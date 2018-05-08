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Московский листок

Бензин в РФ дорожает рекордными темпами

Опубликовано 08.05.2018 в разделе комментариев 0

Бензин в РФ дорожает рекордными темпами

Темпы роста цен на бензин в апреле были самыми высокими с начала года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата. С 26 марта по 26 апреля самый популярный в РФ бензин Аи-92 подорожал сразу на 0,59 руб. до 38,65 руб. за 1 литр. При этом, за предыдущие три месяца цены на топливо не только не росли, а даже снизились на 0,02 руб. Бензин Аи-95 в апреле подорожал в 20 раз быстрее, чем за январь-март, вместе взятые, его средняя стоимость сейчас составляет 41,65 рубля.

Практически выровнялось с Аи-95 по цене дизельное топливо, подорожав на 0,63 руб. до 41,60 за 1 л (рост в январе – марте – 0,26 руб.).

Цены на столичных АЗС растут почти вдвое быстрее. Согласно данным Московской топливной ассоциации, со 2 апреля по 3 мая стоимость Аи-92 выросла на 1,25 руб. за 1 л, Аи-95 – на 1,21 руб., ДТ – на 1,26 руб. За первую неделю мая цена за 1 л обеих марок бензина подскочила еще на 0,21 руб., а ДТ – на 0,2 руб.

По словам гендиректора агентства «Аналитика товарных рынков» Михаила Турукалова, резкий скачек цен на бензин объясняется тем, что нефтепродукты в последние месяцы выгоднее экспортировать, чем продавать в России. Кроме того, на цену топлива влияют традиционные весенние ремонты на НПЗ и сезонное увеличение спроса. По его словам, розничные цены продолжат расти, причем темпы роста в ближайшие недели будут ускоряться, а по итогам года цены на бензин и ДТ могут опередить инфляцию в разы.

По данным Росстата, инфляция с начала года к концу апреля составила 1,2%. Цены на Аи-92, Аи-95 и ДТ за тот же период выросли на 1,5% для обеих марок бензина и на 2,2% для ДТ.

 



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