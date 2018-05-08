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Московский листок

В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, оба пилота погибли

Опубликовано 08.05.2018 в разделе комментариев 2

В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, оба пилота погибли

В восточной части Сирии в ночь на 7 мая потерпел крушение российский ударный вертолет Ка-52. "При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Согласно официальной версии, машина могла потерпеть крушение из-за технической неполадки. "По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", - отметили в российском военном ведомстве.

Между тем "Коммерсант" со ссылкой на источники в органах военного управления сообщает, что Ка-52 был сбит исламистами с земли из ПЗРК.

Отмечается, что это седьмая по счету потеря вертолета ВКС с момента начала сирийской кампании в марте 2016 года и первая — для Ка-52.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Думающий написал 08.05.2018 09:13
Куда ни кинь - везде клин : сбили - значит наша хваленая техника плохая, сам упал - опять плохая, ошибка пилотов - пилоты негодные.
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(без названия)
сам из патриотов буду, из летчиков как бы написал 08.05.2018 09:10
Ой, да это картина маслом. Ой, да ясен пень, это специально натренированная полностью уничтоженным там русскими бомбами ИГИЛ(запрещено на РФ), русофобская птица под винт попала. Ну как вона давеча тож русофобская, злобная(явно не из снегирей), целенаправленно панимаш летела ( долетела и в двигатель зашла) на наш мирный Су -30. Стопудово это не последняя наша техника нае. бнулась, сколько попадоло, сколько еще упадет. Там. Но главное ИГ то разбито русским нашими войсками, ну а ужо с птицами мы то справимся. Как то так, штоле.....)
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