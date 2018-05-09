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Московский листок

Путин плюнул ветеранам в лицо

Опубликовано 09.05.2018 автором в разделе комментариев 4

победа предательство
Путин плюнул ветеранам в лицо

Семье Медведева в год подают в три раза больше, чем подарят всем российским ветеранам вместе взятым.

Миллиардер Путин своим указом подал в честь 9-го мая ветеранам на бедность по 10 000 рублей (132 евро). Это меньше, чем месячное детское пособие в побежденной Германии. И в разы меньше, чем государство ежемесячно платит там не проработавшим в жизни ни дня хроническим тунеядцам. Сранивать эту жалкую сумму с пенсиями немецких ветеранов просто неловко.

А в это время принимается решение о многомиллиардной помощи попавшим под санкции российским олигархам.

А в это время сотни миллионов тратятся на помпезные шоу и парады в честь «Дня победы».

А в это время миллиарды идут на путинскую "патриотическую" пропаганду.

А в это время совокупные расходы благотворительных фондов, содержащих семью сиротинушки Димона Медведева, составляют 3 681 545 000 рублей. Это почти в три раза больше, чем государство подаст на 9 мая всем ветеранам России и Балтии вместе взятым (1 273 670 000 рублей), (рассчитано исходя из числа ветеранов в 2017 году, данные википедии).

И после этого хотя бы одна путинская гнида посмеет сказать, что все эти победные торжества не отвратительная лицемерная ложь, что в России действительно чтут память войны и заботятся о ветеранах?



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
3авидонов Николдим написал 09.05.2018 02:16
10 штук дерева это вполне нормальные деньги, на них месяц можно жить.
У ветеринаров той войны есть к тому же льготы по нескольким направлениям, так что грех им жаловаться.
А если честно гутарить, то зачем ветеринарам льготы когда они лизали очко Сралину и загноили огромную срану.
Зачем они убивали немцев когда могли бы сдаться Германии и уся территория ссср сейчас жила бы как Христос за пазухой.
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так
чугуний написал 09.05.2018 02:03
Так гнид надо давить!
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(без названия)
!!!!!TOTQ!--JASNO TAKI DA!!!& написал 09.05.2018 01:36
"Миллиардер Путин своим указом подал в честь 9-го мая ветеранам на бедность по 10 000 рублей (132 евро). Это меньше, чем месячное детское пособие в побежденной Германии. И в разы меньше, чем государство ежемесячно платит там не проработавшим в жизни ни дня хроническим тунеядцам. Сранивать эту жалкую сумму с пенсиями немецких ветеранов просто неловко."
- Таки все правильно - германистанские "ветераны" не пропивали, не просер-али, не предавали свою страну, не отдавали ее браткам и врагам народа на поток и разграбление, а тупые населюки СССР (в том числе - и "ветераны" - таки додумались это сделать, в расчете на то, что им будет море вотки, куча закуски, а работать не надо будет - будут "работать деньги" - то таки да! Получилось таки справедливо - "Дикобразу - дикобразово!" И путин тут почти не причем... То таки да...
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(без названия)
А В ЧЁМ ДЕЛО ТО?? написал 09.05.2018 01:04
ТАК ВЕТЕРАНЫ В ОСНОВНОМ ЗА ПУТИНА И ЕДИНУЮ РОССИЮ ГОЛОСУЮТ!!!!
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