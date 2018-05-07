Медведев назвал новый состав правительства

Исполняющий обязанности председателя российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с представителями партии "Единая Россия" в Госдуме озвучил предполагаемый им состав будущего правительства.
На пост первого вице-премьера Дмитрий Медведев предложил Антона Силуанова. "Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов", - цитирует Медведева Интерфакс.
В качестве зампреда правительства по оборонно-промышленному комплексу Медведев предложил нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова. Ранее названный пост занимал Дмитрий Рогозин.
Курировавшая в прошлом составе правительства социальный блок Ольга Голодец теперь будет отвечать за культуру и спорт.
Курировавшему спорт, туризм и молодёжную политику Виталию Мутко, в свою очередь, предложен пост вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики. "Ещё одна интересная идея (. . .). Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства", - сказал Медведев.
Вице-премьером по вопросам соцполитики, трудовых отношений, пенсий и здравоохранения может стать глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
Дмитрий Козак в новом правительстве займется вопросами промышленности и энергетики.
Действующего полпреда президента в ЦФО Алексея Гордеева Медведев предложил на пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство.
Бывшего замглавы аппарата правительства Максима Акимова Медведев назвал подходящим кандидатом на пост вице-премьера по развитию транспорта, связи, цифровой экономики.
На должность вице-премьера, руководителя аппарата правительства Медведев предложил кандидатуру помощника президента - начальника Контрольного управления Константина Чуйченко. Ранее главой аппарата правительства был Сергей Приходько.
стоик1162 написал 07.05.2018 20:27
Умственно отсталый, моральный урод - это все про сортирного Карлика?
Айфончик, как доверенный Сионизма, в любой момент придушит сортирного Карлика?
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100 лет геноцида русских , организованного Сионизмом?