Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

СБУ обвиняет армию РФ в обстреле Мариуполя в 2015-м

Опубликовано 07.05.2018 в разделе комментариев 1

днр лнр ато сбу всу
СБУ обвиняет армию РФ в обстреле Мариуполя в 2015-м

В обстреле Мариуполя в 2015 году, в результате которого погибли 29 человек, были причастны кадровые российские военные, утверждает глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. Такое заявление он сделал во время брифинга, который транслировал телеканал «112 Украина». По словам главы СБУ, обстрел «был осуществлен с помощью двух штатных реактивных дивизионов ВС РФ». 

«С территории России операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Ярощук Степан», — сказал Грицак. 

В Донецке, заявил он, обстрелом руководил полковник ВС РФ Александр Цаплюк с позывным «Горец», а координировал действия российских реактивных дивизионов подполковник ВС РФ Максим Власов с позывным «Югра». 

Непосредственное участие, по данным СБУ, в обстрелах принимали подразделения 200-й Печенгськой отдельной мотострелковой бригады и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (бывшая 5-я отдельная Гвардейская Таманская мотострелковая бригада). Грицак добавил, что, как полагают в спецслужбе, два дивизиона реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава ВС РФ совершили более 120 выстрелов по городу неуправляемыми реактивными осколочно-фугасними снарядами С-21ОФ. 

Обвинения по этому делу, по словам главы СБУ, предъявлены 11 лицам, из которых четверо — граждане Украины, воевавшие в Донбассе на стороне ополченцев. Все они объявлены на Украине в розыск. Грицак пообещал, что эти люди будут объявлены также в международный розыск через Интерпол. 

Приказ об обстреле, по его мнению, был отдан высшим руководством страны.

Отметим, что если этот давниший эпизод ещё требует дорасследования, то вот недавний обстрел Докучаевска с мирными жертвами, очевидно вёлся ВСУ.

По предварительным данным, артиллерийский огонь ВСУ был открыт 24 апреля 2018-го года со стороны н.п. Новотроицкое. 

Жертвами прицельного артиллерийского обстрела стала супружеская пара – Портненко А.И., 1939 г.р. и Портненко Г.П., 1941 г.р. 

В момент обстрела они находились дома. Огонь вёлся по жилому дому, расположенному по адресу: ул. Горная, 59. 

Новость по теме:

США приступили к внешнему управлению Украиной 

Гордость Путинской России выдержала опрос у "костоломов" Мюллера

ОУН готовит на Керченском мосту мелкие провокации с крупными анонсами 

Антисоветский вандализм на Украине продолжили обстрелы Докучаевска со стороны ВСУ (фото)



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
другое бают написал 07.05.2018 17:14
Очевидно что ВСУ стреляет по оккупантам и вполне на официальных основаниях
а на каких основаниях ВС РФ перебывают с оружием на территории другой страны и совершают военные преступления? Разве РФ объявило Украине войну??
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы счастливы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стихийный митинг в Бурятии перешёл в перекрытие федеральной трассы
Стихийный митинг в Бурятии перешёл в перекрытие фе...
04.05.2018
Воздаяние за Новороссию
Воздаяние за Новороссию
07.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
СБУ обвиняет армию РФ в обстреле Мариуполя в 2015-м (1)
На пропутинские митинги свердловчане не ходят (0)
Припутинская правозащита пытается раскопать схемы финансирвания казачьих банд Собяниным (8)
Роскомнадзор получил 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов (1)
О местной казачьей титушне, глупых либералах и Трампе (15)
В РПЦ выступили против запрета на ввоз западных лекарств (5)
Бессмертный полк в Лиссабоне примирил ДНР, РФ и Украину, забыв про СССР... (7)
ВЦИОМ: россияне одобряют работу Путина, но хотят перемен (8)
Россияне назвали главные претензии к Путину (4)
Курган поздравляет с Великой Победой - великими ошибками (фото) (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 32
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Летали в ставку великого хана
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о текущем
Максим Калашников Максим Калашников: О местной казачьей титушне, глупых либералах и Трампе
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Господа б.украинцы, не могли бы вы перестать нас учить любить Россию?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss