Путин плюнул ветеранам в лицо

Семье Медведева в год подают в три раза больше, чем подарят всем российским ветеранам вместе взятым.

Миллиардер Путин своим указом подал в честь 9-го мая ветеранам на бедность по 10 000 рублей (132 евро). Это меньше, чем месячное детское пособие в побежденной Германии. И в разы меньше, чем государство ежемесячно платит там не проработавшим в жизни ни дня хроническим тунеядцам. Сранивать эту жалкую сумму с пенсиями немецких ветеранов просто неловко.

А в это время принимается решение о многомиллиардной помощи попавшим под санкции российским олигархам. А в это время сотни миллионов тратятся на помпезные шоу и парады в честь «Дня победы». А в это время миллиарды идут на путинскую "патриотическую" пропаганду. А в это время совокупные расходы благотворительных фондов, содержащих семью сиротинушки Димона Медведева, составляют 3 681 545 000 рублей. Это почти в три раза больше, чем государство подаст на 9 мая всем ветеранам России и Балтии вместе взятым (1 273 670 000 рублей), (рассчитано исходя из числа ветеранов в 2017 году, данные википедии). И после этого хотя бы одна путинская гнида посмеет сказать, что все эти победные торжества не отвратительная лицемерная ложь, что в России действительно чтут память войны и заботятся о ветеранах?