Пензенские чиновники спровоцировали стихийную акцию путин выборы 5 мая в городе Пензе прошли акции протеста «За право быть гражданином России», приуроченные к очередной инаугурации Владимира Путина. Они состоялись в форме стихийного шествия и митинга. К сожалению, не обошлось без инцидентов и задержаний, которые, по общему мнению, были спровоцированы чиновниками из администрации города.



Напомним, организаторы планировали провести шествие от ТЦ «Высшая Лига» по улице Московской до Фонтанной площади, где должен состояться митинг. Однако пензенские власти в нарушение положений Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» не предоставили в установленный срок предложений по альтернативному месту. Опираясь на нормы действующего законодательства, организаторы посчитали акции согласованными и законными.



В день проведения акции к ТЦ «Высшая Лига» заблаговременно припарковали в месте, где остановка транспортных средств запрещена, четыре автозака, а неподалеку расставили сотрудников правоохранительных органов.



К началу запланированного мероприятия собралось более сотни участников, среди которых представители молодежной общественной организации «Поколение Нового Времени» (ПНВ), сторонники политика Алексея Навального, националисты и гражданские активисты.



Около 11 часов к организатору акции – лидеру ПНВ Ивану Финогееву подошли заместитель начальника УМВД России по городу Пензе Андрей Гаврюшин и начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями городской администрации Олег Викулов. Они сообщили, что все площадки в центре города заняты и предложили провести мероприятие у комплекса «Дизель-Арена» на окраине города, либо в одном из «гайд-парков». При этом на улице Московской, по которой должно пройти шествие, так ничего и не происходило. В свою очередь Финогеев задал господину Викулову вопрос, можно ли ему прогуляться без флагов и плакатов? Чиновник ответил, что он вправе это сделать.



После непродолжительной беседы с полицией и чиновниками, Иван Финогеев довел до сведения собравшихся, что не нужно разворачивать флаги и плакаты, чтобы не нарушать общественный порядок.



На протяжении 20 минут собравшиеся стояли на месте. Кто-то решил пофотографироваться на фоне автозаков. За это время количество людей заметно увеличилось.



Далее активист Иван Финогеев решил пройтись вниз по улице Московской, чтобы посмотреть, какие мероприятия проходят на Фонтанной площади. Он шел один и никого за собой не звал, однако через несколько метров был задержан полицией. Увидев то, как Ивана взяли под руки и быстрым шагом повели в сторону полицейской «ГАЗели», собравшиеся у торгового центра люди направились к задерживаемому. Так и началось стихийное шествие, которое больше напоминало прогулку, поскольку ни флагов, ни каких-либо транспарантов участники с собой не несли.



Дойдя до автозака, куда был помещен организатор мероприятия, люди начали свистеть и гневно кричать «Позор». Автомобиль уехал, не дожидаясь подхода основной массы протестующих. Как позже выяснилось, Ивана Денисовича повезли в Управление МВД по городу Пензе, что на улице Долгова.



По общему мнению, именно задержание Финогеева спровоцировало стихийную прогулку, организатора у которого не было. Между тем всё могло закончиться возле ТЦ «Высшая Лига», либо у Фонтанной площади, как было указано в уведомлении.



В отсутствие организатора люди решили идти дальше по улице Московской мимо областного правительства до «гайд-парка», который расположен в сквере имени Дзержинского.



По пути следования толпы полиция продолжила единичные задержания, но шествие останавливать никто не стал. Задержано не менее 9 человек. Тем не менее, к массовым задержаниям полицейские прибегать не стали и просто сопровождали колонну протестующих.



Наиболее жестко полиция задерживала бывшего активиста движения «Левый фронт» Альберта Герасимова, который шел вместе с остальными людьми и не выкрикивал никаких лозунгов. Полицейские просто-напросто выхватили его из толпы. К нему применили спецсредства – наручники. После этого его сначала поволокли в направлении к автозаку, а потом несли вниз головой. Все это действо происходило на глазах у детей, выступавших в сквере возле часов «Кукушка», и их родителей.



В ходе прогулки участники скандировали: «Он нам не царь», «Россия без Путина», «Россия будет свободной» и другие лозунги.



Конечной точкой маршрута стал сквер имени Дзержинского. Там прошел небольшой митинг, в ходе которого мог выступить любой желающий. Основное недовольство, которое митингующие выражали, касалось результатов президентских выборов и установления в стране фактической монархии.



По окончании митинга часть протестующих направилась к Отделу полиции № 1 и зданию Управления МВД по городу Пензе, куда ранее были доставлены несколько задержанных.



Благодаря настойчивости пришедших граждан возле городского управления полиции удалось отстоять четверых задержанных на стихийном шествии. Собравшиеся под окнами долго выкрикивали «Свободу!». В какой-то момент с огороженной территории попытался выехать микроавтобус, в котором находились задержанные, однако протестующие его не пропустили. Они закрыли проезд полицейской машине и начали скандировать «Выпускай!». После этого входные двери в здание городского УМВД решено было запереть, а личный состав полиции не выпускать до особого распоряжения.



Задержанных продержали более трех часов. Выходивших из здания людей встречали аплодисментами.



На лидера ПНВ Ивана Финогеева составили протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). На других доставленных участников и в отношении корреспондента газеты «Новая Альтернатива» Павла Барабанщикова, который фотографировал мероприятие, возбуждены дела об административных правонарушениях за участие в шествии.



Спустя некоторое время выяснилось, что задержанный полицией левый активист Альберт Герасимов был доставлен в Ленинский районный суд. Туда и направились оставшаяся часть протестующих.



Дойдя до здания суда, активисты увидели, что на крыльце и у ворот дежурят сотрудники полиции. В здание никого из пришедших пускать не стали, даже адвоката Герасимова.



Общественники прождали возле суда до завершения рассмотрения дела. Альберт вышел около восьми часов вечера и сообщил, что ему назначали два административных штрафа в размере 500 и 10 000 рублей. Один штраф за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, а второй – за участие в несанкционированном шествии.



Альберт Герасимов намерен обжаловать вынесенные постановления, поскольку правонарушений он не совершал, а при рассмотрении его дела было нарушено право на защиту. С его слов, суд принял решение, опираясь на показания свидетеля Олега Викулова.



Оппозиция настаивает на том, что стихийное гуляние и необоснованные задержания людей произошли по вине Олега Викулова и действовавших по его указанию сотрудников полиции.



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