Путин оставил Медведева премьером еще на 6 лет

Президент России Владимир Путин предложил оставить Дмитрия Медведева на посту главы правительства. "В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении Кремля. Теперь кандидатуру Медведева должна утвердить Госдума. Заседание по утверждению нового главы правительства намечено на 8 мая.

Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина на посту главы государства — с 8 мая 2012 года.