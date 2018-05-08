Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Политика кончилась. Жрите

Опубликовано 08.05.2018 автором в разделе комментариев 5

путин выборы инаугурация
Политика кончилась. Жрите

Дмитрий Медведев сегодня будет переназначен на пост премьер-министра правительства. Никаких неожиданностей, никаких вариантов. Произойдет это после 15.00 по московскому времени. 

Из девяти вице-премьеров останутся на своих местах трое – Виталий Мутко, Ольга Голодец и Дмитрий Козак. Можно предположить, что их работа признана успешной, но каждый из них поменяет сферу своей деятельности, в которой прежде преуспел. Мутко вместо спорта будет отвечать за строительство, Голодец оставит социалку и получит спорт и культуру, а Козак станет куратором энергетики и промышленность, а не регионов и жилищного строительства. Вы видите логику?

А логика есть. Глава государства (именно он, а не бессменный премьер) как бы показывает - да хоть раком всех поставлю, а будет по-моему.

На должность первого вице-премьера, который будет заниматься экономикой и финансами, Медведев предложил главу Минфина Антона Силуанова. Глава счетной палаты Татьяна Голикова станет вице-премьером по соцполитике. Алексей Гордеев уже в который раз займет должность зампреда по сельскому хозяйству. Замминистра обороны Юрий Борисов предложен на пост зама, курирующего ОПК вместо Рогозина. Главой аппарата правительства станет Чуйченко.

Все назначения понятные, общее одно - ни один из новых вице-премьеров не является политиком, любого из них можно заменить хоть завтра, ни за одним из них не стоит хоть какая-то политическая сила. Назначенцы. Царедворцы. Бюрократы. 

Обсуждать министров нет вообще никакого смысла. Политика в плане влияния общества на деятельность государства закончилась вообще. Две фракции Госдумы заявили, что будут голосовать против нового правителства - это абсолютно пофигу! После 15.00 правительство Медведева сменит правительство Медведева в плановом порядке. И с высокой степенью вероятности в следующем парламенте больше не будет ни справороссов, ни зюгановцев. Такую задачу уже озвучил Кириенко, а у него все пока получается.

Публичная политика в Росфедерации уже давно стала явлением декоративным а сейчас стала уже и просто ненужной. А зачем она, если можно править как Назарбаев или Алиев? 

Результаты президентской кампании показали, что можно в принципе нарисовать любой результат, и "пипл схавает". Если считать за всенародное возмущение постановочный протест Навального с разгоном переодетыми в казаков сотрудниками "органов" и представителями патриотической общественности Крыма и эмигрантами с Украины, то все тоже в полном порядке - "Болотная-лайт" вышла на уровне выступления Грудинина в роли "народого кандидата".

Политика убита, и на ее братской могилке устраиваются мистерии. Исторические реконструкции. Шагают "бессмертные полки" с фотографиями давно почивших героев.

Единственный политик в стране - Леша Навальный, тоже все больше приобретающий черты симулякра, эдакий орвеловский Эммануэль Голдстейн, враг государства № 1.

Путин может говорить все, что ему заблагорассудится, хоть отправить экспедицию на Марс, хоть увеличить продолжительность жизни россиян до 10 лет, хоть объявить период провалов и поражений - эпохой государственного величия и успеха.

Путин велел никому не помирать в ближайшие 6 лет

"...рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое. И отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину. Все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты", - говорит Путин, а в это время ряженые казаки лупцуют нагайками студентов, прямо в центре Москвы, в километре от Большого кремлевского дворца.

"Мы должны расширять пространство свободы для предпринимателей и ученых, для людей творческого труда и активных неравнодушных граждан. Для всех, кто стремится к обновлению. Рассчитываю здесь на новые идеи, на дерзновенность нашей молодежи, на ее способность стать настоящими лидерами перемен".

И нагайкой по жопе! А потом еще "двушечку", в целях творческого поиска на тюремной параше.

***

Скажите, а в такой стране нужен ли вообще ФОРУМ.мск? Зачем политический ресурс там, где политика ассоциируется со словом "крамола"?

Зачем высказывать какие-то мысли там, где это никак не востребуется?

Путин же ясно сказал, классической формулой князя Трубецкого о "сбережении народа" - вот вам корыто, жрите. Чего вам еще?

"Зачем стадам дары свободы"?

Корыто обещали наполнять баландой регулярно, качество брюквы будет улучшаться, привес и поголовье будет расти. Чего еще?



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 21
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
СЛАБО БЬЕШЬ! заорал Баран и начал п-ить электрошитовую
Крон Принц Пафнутийь Васильевич написал 08.05.2018 10:58
Форум конешно же нужен, но не краснокоричневая Блевотина. И страну сделал именно такой коммунистический отряд первым вошедший в Дебальцево, это как образ вашей деятельности, всей деятельности. Тупая пропаганда г о в н а совецкого . Постоянные палки в колеса демократии, либералам, по поводу и без.
Весь этот бл народ, не желающий жить по закону, тож не фунт лиха, но это не снимает ответственности за пропаганду тупого голимого г о в на совецкого.
Бывай! С у к а!!
Ответить
(без названия)
Святой Пигидий написал 08.05.2018 10:53
Хм... интересно тов.Баранов прозревает: "Политика кончилась..." А когда у путлерастов была ПОЛИТИКА? Когда Крым аннексировали? Или когда ихтамнеты гадили (и продолжают гадить!) на Украине? Или, может, политика - это сирийская авантюра? Политика кончилась не сегодня и не вчера - она кончилась давно. И Крым, и Лугандония, и Сирия - это не политика, а распальцовка одного-единственного гопника, страдающего комплексом неполноценности. Причем, это в лучшем случае - если иметь в виду, что гопник не засланный казачок, обслуживающий интересы международного капитала и в интересах этого капитала последовательно реализующий программу УТИЛИЗАЦИИ РОССИИ. Это в лучшем случае - если просто комплексующий гопник, дорвавшийся до ничем не ограниченной кормушки. Но ПОЛИТИКИ в любом случае нет уже давно - она не сегодня кончилась...
Ответить
(без названия)
Юриймск45 написал 08.05.2018 10:33
Если бы по жопе... На известной фотке кизяк бьет нагайкой живого человека со спины по шее, вообще-то...
Ответить
Re: Политика закончилась в октябре 1917 года
хаха написал 08.05.2018 10:13
Смешной дурачок, все с большевиками борется
Ответить
Политика закончилась в октябре 1917 года
С тех пор и так и ЖРЁМ! написал 08.05.2018 10:02
Поправьте свое летоисчисление, ув.тов.Баранов!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы счастливы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Назначение Мутко вице-премьером по строительству рассмешило даже единороссов
Назначение Мутко вице-премьером по строительству р...
08.05.2018
Воздаяние за Новороссию
Воздаяние за Новороссию
07.05.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бензин в РФ дорожает рекордными темпами (0)
Тайна нагайки (пошло ли что не так?) (1)
Политика кончилась. Жрите (5)
Назначение Мутко вице-премьером по строительству рассмешило даже единороссов (3)
В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, оба пилота погибли (2)
Путин велел никому не помирать в ближайшие 6 лет (26)
Пензенские чиновники спровоцировали стихийную акцию (3)
Медведев назвал новый состав правительства (14)
Путин оставил Медведева премьером еще на 6 лет (21)
СБУ обвиняет армию РФ в обстреле Мариуполя в 2015-м (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Политика убита, и на ее братской могилке устраиваются мистерии
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Здесь был Вася!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Можно сказать, эффективность исполнения указов увеличится в целых 11 раз!
Максим Калашников Максим Калашников: Нет, не надену я их полосатую ленточку. И на марш не пойду. Дома героев помяну
Максим Калашников Максим Калашников: Будет вам Димон. Памяти Мусина. От Максима Калашникова и АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss