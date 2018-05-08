Назначение Мутко вице-премьером по строительству рассмешило даже единороссов

Виталий Мутко, курировавший в прошлом составе правительства вопросы спорта и молодежной политики, в новом кабмине может занять пост вице-премьера по вопросам строительства. Об этом на встрече с членами фракции "Единая Россия" заявил Дмитрий Медведев.
"Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик в то же время, имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства, а также региональной политики", - сказал кандидат в премьеры.
Когда Медведев озвучил новую должность Мутко, находившиеся в хале депутаты-единороссы рассмеялись. Это слышно на видеозаписи с заседания. "Это смешно!" - слышны выкрики депутатов из зала на видеозаписи заседания.
Отметим, что с именем Мутко ассоциируется ряд громких скандалов именно в сфере строительства. В частности, именно он курировал печально знаменитую стройку "Зенит-Арена", прозванную в народе "Откат-Арена".
жддлдодо написал 08.05.2018 09:49
Ну, вы поняли, да? - Поэкспериментировал некий еврейский казачок над "этой страной" так, пусть поэкскриментирует эдак, - надо ж ему чем-то развлечься, прально.
"хлеб" у них есть, хочеццо зрелищ
Sachet написал 08.05.2018 09:48
Айюсии написал 08.05.2018 09:21