческом сквере и у памятника Попову, на которых должны были пройти акции в поддержку президента, опубликовало свердловское отделение "Левого фронта" на своей странице "ВКонтакте", сообщает Znak.com. На момент публикации заметки NEWSru.com в сообществе организации в соцсети этих снимков нет, но есть ссылка на материал Znak.com.

Сайт напоминает, что "Левый фронт" собирался провести 7 мая акцию против инаугурации Владимира Путина, но Министерство общественной безопасности Свердловской области ее не согласовало ни на одной из четырех предложенных организацией площадок. Из письма ведомства следовало, что все они будут заняты акциями в поддержку президента. "Проверочный рейд" леворадикалов показал, что только на площади Труда собрались на пикет активисты Народно-освободительного движения (НОД).

"В связи с этим возникает основание предполагать, что Министерство общественной безопасности фальсифицирует данные о заявленных в этих местах публичных мероприятиях с целью воспрепятствования проведению нашего митинга в связи с заявленной темой", - полагают в "Левом фронте". Оппозиционеры собираются обратиться в суд по защите нарушенного ведомством конституционного права граждан свободно выражать свое мнение.

Между тем, судя по фотографиям, размещенным "Левым фронтом" в соцсети "ВКонтакте", на проведенный организацией митинг "За честные выборы! За ответственную власть!" на площади Обороны 6 мая пришло несколько десятков человек.

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина прошла 7 мая. Она началась в 12 часов, длилась около часа и транслировалась на ряде российских каналов.

Отметим, что под похожим предлогом в Новосибирске - только где сидит мэр-зюгановец и КПРФ имеет митинговые преференции, - запретили приближаться к памятнику Ленину товарищам из ВКПБ. 22 апреля на пл. Ленина новосибирские коммунисты возложили цветы к памятнику В.И.Ленину. Подобные акции проходят во многих города, но в Новосибирске она прошла в особом формате. Организатору пикета Алексею Денисюку (ВКПБ) грозит штраф до 30 тыс. руб. или административный арест.

Напомним, что мэр города Новосибирска, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ А.Е.Локоть запретил проводить пикет 22 апреля перед памятником В.И. Ленину. Мэрия предложила встать «за памятником» в связи с тем, что перед памятником проведение пикета якобы «повлечёт нарушение функционирования объектов транспортной и социальной инфраструктуры». Ранее 17 апреля Локоть также запретил проводить пикет в защиту Дома-музея С.М. Кирова. До одиночных пикетов 17 апреля, против проведения аналогичных мероприятий перед памятником В.И. Ленину мэр города Новосибирска не возражал.

Несмотря на запрет, коммунисты все же возложили цветы у памятника (без символики), а затем развернули перед памятником Ленину транспарант со словами В.И. Ленина «Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции». Сотрудники полиции особенно настойчиво требовали не развёртывать транспарант с цитатой Ленина.

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