На День победы Америка выходит из ядерной сделки с Ираном

Президент США, вопреки возражениям европейских союзников, объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном, которой шестерка международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) добивалась более десяти лет.

Сделка между шестеркой международных посредников и Ираном предполагала поэтапную отмену всех санкций (как Совбеза ООН, так и национальных) в обмен на предоставление Тегераном беспрепятственного доступа инспекторам на ядерные объекты в течение 25 лет, гарантию отказа от производства высокообогащенного урана и оружейного плутония (Ирану разрешено на ближайшие 15 лет с момента сделки иметь не более 300 килограммов обогащенного до 3,67 процента урана), переоборудования ядерных объектов. Оружейное эмбарго должно сохраняться еще пять лет после заключения сделки. Технологии баллистических ракет Ирану запрещено поставлять восемь лет.

Договор называли "сделка века", Барак Обама считал его своим главным внешнеполитическим достижением.

Став президентом, Дональд Трамп неоднократно грозил выйти из соглашения, заключенного в 2015 году. Не губить результаты более чем десятилетнего труда Трампа убеждали канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер-министр Тереза Мэй и французский президент Эммануэль Макрон. Но не убедили...

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На самом деле именно для России не произошло ничего страшного. Иранская атомная бомба угрожает нам в последнюю очередь, Тегеран даже не первый исламский режим, который получит доступ к ядерному оружию и средствам его доставки - первым стал Пакистан, с которым у РФ куда более сложные отношения, чем с Ираном, к тому же эта страна даже не контролирует полностью собственную территорию, то есть является нестабильным режимом.

Тегеран достаточно стабилен, это уже не тот пассионарный режим, что был в первые годы исламской революции.

Гораздо сложней положение союхников США в регионе, в первую очередь Израиля, который тем не менее выступает за отмену сделки с Ираном. Не исключено, что Израиль попытается воспрепятствовать иранской ядерной программе силой, нанеся удар с воздуха по тем или иным объектам иранской инфрастурктуры.

Ответом будут, конечно, военные действия в Ормузском проливе, который полностью простреливается иранскими ракетами.

Ну а дальше по нарастающей, вплоть до вступления в боевые действия американских войск - если успеют до завершения работы над иранской атомной бомбой - в противном случае это будет уже локальный ядерный конфликт, первый в истории человечества, если не считать атомных бомбардировок американскими войсками японских городов.

В чем логика Америки?

Вероятно, ее президент и его окружение считают, что Америке уже не нужны никакие соглашения ни с кем, поскольку ее военный потенциал позволяет разговаривать с любой страной или даже группой стран с позиций силы.

В чем логика России? Не лезть, куда не нужно, и дать Америке самой обломать зубы об Иран.

А.Б.