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Московский листок

Анатолий Баранов: Риск роста диверсионно-террористической активности есть

Опубликовано 09.05.2018 в разделе комментариев 4

украина война киев
Анатолий Баранов: Риск роста диверсионно-террористической активности есть

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

Так называемое «представительство президента Украины в АРК» разработало проект плана «неотложных мер по противодействию российской агрессии на временно оккупированной территории Украины в Крыму на 2018−2019 годы». Об этом изданию «Обозреватель» рассказал глава ведомства Борис Бабин.

«Этот план будет утвержден и обнародован в ближайшее время, скорее всего в июне», — заявил он. По его словам, в плане предусмотрены вопросы противодействия нарушениям со стороны России «в сфере судоходства и инфраструктурных проектов в Крыму». Бабин также добавил, что после утверждения плана и определения алгоритмов его реализации планируется начать работу над проектом «Стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения».

Кроме того, Бабин оценил идею депутата Верховной Рады Рефата Чубарова «отобрать» у России Крымский мост. «Представитель Порошенко в Крыму» высказал мысль, что подобные предложения станут актуальными лишь после реализации планов по «освобождению» полуострова. «Сейчас мы, к сожалению, немного в других условиях», — заявил он.

На что рассчитывают авторы этих «планов»?

Главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов напоминает, что в Киеве работает украинская «администрация Крыма», работают «органы власти» — люди получают зарплату, соцпакет, жилье.

— Наверное, возникают вопросы, что они там делают? Весь бюджет Украины меньше 100 миллиардов долларов, каждая копейка на счету. Вот и пытаются люди как-то оправдать свое существование, придумывают разные интересные штуки. Причем заведомо утопичные — на реализацию просто денег нет. Впрочем, такая задача и не ставится — важно изобразить видимость кипучей деятельности.

— То есть подобные планы, как и сам факт существования «представительства президента Украины в АРК», виртуальной «прокуратура АРК» это очередной «распил бабла»? Может, Запад еще чего подкинет на борьбу с «агрессией»?

— Я полагаю, что «распил бабла» идет на внутреннем, бюджетном уровне. Понятно, что начальство всех этих фейковых структур ведет себя как любое начальство на Украине, да и в России тоже — воруют. Структуры-то фейковые, а деньги — настоящие.

— По словам Бабина, в документах предусмотрены «вопросы противодействия нарушениям со стороны агрессора в сфере судоходства и инфраструктурных проектов в Крыму». Как будут противодействовать? Захватывать корабли и взрывать инфраструктуру?

— До прямых действий, которые можно истолковать как военные или диверсионные, конечно, не дойдет. Я же не просто так назвал цифру государственного бюджета Украины — она меньше, чем Россия тратит на оборону. Реальный конфликт лоб в лоб для украинских «сбройных сил» смертелен, они это прекрасно понимают. Им нужна беспокоящая тактика, разные заявления, которые заставят Россию предпринимать какие-то действия — ну хотя бы по дополнительной охране инфраструктурных объектов.

Но мы при этом уже столкнулись с украинским терроризмом — помните повреждения линий электропередачи в Крыму или взрывы армейских мин-ловушек в Ростове-на-Дону. Неубедительными являются и итоги расследования массового отравления на Бериевском авиазаводе в Таганроге — человек обиделся и отравил таллием три десятка человек… Так можно и теракт Басаева в Буденновске квалифицировать как «бытовой» — мол, обиделись и захватили больницу.

Риск роста диверсионно-террористической активности есть. 

— А как идея «забрать» Крымский мост?

— Чем масштабней идея, тем легче на ней заработать, вернее, оправдать воровство. Мы, мол, мост за 6 миллиардов отбираем, а вы нам миллион жалеете? Дай миллион, дай миллион! Ничего нового со времен Остапа Бендера. Только турецкоподданный пытался обобрать миллионера Корейко, а Бабин лезет непосредственно в бюджет.

Я бы на его месте еще рассмотрел вопрос о присоединении к Украине Ямало-Ненецкого округа — ведь Украине нужны свои нефть и газ? Вот и «взять под контроль»…


— Он также упомянул о «реинтеграции Крыма после освобождения». Как он себе такое представляет? Кто-то всерьез верит в это, даже если представить себе невозможное, что в России пришли к власти либералы и решили отдать Крым…


 — Япония, например, с 1945 года присоединяет Курильские острова. А британские Фолькленды вот уже больше ста лет являются аргентинскими Мальвинами. Эта музыка надолго. Единственно верная тактика — не обращать внимания.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
встречный вопрос написал 09.05.2018 01:34
как назвать обстрел Мариуполя, который провели ВС России в 2015 году? Терактом?
тогда россияне убили 30 украинцев и ранили более 100 человек
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(без названия)
ну да, ну да написал 09.05.2018 01:32
помним как на РФ взрывались дома, помним рязанский сахар, помним отравления журналистов таллием и полонием, помним расстрелы Политковской и Немцова, помним бомбардировки Грозного и Чечни, все помним... и бреднями про отравления или мины, которые сами россияне и делали, нам баки не забить...
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(без названия)
!!!!!TOTQ!--JASNO TAKIDA!!!& написал 09.05.2018 01:19
"Главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов напоминает, что в Киеве работает украинская &#171;администрация Крыма&#187;, работают &#171;органы власти&#187; &#8212; люди получают зарплату, соцпакет, жилье."
- Вот и хорошо! Видна забота о человеке! Люди имеют работу, не голодают - таки в нормальной стране они бы только собачьи какашки на улице подбирали, а здесь и при деле и сытые...
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(без названия)
Чиж написал 09.05.2018 01:15
Единственно правильная тактика это не обращать внимание на толика б ,и его тупые высеры
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