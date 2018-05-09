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Московский листок

Другой оппозиции у нас для вас нет, г-н Путин

Опубликовано 09.05.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 5

путин выборы инаугурация
Другой оппозиции у нас для вас нет, г-н Путин

Падение и оподление Зюганова

Трое суток прошло после зверского подавления с помощью «казаков» молодежной акции протеста на Тверской «Он нам не царь».

Трое суток молчит «защитник униженных и оскорбленных» партайгеноссе Зюганов. Молчит и его «ленинский президиум ЦК».

Это все что нужно знать о КПРФ и ее бессменном лидере, 25 лет беззаботно протирающем штаны в Госдуме.

Можно не симпатизировать лично А.Навальному. Можно не вставать на шествиях в ряды его сторонников, хотя нужно. Но почему нельзя осудить избиение и аресты полицаями несовершеннолетних подростков, которые уже осудил весь мир?

На встрече гаранта с шефами избранных в Думу партий в сентябре 2016 г. Зюганов полностью себя разоблачил. Без всякого зазрения совести раболепно оповести, что задача его партии - укреплять вертикаль власти и повышать авторитет президента. И не сгорел со стыда.

Два года назад президент создал лично подчиненную себе Росгвардию, хотя Конституция страны не наделяет его правом формирования новых родов и видов войск. Его охраняют около 500 тыс. «гвардейцев», а еще ФСБ, ФСО и СБП. Так чего бояться?

И все равно в его репликах то и дело проскакивает страх перед уличными «майданами», которые-де и могут лишить его власти. Хотя на митингах у «навальнят» не бывает с собой даже рогатки. А на местах нет никаких организованных структур.

Многим на пресс-конференции 17 декабря запомнилась семейная сцена между ним и «крестницей» Ксюшей, которую он впервые увидел еще 9-летней девочкой в 1990 г. Это когда после КГБ пришел к мэру Собчаку устраиваться на работу. С тех пор и стал «другом семьи».

Получив микрофон, разбитная девица эпатажно спросила: «Я против несменяемости власти. Быть оппозиционером в России опасно, люди знают, что тебя либо убьют, либо посадят. Неужели власть боится честной конкуренции?».

В ответ «крестный отец» начал разглагольствовать о том, что оппозиция должна выйти с «ясной, понятной людям программой позитивных действий».

Простите, а почему президент должен решать, с какой программой должна выходить к народу оппозиция? Разве Ленин программу РСДРП с царем согласовывал?

И далее: «Вы хотите, чтобы мы проживали от одного Майдана к другому, вы хотите попыток государственного переворота?»

В этом страхе весь хозяина Кремля.

 

«Избиение младенцев»

Сегодня люди ждут от г-на Путина четкой реакции на аресты и избиения 5 мая по стране участников акций «Он нам не царь». Тем более, столько наговорил инаугурационной речи про расширение правового пространства, прав и свобод граждан.

Насилие силовиков - это и удар по «Десятилетию детства», которое он объявил 29 мая прошлого года. Где его программа, кстати?

Либо глава государства даст по рукам организаторам и исполнителям избиений и арестов ни в чем не повинных студентов и школьников, либо... молчаливо присоединится к бандитам.

А пока получаю на портале вопрос на свою заметку: «Я такой же противник применения силы. Но скажите, а как на месте мэрии вы поступите, когда загорятся покрышки»? Отвечу для четкости по пунктам (оценочные суждения):

1. Не бойтесь, покрышки на Тверской не загорятся. Это власть куста боится, а нам с вами нечего терять, кроме своих цепей.

2. «Смутьян» Навальный и другие закоперщики шествий заранее анонсируют свои акции протеста. Так что пацанов с покрышками, если что, банально блокируют при входе в метро, автобусы и т.д. Нагонят пожарных машин. Активистов заранее арестовывают уже сейчас.

3. Нам показывают снимки, как на диком Западе полиция жестко подавляет митингующих. При этом умышленно «забывают» добавлять, когда это происходит. А происходит тогда, когда провокаторы и прочие буйные начинают бить витрины магазинов, поджигать и переворачивать машины. Ту полиция, конечно, должна действовать решительно.

4. Наши ребята не поджигали покрышки все 25 лет броска России в «бандитский капитализм» и насаждения платного высшего образования, хотя по Конституции оно бесплатное. Терпение их и их родителей беспредельно.

5. Даже во время «революции пиз-ых шуб» 2011-2012 гг. студенты и школьники не поджигали покрышек, хотя недовольство тогда бесчестными выборами было у всех огромное.

6. В Киеве Майдан начинали депутаты Рады, которые обладали неприкосновенностью. Так что применять против них силу президент Янукович по закону не мог.

Однако как двурушник и трус по натуре, он испугался, когда уличный протест стал перерастать в государственный переворот. Когда улица начала предъявлять ему ультиматумы, а профашистское бандеровское подполье стало показывать свое мурло. Тут надо было действовать решительно - по закону и Конституции.

7. Наша ГосДума формируется незаконной Администрацией президента и полностью ей подконтрольна.

8. Вы же видите: на шествиях ФБК не бывает ни федеральных, ни московских депутатов. Если бы они шли в первых рядах протестующих, избиений, полагаю, не было бы.

9. Все постсоветские годы США вкладывали в бывшие союзные республики миллиарды долларов, чтобы получить там свое влияние. В том числе и в панов Ющенко и Порошенко...

10. Ельцин разогнал Министерство по делам СНГ, а Путин - Миннац. У него нет никакой политики в отношении бывших союзных республик, кроме одной - гоните «бабло» за нефть и газ.

Между тем, известный лидер РОСа Сергей Бабурин еще 15-20 лет назад сказал: «Интересы России там, где есть русские. Потому что они - самая разделенная нация».

11. Под диктовку олигархов Путин остановил создание Союзного государства с Белоруссией. Мало того, объявил братскому белорусскому народу в 2007-м «газовую войну». Это же неслыханно! Случайно? На радость Госдепу, а, может, и под его диктовку.

12. И главное. Россия по Конституции - социальное правовое государство с республиканской формой правление. То есть главенствующим должен быть парламент, а не президент со своим окружением беспредельно жадных «виолончелистов» и министров.

Вот и нужно проводить социальную политику в интересах всего народа, а не кучки олигархов и хапуг, распродающих Россию направо и налево.

В 2000 г. в стране было 6-7 долларовых миллиардеров, сейчас 107. При такой политике нувориши всегда будут бояться «майданов», горящих покрышек и подстрекать Кремль к расправам над участниками оппозиционных митингов.

Надо устранять причины массового возмущения людей, а не стремиться «проучить» недовольных омоновскими дубинками и «казацкими» нагайками.

Надо идти на контакты даже с самой радикальной молодежью, потому что другой у нас нет.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Re: Блогеру
!!!!!TOTQ!--JASNO TAKI DA!!!& написал 09.05.2018 01:26
"Другой оппозиции у нас для вас нет, г-н Путин"
- Точно! И власть - таки гав-но и опозиция - гав-но и фекальные массы - тоже гав-но - таки сплошная гармония! То таки да!
\\\/\\/\/\///\"Трое суток прошло после зверского подавления с помощью &#171;казаков&#187; молодежной акции протеста на Тверской &#171;Он нам не царь&#187;."
- То таки "Они же дети!" А зюганов молчит, как индийская гробница! Кстати, за майдановских бандерофашистов он тоже таки ни разу не вступился, когда они сражались с кровавым режимом януковича - то таки да...... То таки да... Недаром безголовенко его таки пригвоздил... То таки да...
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Re: Блогеру
корнхолио написал 09.05.2018 00:37
проголосовали ли?!!!! Не надо так плохо думать о русских.
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Блогеру
Крамольник написал 09.05.2018 00:33
"Это не оппозиция это враги народа! Они ненавидят Россию! Ненавидят наш народ!"=======================================
За Путина проголосовали всего 52 млн. россиян из 146 млн. населения. И всех, не проголосовавших за Путина, ты считаешь врагами народа? А не сам ли ты, и тебе подобные хомячки с набитыми халявным зерном защечными мешками есть враги народа?
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прогиб засчитан
корнхолио написал 09.05.2018 00:33
можете получить копеечку у пригожина
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Горькая правда
Блогеръ написал 09.05.2018 00:11
Это не оппозиция это враги народа! Они ненавидят Россию! Ненавидят наш народ!
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