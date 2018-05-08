Путин велел никому не помирать в ближайшие 6 лет

Вместо 11 отдельных майских указов, как это было в 2012 году, Владимир Путин на этот раз подписал только один указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Путин обозначил национальные цели развития до 2024 года. В частности, он ждет, что бедность сократится в два раза, продолжительность жизни вырастет до 78 лет, а Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира.

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В общем, за прошедшие 6 лет не выполнили 11 указов, а за предстоящие не выполнят всего один. Можно сказать, эффективность исполнения указов увеличится в целых 11 раз!

Вот сейчас продолжительность жизни даже официально в России 72 года. То есть, чтобы она стала 78 лет через 6 лет, нужно, чтоб за последующий президентский срок вообще никто не умирал! Ну, раз Путин приказал, будем жить, наверно...

Бедность сократится в 2 раза. За счет чего? Вот пенсионеры у нас поголовно нищие, кроме тех, у кого пенсия генеральская. Но за предстоящие 6 лет никто ж умирать не будет, значит, число пенсионеров непременно увеличится. А за счет кого же тогда нищету-то сократят?

Ну и насчет рейтинга экономики. Сейчас Россия на 13-м месте по ВВП с 1267.55 млрд. долл. На 5-м месте Великобритания с 2885.48 млрд. То есть России, даже если британская экономика расти вообще не будет, надо за 6 лет в 2,5 раза нарастить свой ВВП. Интересно, за счет чего?

Вот Индия, имеющая 7-й ВВП в мире и в 2 раза больший, чем у РФ, растет на 6,7 процента ежегодно, а ВВП России периодически даже падает. И как мы будем Индию обгонять? Там, между прочим, народу в 10 раз больше, и нельзя сказать, чтоб производительность труда в РФ была в 10 раз больше, чем в Индии.

В общем, хороший указ, ободряющий. А через 6 лет разве кто вспомнит? Вон обещал наш великий на Марс чего-то запустить в будущем году, но, похоже, запустит Рогозина, и не на Марс, а из правительства. Ну а за 6 лет еще много, кого запустят...

Анатолий Баранов