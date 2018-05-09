"Взрыв "вакуумной" социокультурной бомбы"

За прошедшие 13 месяцев Навальный "уничтожил" всю остальную либерально-западническую политическую оппозицию. Однако за этот же период он из вождя протеста нового среднего класса, в котором и до сих пор видят черты Ельцина, превратился в вождя молодой демократической интеллигенции, такого "мелкобуржуазного" Кон-Бендита полувековой давности, он стал, как говорят в маркетинге, "нишевым".

Такая ниша - прекрасная база для постоянного "беспокоящего" протеста, что показал опыт Лимонова и Удальцова, а перед этим - Новодворской. Но совершенно не подходит для массовой респектабельной оппозиционной (или массовой революционной) партии.

Однако, зеркально-симметричная дивергенция при фазовом цивилизационном переходе требует появления альтернативного политического полюса в западническо-демократическом потоке. Требует объективно. Такова историческая закономерность. Радикализация протеста не даёт возможности для возникновения стабильной и влиятельной умеренной демократической оппозиции. Но "вакуумный взрыв", устроенный в политике Навальным, расчистил место для лидера зрелых и пожилых людей, слоёв, склонных к архаическим социальным представлениям, но демократически и проевропейски настроенным. Именно таких, которые составили костяк "мусорных" бунтов и возмущения Кемеровских Дней. Условно говоря, для Мальцева-Два. И очень интересно, как скоро появится такая фигура и насколько она будет адекватна своей исторической задаче.