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Московский листок

Взрыв "вакуумной" социокультурной бомбы

Опубликовано 09.05.2018 автором в разделе комментариев 2

митинг навальный прокуратура
Взрыв "вакуумной" социокультурной бомбы

За прошедшие 13 месяцев Навальный "уничтожил" всю остальную либерально-западническую политическую оппозицию. Однако за этот же период он из вождя протеста нового среднего класса, в котором и до сих пор видят черты Ельцина, превратился в вождя молодой демократической интеллигенции, такого "мелкобуржуазного" Кон-Бендита полувековой давности, он стал, как говорят в маркетинге, "нишевым".

Такая ниша - прекрасная база для постоянного "беспокоящего" протеста, что показал опыт Лимонова и Удальцова, а перед этим - Новодворской. Но совершенно не подходит для массовой респектабельной оппозиционной (или массовой революционной) партии.

Однако, зеркально-симметричная дивергенция при фазовом цивилизационном переходе требует появления альтернативного политического полюса в западническо-демократическом потоке. Требует объективно. Такова историческая закономерность.

Радикализация протеста не даёт возможности для возникновения стабильной и влиятельной умеренной демократической оппозиции. Но "вакуумный взрыв", устроенный в политике Навальным, расчистил место для лидера зрелых и пожилых людей, слоёв, склонных к архаическим социальным представлениям, но демократически и проевропейски настроенным. Именно таких, которые составили костяк "мусорных" бунтов и возмущения Кемеровских Дней. Условно говоря, для Мальцева-Два.

И очень интересно, как скоро появится такая фигура и насколько она будет адекватна своей исторической задаче.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!!!TOTQ!--JASNO TAKI-DA!!!& написал 09.05.2018 01:30
"Взрыв "вакуумной" социокультурной бомбы"
- Ой, я Вас таки умоля-яяю-юю! Какой "бомбы"? какой "социокультурной"? Какой "вакуумной"? Просто у какого-то 3,1416-дорка опопозиционного взорвалась гав-ном его раздолбаная ж! - То таки да...
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я б сказал, что за последний год Навальный показал всем остальным так называемым
Чапаев В.И. написал 09.05.2018 00:23
оппозиционерам и в первую очередь так называемым "левым" всю их никчемность.
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