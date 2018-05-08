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Московский листок

Медведев вновь стал премьер-министром

Опубликовано 08.05.2018 в разделе комментариев 1

Медведев вновь стал премьер-министром

Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Дмитрия Медведева председателем правительства России. Его кандидатуру поддержали 374 депутата, представляющих фракции "Единой России" и ЛДПР. 56 парламентариев из фракций КПРФ и "Справедливой России" проголосовали против.

Перед голосованием Владимир Путин представил депутатам исполняющего обязанности председателя правительства. Президент дал высокую оценку предыдущей деятельности Медведева на посту главы правительства и попросил парламентариев поддержать внесенную им кандидатуру.

"Несмотря на все сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сохранить перспективы развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу", - заявил Путин отметив, что премьер "не нуждается в особом представлении" так как последние шесть лет он возглавлял правительство страны.

Почти сразу после окончания пленарного заседания президент подписал указ о назначении Медведева премьер-министром, теперь тот должен приступить к формированию правительства.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Надо ж! Какая неожиданность!
-Что это? написал 08.05.2018 20:46
Нее, Путин определенно непредсказуем в своих решениях!
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