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Московский листок

Россию ждет дефицит специалистов

Опубликовано 08.05.2018 в разделе комментариев 0

Россию ждет дефицит специалистов

Кадровый кризис, который угрожает мировой экономике, приведет к масштабному дефициту специалистов в России, сообщает РБК со ссылкой на исследование глобальной консалтинговой компании в сфере управления персоналом Korn Ferry Hay Group.

По прогнозам экспертов, в регионе ЕМЕА (Европа, включая Россию, Ближний Восток, Африка) дефицит специалистов к 2030 году превысит 14,3 млн человек, в связи с этим экономика стран региона потеряет $1,906 трлн недополученной прибыли.

Отмечается, что Россия попала в тройку стран по масштабам проблемы в регионе EMEA после Германии (дефицит 4,9 млн человек к 2030 году) и Великобритании (3 млн человек). По данным исследования, к 2030 году дефицит квалифицированных кадров достигнет 2,8 млн человек, что составит 7,4% от общего числа специалистов. Потери российской экономики к 2030 году исследователи прогнозируют на уровне $297,1 млрд.

"В России ситуация выглядит немного иначе, чем в среднем, — особенно остро будет ощущается нехватка квалифицированных специалистов с высшим или средним специальным образованием. При этом рядового производственного и технического персонала достаточно", - пояснил изданию эксперт Korn Ferry Hay Group Денис Круглов. По его словам, уже сейчас в России чувствуется кадровый дефицит по ряду специальностей, больше всего не хватает аналитиков данных, программистов, технических специалистов.

 



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