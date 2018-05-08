Фан-зон ЧМ-2018 в МГУ обойдется столичному бюджету в 1,2 млрд рублей

Проведение Фестиваля болельщиков ФИФА на Воробьевых горах обойдется московским налогоплательщикам в 1,2 млрд рублей. Это следует из тендеров, размещенных на сайте госзакупок.

Больше всего – 676 млн рублей – потратят на монтаж самого временного городка фан-зоны: сцены, экрана, колонок, ограждения и временных павильонов. 237 млн выделено на культурно-развлекательную программу для гостей фан-зоны у МГУ, еще 77 млн потратят на обеспечение безопасности и работу досмотровых пунктов во время Фестиваля болельщиков. 84 млн уйдет на монтаж и обеспечение работы беспроводной сети вай-фай. 82 млн столичные власти потратят на рекламную кампанию фан-зоны: 3 тысячи плакатов с рекламой фан-феста будут размещены на биллбордах и остановках общественного транспорта по всей Москве, платная реклама фан-феста появится у 56 крупнейших блогеров, а общее количество подписчиков тематических пабликов фан-феста во вконтакте и инстаграме должно достичь 700 тысяч человек. Еще 10 млн рублей потратят на страхование организаторов в случае нанесения вреда здоровью или имущества во время Фестиваля болельщиков: страховая сумма составляет 10 млн долларов. Помимо этого, объявлены несколько десятков мелких тендеров от 1 до 10 млн рублей на обеспечение операционной деятельности Фестиваля болельщиков.

Как отмечают студенты МГУ, 1,2 млрд - неоправданно высокая цена для мероприятия, основной целью которого является получения прибыли спонсорами Чемпионата за счет продажи своей продукции. «1,2 млрд рублей – это ежемесячное бюджетное финансирование 50-тысячного МГУ, включая стипендии, зарплату преподавателям и научные исследования. Мотивы столичных властей, тратящих на организацию коммерческого спонсорского мероприятия в месте, вызывающем явное недовольство у коллектива университета, такую же сумму, сколько выделяется государством ведущему вузу страны, не очень понятны студентам и преподавателям МГУ».

Напомним, студенты и сотрудники МГУ борются за перенос фан-зоны для Фестиваля болельщиков ФИФА ЧМ-2018 с мая 2017 года, когда впервые стали известны планы властей на размещение фан-зоны на Воробьевых горах. Инициативная группа многократно обращалась в государственные органы, а в феврале 2018 года перешла к акциям протеста.

Строительство фан-зоны затрагивает территорию от Университетской площади до Смотровой площадки. Там планируется открыть пешеходную зону с торговыми палатками, сцену с видеоэкраном, светомузыкальный фонтан.