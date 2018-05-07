СБУ обвиняет армию РФ в обстреле Мариуполя в 2015-м

В обстреле Мариуполя в 2015 году, в результате которого погибли 29 человек, были причастны кадровые российские военные, утверждает глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. Такое заявление он сделал во время брифинга, который транслировал телеканал «112 Украина». По словам главы СБУ, обстрел «был осуществлен с помощью двух штатных реактивных дивизионов ВС РФ».

«С территории России операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Ярощук Степан», — сказал Грицак.

В Донецке, заявил он, обстрелом руководил полковник ВС РФ Александр Цаплюк с позывным «Горец», а координировал действия российских реактивных дивизионов подполковник ВС РФ Максим Власов с позывным «Югра».

Непосредственное участие, по данным СБУ, в обстрелах принимали подразделения 200-й Печенгськой отдельной мотострелковой бригады и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (бывшая 5-я отдельная Гвардейская Таманская мотострелковая бригада). Грицак добавил, что, как полагают в спецслужбе, два дивизиона реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава ВС РФ совершили более 120 выстрелов по городу неуправляемыми реактивными осколочно-фугасними снарядами С-21ОФ.

Обвинения по этому делу, по словам главы СБУ, предъявлены 11 лицам, из которых четверо — граждане Украины, воевавшие в Донбассе на стороне ополченцев. Все они объявлены на Украине в розыск. Грицак пообещал, что эти люди будут объявлены также в международный розыск через Интерпол.

Приказ об обстреле, по его мнению, был отдан высшим руководством страны.

Отметим, что если этот давниший эпизод ещё требует дорасследования, то вот недавний обстрел Докучаевска с мирными жертвами, очевидно вёлся ВСУ.

По предварительным данным, артиллерийский огонь ВСУ был открыт 24 апреля 2018-го года со стороны н.п. Новотроицкое.

Жертвами прицельного артиллерийского обстрела стала супружеская пара – Портненко А.И., 1939 г.р. и Портненко Г.П., 1941 г.р.

В момент обстрела они находились дома. Огонь вёлся по жилому дому, расположенному по адресу: ул. Горная, 59.

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