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Московский листок

Путин уже не самый влиятельный человек мира

Опубликовано 08.05.2018 в разделе комментариев 3

Путин уже не самый влиятельный человек мира

Президент Владимир Путин впервые за пять лет утратил позицию самого влиятельного человека в мире по версии Forbes. В новом рейтинге, представленном на сайте издания, он оказался на второй строчке, уступив лидерство председателю КНР Си Цзиньпину. Президент США Дональд Трамп, занимавший до этого вторую строчку, опустился на третье место.

По мнению составителей рейтинга, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая добился изменений в Конституции страны и тем самым "беспрецедентно усилился" за время после правления председателя Мао Цзэдуна.

В первой десятке самых влиятельных людей мира также оказались канцлер Германии Ангела Меркель, основатель Amazon Джефф Безос, папа римский Франциск, основатель Microsoft Билл Гейтс, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер Индии Нарендра Моди, сооснователь Google Ларри Пейдж.

При составлении рейтинга самых влиятельных персон Forbes учитывает, на скольких людей кандидат оказывает влияние, какой объем финансовых ресурсов он контролирует, в скольких сферах жизни влиятелен и как использует свою власть.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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лажа
чугуний написал 08.05.2018 22:19
Что за бред? Какого мира?-трет ьего,первого, древнего, кримина льного? Никогда он не обладал никаким влиянием! Вся эта империалистическая журналист ика ему грубо льстит и держит на крючке компромата.
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(без названия)
стоик1163 написал 08.05.2018 21:11
Полония и Новичка на всех хватит?
сортирный Карлик , хоть и урод, но мстительный?
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обидели нашего мальчика
корнхолио написал 08.05.2018 21:04
теперь писец форбсу
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