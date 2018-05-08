Лидер армянских протестов Никол Пашинян стал премьером

Парламент Армении избрал лидера оппозиционного движения, депутата от оппозиционного блока «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром республики. За него проголосовали 59 депутатов при необходимых 53. Против господина Пашиняна выступили 42 депутата.

1 мая в ходе голосования в парламенте Пашинян набрал только 45 голосов. Тогда его кандидатуру отказалась поддержать правящая Республиканская партия Армении. Это вызвало очередную волну протестов. В результате было принято решение о повторном голосовании. В Республиканской партии заверили, что обеспечат необходимое количество голосов для избрания Пашиняна на пост премьер-министра, хотя по-прежнему против его кандидатуры.

"Для урегулирования ситуации в стране мы приняли политическое решение, и в пользу Пашиняна от нашей фракции проголосуют 11 депутатов. Мы против, но проголосуем за", - цитирует Интерфакс руководителя фракции Республиканской партии Ваграма Багдасаряна.