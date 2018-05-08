Тайна нагайки (пошло ли что не так?)

Использование нагаек при разгоне "антицаристской" демонстрации дало семантику такой густоты, что может быть расценено только как проявление острого приступа политического кретинизма.

В России это осознаётся ещё не так, даже сейчас, но для Запада, особенно для Америки и Израиля - образ казака с нагайкой тождественен нашему образу гитлеровского штурмовика с дубинкой или эсэсовца. Эпический такой мем... Что хотите - прадеды бежавших от погромов и тех нагаек...

У меня есть две версии этого акта "морально-политического суицида власти".

Первая. Собянинцы, будучи носителями куда более фашизированной ментальности, нежели путинисты, создав свой SS, уже обкатанный при разгоне протестов против застройки московских парков, решили его использовать на полную, пользуясь общей установкой Кремля на "жесткач".

Тем более, что план нанять "титушек" - спортшколу - только что скандально провалился.

Что же касается либеральной общественности и западных медиа, то они собянинцев так же мало интересуют как в своё время Гиммлера осуждающие статьи в "Таймс" или "Правде".

И ведь расчёт "мосгофашизма" почти удался: из всей либерально- (а также - "левой")политической и тусовки и правозащитного комьюнити с резким осуждением фашистско-погромных действий по горячим следам не выступил почти никто НИКТО.

Официальное заявление последовало только от "грудининца" М.Л.Шевченко - как члена президентского совета по "правам человека".

Проглотили... В обоих смыслах...

Вторая. Накануне 5 мая власти точно знали, что силового сопротивления громилам не будет. Это только раньше на больших демократических митингах были дружины из "Живого кольца", "Отряда "Россия" и других ветеранов Августа 1991.

Поэтому решили занять "намоленное" демократическое место - памятник Нашему Всему своей контрдемонстрацией - как писали советские газеты полвека назад про противников Пражской весны - "здоровых сил". А "патриотическую" гопу решили прикрыть своими официальными "охранными отрядами" - московскими "хуторянами" и "станичниками".

Однако они не ждали такого числа демонстрантов на Пушке - думали, что будет вот это позже объявленное Петровкой число в 1,5 тыс.: школота, которая с воплями разбежится от дюжих штурмовиков.

А "охранные отряды" взяли с собой "спецсредства" - подаренные Собяниным нагайки. И с удовольствием пустили их вход против "либеральной мрази" (как выразился представитель столичного ведомства, пытаясь нанять "качков"). До АП и ФСБ же планы пройтись семихвостой плеточкой по "врагам народа" не доводили...

Я не думаю, что надежда была спровоцировать силовое сопротивление собянинским штурмовикам и раздуть из этого "поджог рейхстага".

Другое дело, что молодые горячие головы решать, что надо срочно формировать "дружины самообороны". Из которых с помощью провокаторов немедленно сделают "боевые организации". А это даст формальную возможность обвинять в экстремизме всех подряд, и легально следить за всеми, получая санкции на ОРМ в суде.

Очень важно вспомнить опыт американских демонстрантов из движения за гражданские права и против войны в Индокитае полувековой давности, на которых нападали не только полицейские, но и помощники шерифов с собаками и даже бичами (на Юге). Тогда демонстранты брались за руки, садились на землю и громко пели свой знаменитый гимн "We shall overcome" (Все преодолеем).