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Московский листок

Лидер армянских протестов Никол Пашинян стал премьером

Опубликовано 08.05.2018 в разделе комментариев 2

Лидер армянских протестов Никол Пашинян стал премьером

Парламент Армении избрал лидера оппозиционного движения, депутата от оппозиционного блока «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром республики. За него проголосовали 59 депутатов при необходимых 53. Против господина Пашиняна выступили 42 депутата.

1 мая в ходе голосования в парламенте Пашинян набрал только 45 голосов. Тогда его кандидатуру отказалась поддержать правящая Республиканская партия Армении. Это вызвало очередную волну протестов. В результате было принято решение о повторном голосовании. В Республиканской партии заверили, что обеспечат необходимое количество голосов для избрания Пашиняна на пост премьер-министра, хотя по-прежнему против его кандидатуры.

"Для урегулирования ситуации в стране мы приняли политическое решение, и в пользу Пашиняна от нашей фракции проголосуют 11 депутатов. Мы против, но проголосуем за", - цитирует Интерфакс руководителя фракции Республиканской партии Ваграма Багдасаряна.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Оленевод написал 08.05.2018 14:16
Посмотрим. Несколько лет назад и на Украину смотрели с надеждой и завистью.
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(без названия)
стоик1164 написал 08.05.2018 13:56
Люди в Армении выступили против местных сортирных Карликов и победили?
.
Люди на Украине до сих пор под игом сионистов-преступников Порошенок?
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