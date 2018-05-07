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Московский листок

Путин оставил Медведева премьером еще на 6 лет

Опубликовано 07.05.2018 в разделе комментариев 4

Путин оставил Медведева премьером еще на 6 лет

Президент России Владимир Путин предложил оставить Дмитрия Медведева на посту главы правительства. "В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении Кремля. Теперь кандидатуру Медведева должна утвердить Госдума. Заседание по утверждению нового главы правительства намечено на 8 мая.

Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина на посту главы государства — с 8 мая 2012 года.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Ну и что?
НЕПРЕДАВАШКА написал 07.05.2018 20:40
Могу ответить всем недовольным.Когда вы станете президентом России,то сможете предложить на пост премьер-министра России свою кандидатуру.
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Ну вот вам и "рывок России вперед по всем направлениям развития"
корнхолио написал 07.05.2018 20:31
уже предвижу мощнейший рывок в строительстве под руководством Мутко!
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Красота
Честно написал 07.05.2018 20:20
Красиво тусуются, а главное нагло и бесстыже. Вольдемар себя медленно и глубоко закапывает, ну и хрен с ним. Все равно мы его переживем!
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(без названия)
стоик1163 написал 07.05.2018 19:57
7 мая русских унизили в очередной раз сортирным Карликом?
Умственно отсталый, моральный урод - это все про сортирного Карлика?
Айфончик, как доверенный Сионизма, в любой момент придушит сортирного Карлика?
.
100 лет геноцида русских , организованного Сионизмом?
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