Медведев назвал новый состав правительства

Исполняющий обязанности председателя российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с представителями партии "Единая Россия" в Госдуме озвучил предполагаемый им состав будущего правительства.

На пост первого вице-премьера Дмитрий Медведев предложил Антона Силуанова. "Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов", - цитирует Медведева Интерфакс.

В качестве зампреда правительства по оборонно-промышленному комплексу Медведев предложил нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова. Ранее названный пост занимал Дмитрий Рогозин.

Курировавшая в прошлом составе правительства социальный блок Ольга Голодец теперь будет отвечать за культуру и спорт.

Курировавшему спорт, туризм и молодёжную политику Виталию Мутко, в свою очередь, предложен пост вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики. "Ещё одна интересная идея (. . .). Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства", - сказал Медведев.

Вице-премьером по вопросам соцполитики, трудовых отношений, пенсий и здравоохранения может стать глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Дмитрий Козак в новом правительстве займется вопросами промышленности и энергетики.

Действующего полпреда президента в ЦФО Алексея Гордеева Медведев предложил на пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство.

Бывшего замглавы аппарата правительства Максима Акимова Медведев назвал подходящим кандидатом на пост вице-премьера по развитию транспорта, связи, цифровой экономики.

На должность вице-премьера, руководителя аппарата правительства Медведев предложил кандидатуру помощника президента - начальника Контрольного управления Константина Чуйченко. Ранее главой аппарата правительства был Сергей Приходько.