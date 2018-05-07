Путин оставил Медведева премьером еще на 6 лет

Президент России Владимир Путин предложил оставить Дмитрия Медведева на посту главы правительства. "В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении Кремля. Теперь кандидатуру Медведева должна утвердить Госдума. Заседание по утверждению нового главы правительства намечено на 8 мая.
Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина на посту главы государства — с 8 мая 2012 года.
НЕПРЕДАВАШКА написал 07.05.2018 20:40
корнхолио написал 07.05.2018 20:31
Честно написал 07.05.2018 20:20
стоик1163 написал 07.05.2018 19:57
Умственно отсталый, моральный урод - это все про сортирного Карлика?
Айфончик, как доверенный Сионизма, в любой момент придушит сортирного Карлика?
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100 лет геноцида русских , организованного Сионизмом?