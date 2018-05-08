Медведев оценил новый майский указ Путина в 8 трлн рублей

Для исполнения нового майского указа президента Владимира Путина потребуется как минимум 8 трлн руб. до 2024 года, заявил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с фракцией КПРФ. "До 2024 года на все эти расходы необходимо собрать минимум 8 трлн руб… В рамках этих средств эти задачи будем и решать", - цитирует Медведева РБК.

При этом он подчеркнул, что "провел десяток совещаний", чтобы обеспечить финансирование новых указов. "Минимальные средства мы нашли", - отметил Медведев.

Напомним, после вступления в должность президента Владимир Путин подписал новый майский указ, который должен быть выполнен до 2024 года.

В документе обозначено 12 приоритетных проектов, которые правительство должно разработать или скорректировать до 1 октября.

В частности, президент поручил снизить вдвое уровень бедности, повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет, улучшить жилищные условия не менее чем для 5 млн семей в год.