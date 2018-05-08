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Московский листок

Медведев оценил новый майский указ Путина в 8 трлн рублей

Опубликовано 08.05.2018 в разделе комментариев 4

Медведев оценил новый майский указ Путина в 8 трлн рублей

Для исполнения нового майского указа президента Владимира Путина потребуется как минимум 8 трлн руб. до 2024 года, заявил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с фракцией КПРФ. "До 2024 года на все эти расходы необходимо собрать минимум 8 трлн руб… В рамках этих средств эти задачи будем и решать", - цитирует Медведева РБК.

При этом он подчеркнул, что "провел десяток совещаний", чтобы обеспечить финансирование новых указов. "Минимальные средства мы нашли", - отметил Медведев.

Напомним, после вступления в должность президента Владимир Путин подписал новый майский указ, который должен быть выполнен до 2024 года.

В документе обозначено 12 приоритетных проектов, которые правительство должно разработать или скорректировать до 1 октября.

В частности, президент поручил снизить вдвое уровень бедности, повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет, улучшить жилищные условия не менее чем для 5 млн семей в год.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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у Собянина отобрать 2,5 триллиона,что он тратит на уйню с плиткой и метро.
еще раскулачить друзей Утина написал 08.05.2018 15:51
вот и не только 8 триллионов,а все 88 триллионов.
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быстренько
чугуний написал 08.05.2018 15:44
Как быстренько ДАМ все посчит ал! Видимо, и себя не забыл.
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(без названия)
КТФ написал 08.05.2018 15:09
Страна раком
А во главе страны
Опять эта сладкая парочка (вова+дима)!
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(без названия)
стоик1163 написал 08.05.2018 15:04
РАСПИЛ будет великим?
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