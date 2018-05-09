"Мегаполис". Начальство наезжает на рабочих. ОБЭП начинает проверку

8 мая 2018 года рабочие "Мегаполиса" (внуки советских солдат, защищавших нашу социалистическую родину от фашизма), вынужденные жить теперь обычной жизнью буржуазной страны - 3 месяца без денег, месяц забастовки, обман руководства, борьба за свои трудовые права, снова встретились на стройке лицом к лицу со своим руководством.

Напоминаем, после предыдущих действий рабочих в защиту своих трудовых прав, им обещали под письменные гарантии выдать двухмесячные долги по зарплате до 4 мая, однако, увы, соврамши.

Рабочие при поддержке активистов Рабочего Компаса, РРП, Союза Рабочих Москвы вошли на стройку.

При виде организованной группы трудящихся офисное начальство начало разбегаться, однако все не успели. Начальника безопасности попытался проехать мимо рабочих, одного из них чуть не сбил, но уехать, всё равно, не получилось. Рабочие встали перед машиной, преграждая обманывающему их начальству путь к бегству.

Окружив машину, рабочие вежливо стучались и не очень вежливо скандировали.

Г. начальник сначала вообще отказывался общаться, звонил по телефону. Потом, по-прежнему отказываясь выходить, согласился пустить к себе в машину одного из рабочих. Но вместо того, чтобы говорить с ним по существу, нёс какую-то уже надоевшую рабочим ранее ерунду, про то, что вот квартиры в новостройке продадут, и… Впрочем, говорить об этом под камеру отказывался.

Наконец, приехала полиция. Однако выйти наружу и поговорить с рабочими начальник безопасности отказался даже в присутствии полиции. Полиция сказала, что заберет его в участок. Рабочих тоже пригласили проехать, дать объяснение по поводу невыплаты зарплаты.

В ОВД Климовский с представителя рабочих взяли объяснение. Честно сказали, что это не по их ведомству, а по ведомству Прокуратуры. Рабочие поехали в Прокуратуру. Автобусом добрались из Климовска в Подольск (в современной России многие мелкие города объединены с более крупными, видимо, для того, чтобы люди меньше доставали чиновников своими странными нуждами).

В Подольске рабочие, и поддерживающие их активисты Рабочего Компаса, РРП, Союза Рабочих Москвы, развернулись в небольшую колонну и двинулись в Прокуратуру, скандируя: «Верните краденую зарплату!», «Жулику-начальнику место в тюрьме!» и «Пока мы едины - мы непобедимы!"

В Прокуратуре с работниками общалась Никонова Светлана Васильевна. Изначально она начала говорить, что не может принять у рабочих заявления, так как у них нет трудового договора и объяснять им, что заключать трудовой договор необходимо. Автор материала целиком согласен с тем, что трудовой договор заключать правильно, ибо он частично защищает работника от подобных проблем. Только есть одно но… Ситуация на рынке труда, особенно в сфере строительства, такова, что работник выбирает не между работой по договору и без договора, а между работой без договора и безработицей. А правоохранительные органы не предпринимают усилий для исправления данного положения.

Пришлось объяснять человеку, что существует статья 16 Трудового Кодекса, которая гласит, что: "Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен".

Возможно, помогло это объяснение, возможно, многочисленные звонки в Прокуратуру от прессы и левых организаций. В итоге заявление приняли. Более того, на стройку была отправлена полиция и ОБЭП, опросившие рабочих и руководство. Это радует.

Дополнительно отметим, что пока рабочие были в Прокуратуре, у них снова отключили свет в вагончиках. Выехавшие правоохранители действовать по данному поводу отказались, заявив, что не их дело. Это печалит.

Что тут можно сказать. По идее, будь государство правовым, никакие усилия коммунистов и иных общественников по данному поводу вообще не были бы нужны. Но с научной точки зрения государство является не правовым, а классовым. Правоохранительная система всегда перекошена в сторону господствующего класса. Единственный способ для трудящихся решить проблему – устроить громкий общественный скандал. В этом случае система оценивает общественное спокойствие (необходимое для комфортного воровства всему классу капиталистов) выше интересов одного отдельно взятого жулика. Рабочие "Мегаполиса" понимают это и не собираются прекращать борьбу.

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