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Московский листок

Назначение Мутко вице-премьером по строительству рассмешило даже единороссов

Опубликовано 08.05.2018 в разделе комментариев 3

Виталий Мутко, курировавший в прошлом составе правительства вопросы спорта и молодежной политики, в новом кабмине может занять пост вице-премьера по вопросам строительства. Об этом на встрече с членами фракции "Единая Россия" заявил Дмитрий Медведев.

"Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик в то же время, имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства, а также региональной политики", - сказал кандидат в премьеры.

Когда Медведев озвучил новую должность Мутко, находившиеся в хале депутаты-единороссы рассмеялись. Это слышно на видеозаписи с заседания. "Это смешно!" - слышны выкрики депутатов из зала на видеозаписи заседания.

Отметим, что с именем Мутко ассоциируется ряд громких скандалов именно в сфере строительства. В частности, именно он курировал печально знаменитую стройку "Зенит-Арена", прозванную в народе "Откат-Арена".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
жддлдодо написал 08.05.2018 09:49
"...потому что надо менять периодически сферу деятельности..."
Ну, вы поняли, да? - Поэкспериментировал некий еврейский казачок над "этой страной" так, пусть поэкскриментирует эдак, - надо ж ему чем-то развлечься, прально.
"хлеб" у них есть, хочеццо зрелищ
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(без названия)
Sachet написал 08.05.2018 09:48
Мартовские иды закончились, а Брут так и не явился.
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(без названия)
Айюсии написал 08.05.2018 09:21
Каков поп, таков и приход.
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