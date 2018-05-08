Власти Москвы открестились от казаков, избивавших людей 5 мая

Люди в казачьей форме, принимавшие участие в избиении участников несанкционированной акции протеста 5 мая в центре Москвы, не имеют отношения к столичным властям, заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

"В расчете сил и средств по обеспечению безопасности никаких казаков, естественно, не было. Они не привлекались ни властью, ни полицией для обеспечения общественного порядка (5 мая в центре Москвы)", - цитирует Черникова Интерфакс.

"Мое мнение, как руководителя департамента региональной безопасности - на любом незаконном мероприятии никто не должен присутствовать. Никто не должен был нарушать закон, приходить на Тверскую улицу, мешать горожанам и гостям отдыхать и проводить свой досуг в канун праздников", - пояснил чиновник.

В тоже время он не стал отрицать, что столичное правительство поддерживает казачьи объединения. "Они участвуют и в охранной деятельности, работают в этой сфере, имеют на это полное право", - заявил СЧерников.

Напомним, в субботу 5 мая в нескольких городах России состоялись протестные акции "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", всего в 27 городах на акциях полицейские задержали 1600 человек, в том числе случайных прохожих.

В Москве на Пушкинской площади при разгоне несанкционированной акции, помимо бойцов ОМОН участвовали вооруженные нагайками казаки и активисты провластных организаций.

Позже издание The Bell выяснило, что участвовавшие в стычках с протестующими казаки оказались связаны с мэрией города.

Согласно информации о госзакупках, в 2016-2018 годах «Центральное казачье войско» получило от департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы три контракта на 15,9 млн рублей. На эти деньги участники организации тренировались обеспечивать безопасность при проведении публичных и массовых мероприятий, в частности, задерживать людей.

Кроме того, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2016 и 2017 годах "Центральное казачье войско" получало от министерства культуры РФ по 3 миллиона рублей субсидий.