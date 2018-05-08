Политика кончилась. Жрите

Дмитрий Медведев сегодня будет переназначен на пост премьер-министра правительства. Никаких неожиданностей, никаких вариантов. Произойдет это после 15.00 по московскому времени.

Из девяти вице-премьеров останутся на своих местах трое – Виталий Мутко, Ольга Голодец и Дмитрий Козак. Можно предположить, что их работа признана успешной, но каждый из них поменяет сферу своей деятельности, в которой прежде преуспел. Мутко вместо спорта будет отвечать за строительство, Голодец оставит социалку и получит спорт и культуру, а Козак станет куратором энергетики и промышленность, а не регионов и жилищного строительства. Вы видите логику?

А логика есть. Глава государства (именно он, а не бессменный премьер) как бы показывает - да хоть раком всех поставлю, а будет по-моему.

На должность первого вице-премьера, который будет заниматься экономикой и финансами, Медведев предложил главу Минфина Антона Силуанова. Глава счетной палаты Татьяна Голикова станет вице-премьером по соцполитике. Алексей Гордеев уже в который раз займет должность зампреда по сельскому хозяйству. Замминистра обороны Юрий Борисов предложен на пост зама, курирующего ОПК вместо Рогозина. Главой аппарата правительства станет Чуйченко.

Все назначения понятные, общее одно - ни один из новых вице-премьеров не является политиком, любого из них можно заменить хоть завтра, ни за одним из них не стоит хоть какая-то политическая сила. Назначенцы. Царедворцы. Бюрократы.

Обсуждать министров нет вообще никакого смысла. Политика в плане влияния общества на деятельность государства закончилась вообще. Две фракции Госдумы заявили, что будут голосовать против нового правителства - это абсолютно пофигу! После 15.00 правительство Медведева сменит правительство Медведева в плановом порядке. И с высокой степенью вероятности в следующем парламенте больше не будет ни справороссов, ни зюгановцев. Такую задачу уже озвучил Кириенко, а у него все пока получается.

Публичная политика в Росфедерации уже давно стала явлением декоративным а сейчас стала уже и просто ненужной. А зачем она, если можно править как Назарбаев или Алиев?

Результаты президентской кампании показали, что можно в принципе нарисовать любой результат, и "пипл схавает". Если считать за всенародное возмущение постановочный протест Навального с разгоном переодетыми в казаков сотрудниками "органов" и представителями патриотической общественности Крыма и эмигрантами с Украины, то все тоже в полном порядке - "Болотная-лайт" вышла на уровне выступления Грудинина в роли "народого кандидата".

Политика убита, и на ее братской могилке устраиваются мистерии. Исторические реконструкции. Шагают "бессмертные полки" с фотографиями давно почивших героев.

Единственный политик в стране - Леша Навальный, тоже все больше приобретающий черты симулякра, эдакий орвеловский Эммануэль Голдстейн, враг государства № 1.

Путин может говорить все, что ему заблагорассудится, хоть отправить экспедицию на Марс, хоть увеличить продолжительность жизни россиян до 10 лет, хоть объявить период провалов и поражений - эпохой государственного величия и успеха.

Путин велел никому не помирать в ближайшие 6 лет

"...рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое. И отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину. Все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты", - говорит Путин, а в это время ряженые казаки лупцуют нагайками студентов, прямо в центре Москвы, в километре от Большого кремлевского дворца.

"Мы должны расширять пространство свободы для предпринимателей и ученых, для людей творческого труда и активных неравнодушных граждан. Для всех, кто стремится к обновлению. Рассчитываю здесь на новые идеи, на дерзновенность нашей молодежи, на ее способность стать настоящими лидерами перемен".

И нагайкой по жопе! А потом еще "двушечку", в целях творческого поиска на тюремной параше.

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Скажите, а в такой стране нужен ли вообще ФОРУМ.мск? Зачем политический ресурс там, где политика ассоциируется со словом "крамола"?

Зачем высказывать какие-то мысли там, где это никак не востребуется?

Путин же ясно сказал, классической формулой князя Трубецкого о "сбережении народа" - вот вам корыто, жрите. Чего вам еще?

"Зачем стадам дары свободы"?

Корыто обещали наполнять баландой регулярно, качество брюквы будет улучшаться, привес и поголовье будет расти. Чего еще?