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Московский листок

Путин велел никому не помирать в ближайшие 6 лет

Опубликовано 08.05.2018 в разделе комментариев 8

путин выборы инаугурация
Путин велел никому не помирать в ближайшие 6 лет

Вместо 11 отдельных майских указов, как это было в 2012 году, Владимир Путин на этот раз подписал только один указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Путин обозначил национальные цели развития до 2024 года. В частности, он ждет, что бедность сократится в два раза, продолжительность жизни вырастет до 78 лет, а Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира.

***

В общем, за прошедшие 6 лет не выполнили 11 указов, а за предстоящие не выполнят всего один. Можно сказать, эффективность исполнения указов увеличится в целых 11 раз!

Вот сейчас продолжительность жизни даже официально в России 72 года. То есть, чтобы она стала 78 лет через 6 лет, нужно, чтоб за последующий президентский срок вообще никто не умирал! Ну, раз Путин приказал, будем жить, наверно...

Бедность сократится в 2 раза. За счет чего? Вот пенсионеры у нас поголовно нищие, кроме тех, у кого пенсия генеральская. Но за предстоящие 6 лет никто ж умирать не будет, значит, число пенсионеров непременно увеличится. А за счет кого же тогда нищету-то сократят?

Ну и насчет рейтинга экономики. Сейчас Россия на 13-м месте по ВВП с 1267.55 млрд. долл. На 5-м месте Великобритания с 2885.48 млрд. То есть России, даже если британская экономика расти вообще не будет, надо за 6 лет в 2,5 раза нарастить свой ВВП. Интересно, за счет чего?

Вот Индия, имеющая 7-й ВВП в мире и в 2 раза больший, чем у РФ, растет на 6,7 процента ежегодно, а ВВП России периодически даже падает. И как мы будем Индию обгонять? Там, между прочим, народу в 10 раз больше, и нельзя сказать, чтоб производительность труда в РФ была в 10 раз больше, чем в Индии.

В общем, хороший указ, ободряющий. А через 6 лет разве кто вспомнит? Вон обещал наш великий на Марс чего-то запустить в будущем году, но, похоже, запустит Рогозина, и не на Марс, а из правительства. Ну а за 6 лет еще много, кого запустят...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: Утин изгаляется над Р Ой пойду я в монастырь - пмолюся богу!
!!!TTOTVASQ-Q!-TAKI-DA!!!&- написал 08.05.2018 01:55
" Утин изгаляется над Русским Народом,троллит его по-всякому
20 лет уже этой клоунаде написал 08.05.2018 01:43
поражаюсь вообще-то ангельскому терпению граждан нашей многострадальной Родины.
Ребята,ау! Проснитесь же,наконец! "
- Хватит уже - проснулось это бы-длов долбостройку - теперь и страну не собрать! Пейте сволочи - вы же хатели, шоп вотка была в магазине и шоп жидь, как у польше и шоп работать на хазяина - то таки да! Вам, бы-длу, это и зделали - наслаждайтесь - то таки да! Другое дело, что путина надо бы сменить на что-но похожее на Алкаша Мордатого, чтобы калеса самалетов таки обсс-ыкало... Но и таки сайдет...То таки да...
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бедность сократится в два раза, продолжительность жизни вырастет до 78 лет, а Россия войдет в пятерк
Мытарь написал 08.05.2018 01:54
Все это может быть достигнуто хоть завтра. Кисель ТВ, Блевада и тд. хоть завтра озвучат о достижении и успешном выполнении всех поставленных задач.
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Не пошлет ли мне господь хстелячью ногу?
!!!TTOT VASQ-Q!-TAKI--DA!!!& написал 08.05.2018 01:49
"Пенис-ионерка написало 08.05.2018 01:34
Фига-се. Бедность к 2024 году сократится в два раза! Сижу и считаю сколько денег осталось до следующей пенсии и до скольких лет мне надо дожить, чтобы бедность исчезла вообще. "
- Ты, наверное, - дочь советского офицера, рыло у тебя черное, как хорошо начищенный солдатский сапог и работаешь таки их эмиратов? То таки да-аа?
-Таки оте-битесь вы от того путина! То таки тупые населюки СССР в долбостройку сделали свой таки свой Исторический Выбор - отобрать власть у коммунистов, которые не смогли ублюдков обеспечить джинсами и темными очками с лейбом - и отдать врагам народа! То таки вот путин и сформировал правительство из врагов народа, исполняя волю этого таки народа - фекальных масс, состоящих из фекалитета аи козлектората - то таки да! Таки какого йуха вам от него еще надо - то таки да?
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(без названия)
1111 написал 08.05.2018 01:44
Прекрасный короткий, но емкий комментарий этому потоку лапши на уши лохторату )))
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Утин изгаляется над Русским Народом,троллит его по-всякому
20 лет уже этой клоунаде написал 08.05.2018 01:43
поражаюсь вообще-то ангельскому терпению граждан нашей многострадальной Родины.
Ребята,ау! Проснитесь же,наконец!
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(без названия)
Пенсионерка написал 08.05.2018 01:34
Фига-се. Бедность к 2024 году сократится в два раза! Сижу и считаю сколько денег осталось до следующей пенсии и до скольких лет мне надо дожить, чтобы бедность исчезла вообще.
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О, вот оно что!
Тень написал 08.05.2018 01:22
Теперь-то можно планировать не до завтра, а на несколько (кому как) лет вперед...
А что же тогда делать тем, кому за 78? А?! Владимир Владимирович!?
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(без названия)
!!!TTOTVASQ-Q!-TAKI-DA!!!&&& написал 08.05.2018 00:59
"Путин обозначил национальные цели развития до 2024 года. В частности, он ждет, что бедность сократится в два раза, продолжительность жизни вырастет до 78 лет, а Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира."
- Путин - не великий Сталин, а пропившее, прос-равшее, предавшее СССР и Коммунизм бы-дло, оскверняющее теперь Широкие Просторы СССР - таки не Советский Народ... При таком раскладе - много требовать нельзя... Тем более, что Большая часть этого бы-ла - тупая, ленивая и подлая таки гав-нолигенция, таки состоящая из творчилл и безумных вчонкиных - то таки да...
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