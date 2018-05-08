В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, оба пилота погибли

В восточной части Сирии в ночь на 7 мая потерпел крушение российский ударный вертолет Ка-52. "При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Согласно официальной версии, машина могла потерпеть крушение из-за технической неполадки. "По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", - отметили в российском военном ведомстве.

Между тем "Коммерсант" со ссылкой на источники в органах военного управления сообщает, что Ка-52 был сбит исламистами с земли из ПЗРК.

Отмечается, что это седьмая по счету потеря вертолета ВКС с момента начала сирийской кампании в марте 2016 года и первая — для Ка-52.